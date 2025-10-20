Airbnb vs Golden Visa: Ποιος ευθύνεται για την έκρηξη των ενοικίων;

Η Golden Visa φέρνει κεφάλαια και αναπλάσεις, το Airbnb αυξάνει τα έσοδα αλλά πιέζει τα ενοίκια – Δύο διαφορετικές όψεις της ίδιας αγοράς που αλλάζουν τη στέγη και τις πόλεις