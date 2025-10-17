Αυτή είναι όλη η αλήθεια για τα αεροπορικά δυστυχήματα σύμφωνα με τις στατιστικές
Οι στατιστικές το λένε ξεκάθαρα: Κινδυνεύεις λιγότερο όταν πετάς για την άλλη άκρη του κόσμου από το όταν περπατάς προς το περίπτερο της γειτονιάς σου. Αρκούν όμως τα νούμερα για να διώξουν τη βαθιά ριζωμένη love and hate σχέση μας με το αεροπλάνο;
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και είναι άκρως εντυπωσιακοί. Το 2024 υπολογίζεται ότι μετακινήθηκαν με αεροπλάνο πάνω από 9,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, καλύπτοντας όλοι μαζί (όχι δεν είναι λάθος…) 8,8 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Και οι ρυθμοί είναι σταθερά ανοδικοί, καθώς το 2030 υπολογίζεται ότι θα πετάξουν πάνω από 12 δισεκατομμύρια επιβάτες ενώ το 2050 θα εκτοξευθούν πάνω από τα 22 δισεκατομμύρια. Η πτήση με το αεροπλάνο δεν είναι πια μία πολυτέλεια αλλά μία καθημερινότητα. Μία απλή διαδικασία γεμάτη από την προσμονή του ταξιδιού και ατέλειωτες ώρες ταλαιπωρίας και βαρεμάρας στα αεροδρόμια και τις ουρές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Παρ’ όλα αυτά, παρά τα απίστευτα επίπεδα ασφαλείας, ο αρχετυπικός φόβος του ανθρώπου δεν λέει να υποχωρήσει.
