Airbnb vs Golden Visa: Ποιος ευθύνεται για την έκρηξη των ενοικίων;
Airbnb vs Golden Visa: Ποιος ευθύνεται για την έκρηξη των ενοικίων;
Η Golden Visa φέρνει κεφάλαια και αναπλάσεις, το Airbnb αυξάνει τα έσοδα αλλά πιέζει τα ενοίκια – Δύο διαφορετικές όψεις της ίδιας αγοράς που αλλάζουν τη στέγη και τις πόλεις
Πόσο άλλαξαν τελικά τη ζωή μας η Golden Visa και το Airbnb; Πόσο φταίνε για την έκρηξη των ενοικίων και την ανατροπή στην αγορά κατοικίας; Σε πέντε μόλις χρόνια, τα ενοίκια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχουν αυξηθεί έως και 40%, τα διαμερίσματα των 500 ευρώ έχουν γίνει σπάνιο είδος και η αναζήτηση στέγης για νέους και οικογένειες μοιάζει με αγώνα επιβίωσης. Πίσω από αυτή την ανατροπή βρίσκονται δύο παράγοντες που σημάδεψαν τη μεταμνημονιακή περίοδο: το πρόγραμμα Golden Visa και το φαινόμενο Airbnb. Και οι δύο φέρνουν επενδύσεις, κεφάλαια και εισοδήματα, αλλά με διαφορετικές επιπτώσεις στην αγορά. Το ερώτημα είναι ποιος τελικά επηρεάζει περισσότερο την πορεία των ενοικίων και τη δυνατότητα εύρεσης κατοικίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα