Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αγοραστές αναλαμβάνουν δράση, επιστρέφει πάνω από τις 2.000 μονάδες
Κέρδη πάνω από 2% στις τράπεζες μετά το sell off της Παρασκευής - Η προσοχή αυτή την εβδομάδα στρέφεται στα εταιρικά μεγέθη του 9μήνου
Ανακάμπτει το Χρηματιστήριο μετά την απώλεια των 2.000 μονάδων την Παρασκευή και την πτώση 5,8% σε επίπεδο εβδομάδας για τον Γενικό Δείκτη που σήμερα ξαναβλέπει το ψυχολογικό όριο, με άνοδο 1,24% στις 2.012,17 μονάδες και τζίρο στα 4,11 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφει άνοδο 1,61%, η μεσαία κεφαλαιοποίηση ενισχύεται κατά 0,54%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει άνοδο 2,46%
Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, πτωτικά 9 ενώ αμετάβλητες είναι 12μετοχές.
Στις τράπεζες η Πειραιώς με άνοδο 2,55% στα 7,068 ευρώ, η Εθνική +3,40% στα 13,40 ευρώ, η Alpha Bank +1,84% στα 3,43 ευρώ, η Eurobank +2,82% στα 3,497 ευρώ.
Η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει άνοδο 1,04% στα 7,74 ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση η Μetlen +0,89% στα 42,94 ευρώ, ο ΟΠΑΠ +1,06% στα 18,16 ευρώ, η Ελλάκτωρ +5,77% στα 1,576 ευρώ.
Ξεχωρίζει η ΕΧΑΕ που κινείται πτωτικά με απώλειες 0,78% στα 6,32 ευρώ και ο ΔΑΑ που χάνει 0,10% στα 10,33 ευρώ.
