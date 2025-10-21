Ερχεται νέο 5* boutique hotel στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας
Ερχεται νέο 5* boutique hotel στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας
Σε διατηρητέο της Πραξιτέλους και σε συνέχεια της συνεργασίας των Sokio Hotels της Oikos Developments με τον αμερικανικό όμιλο της Wyndham
Με την υπογραφή του αμερικανικού ομίλου Wyndham και συγκεκριμένα το brand των «Trademark Collection» θα λειτουργήσει μία νέα boutique μονάδα 5 αστέρων στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας, επί της οδού Πραξιτέλους. Πρόκειται για παλιό διατηρητέο που αγοράστηκε για τον σκοπό αυτό και θα μετατραπεί σε μονάδα 22 δωματίων με τους σχετικούς φακέλους των αδειοδοτήσεων να έχουν ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου Πολιτισμού.
Ο λόγος για το νέο εγχείρημα της Sokio Hotels & Resorts που συνδέεται με την Oikos Property Développements, εταιρεία με κυπριακά κεφάλαια και παρουσία στο εγχώριο real estate εδώ και πάνω από μία 15ετία κυρίως στον οικιστικό τομέα με σειρά έργων στην Αθήνα, σε περιοχές όπως η Κυψέλη, η Καλλιθέα, ο Ταύρος, το Φάληρο κ.α..
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ο λόγος για το νέο εγχείρημα της Sokio Hotels & Resorts που συνδέεται με την Oikos Property Développements, εταιρεία με κυπριακά κεφάλαια και παρουσία στο εγχώριο real estate εδώ και πάνω από μία 15ετία κυρίως στον οικιστικό τομέα με σειρά έργων στην Αθήνα, σε περιοχές όπως η Κυψέλη, η Καλλιθέα, ο Ταύρος, το Φάληρο κ.α..
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα