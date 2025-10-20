e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
Θα καταβληθούν συνολικά 75 εκατ. ευρώ σε 86.814 δικαιούχους
Συνολικά 75.027.009,91 ευρώ θα καταβληθούν από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου σε 86.814 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
•Στις 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
•Από 20 έως 24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
•21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
•1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
•21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
•40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
