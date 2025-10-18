Δολάριο: Το μεγάλο σορτάρισμα γυρίζει «μπούμερανγκ» στους επενδυτές (γραφήματα)

Το «Big Dollar Short», που κυριάρχησε στις αγορές συναλλάγματος το 2025, εξελίσσεται σε επώδυνη επένδυση, καθώς το αμερικανικό νόμισμα ενισχύεται απροσδόκητα φτάνοντας σε υψηλό δύο μηνών - Ποιοι υποστηρίζουν ότι «το δολάριο παραμένει το λιγότερο “βρώμικο ρούχο” στο πλυντήριο»