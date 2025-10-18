Δολάριο: Το μεγάλο σορτάρισμα γυρίζει «μπούμερανγκ» στους επενδυτές (γραφήματα)
Το «Big Dollar Short», που κυριάρχησε στις αγορές συναλλάγματος το 2025, εξελίσσεται σε επώδυνη επένδυση, καθώς το αμερικανικό νόμισμα ενισχύεται απροσδόκητα φτάνοντας σε υψηλό δύο μηνών - Ποιοι υποστηρίζουν ότι «το δολάριο παραμένει το λιγότερο “βρώμικο ρούχο” στο πλυντήριο»
Τα στοιχήματα κατά του δολαρίου, η πιο δημοφιλής στρατηγική φέτος στην αγορά συναλλάγματος των 9,6 τρισ. δολαρίων την ημέρα, αρχίζουν να «κλονίζουν» όσους τα ακολούθησαν, καθώς το αμερικανικό νόμισμα ανακάμπτει.
Το δολάριο βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, ακόμη και με φόντο το συνεχιζόμενο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με traders σε Ασία και Ευρώπη, αρκετά hedge funds τοποθετούνται πλέον υπέρ του δολαρίου μέσω options, εκτιμώντας ότι η άνοδος θα διατηρηθεί έως το τέλος του έτους.
Η νέα άνοδος του δολαρίου τροφοδοτείται κυρίως από εξωτερικές εξελίξεις. Η πτώση του ευρώ και του γιεν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς και οι πιο συγκρατημένες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed σχετικά με μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων, ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του αμερικανικού νομίσματος.
