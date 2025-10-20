Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αγοραστές αναλαμβάνουν δράση, επιστρέφει πάνω από τις 2.000 μονάδες

Κέρδη πάνω από 2% στις τράπεζες μετά το sell off της Παρασκευής - Η προσοχή αυτή την εβδομάδα στρέφεται στα εταιρικά μεγέθη του 9μήνου