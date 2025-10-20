Η πλήρης απαγόρευση εισαγωγών αερίου από τη Ρωσία στο τραπέζι των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ
Βάσει της πρότασης, οι εισαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου μέσω αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου θα απαγορευτούν πλήρως και μόνιμα το αργότερο το 2028
Το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορευτεί πλήρως η εισαγωγή αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία στο πλαίσιο των κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία αναμένεται να περάσει στην επόμενη φάση εντός της ημέρας, καθώς οι υπουργοί Ενέργειας των «27» καλούνται να υιοθετήσουν το μέτρο.
Οι υπουργοί, που συνεδριάζουν στο Λουξεμβούργο, επιδιώκουν να σφυρηλατήσουν κοινή θέση για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών προτού η απόφαση οριστικοποιηθεί σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τα μέλη του ΕΚ ήδη τάχθηκαν υπέρ σε ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα, κάτι που επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις πρωτεύουσες.
Βάσει της πρότασης, οι εισαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου μέσω αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) θα απαγορευτούν πλήρως και μόνιμα το αργότερο το 2028
Η απαγόρευση που θα εγκριθεί κατόπιν διαπραγμάτευσης με το ΕΚ θα υιοθετηθεί με απλή πλειοψηφία, συνεπώς χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που εισάγουν αέριο από τη Ρωσία μέσω αγωγών, δεν μπορούν να προβάλουν βέτο.
Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το μέτρο να εφαρμοστεί νωρίτερα καθώς είναι σε εξέλιξη προσπάθειες για την επιβολή απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στο πλαίσιο της προσεχούς δέσμης κυρώσεων στη Ρωσία.
Το 2024 στη Μόσχα αναλογούσε ακόμη χονδρικά το 1/5όλων των εισαγωγών αερίου στην ΕΕ, και αυξημένου ποσοστού φυσικού αερίου ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα κράτη μέλη της ΕΕ εισήγαγαν από τη Ρωσία φυσικό αέριο αξίας σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Οι κυρώσεις μπορούν να υιοθετηθούν μόλις συμφωνηθούν από τα 27 κράτη μέλη, χωρίς εμπλοκή του ΕΚ, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει ταχύτερα.
Τα τιμωρητικά μέτρα χαρακτηρίζονται προσωρινά και μπορούν να αρθούν όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία κι όταν οι Βρυξέλλες δεν θα βλέπουν πλέον λόγο για την επιβολή τους.
Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν επίσης σήμερα στο Λουξεμβούργο για τις εξελίξεις στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Σε μέρος της συνεδρίασής τους αναμένεται να συμμετάσχει ο ουκρανός ομόλογός τους Αντρίι Σιμπίχα.
Στο συμβούλιο θα συζητηθεί η πρόταση να χρησιμοποιηθούν δεσμευμένοι ρωσικοί πόροι για τη χρηματοδότηση δανείου για να δοθούν πολεμικές επανορθώσεις στην Ουκρανία και η 19η δέσμη κυρώσεων στη Ρωσία.
Θα συζητηθεί επίσης η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Η ΕΕ έμεινε στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, μολαταύτα ευρωπαίοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι σκοπεύει να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν επίσης σήμερα στο Λουξεμβούργο για τις εξελίξεις στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Σε μέρος της συνεδρίασής τους αναμένεται να συμμετάσχει ο ουκρανός ομόλογός τους Αντρίι Σιμπίχα.
Στο συμβούλιο θα συζητηθεί η πρόταση να χρησιμοποιηθούν δεσμευμένοι ρωσικοί πόροι για τη χρηματοδότηση δανείου για να δοθούν πολεμικές επανορθώσεις στην Ουκρανία και η 19η δέσμη κυρώσεων στη Ρωσία.
Θα συζητηθεί επίσης η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Η ΕΕ έμεινε στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, μολαταύτα ευρωπαίοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι σκοπεύει να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
