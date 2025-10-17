Κρυπτονομίσματα: Πότε χτυπά καμπανάκι στις μεταφορές κερδών
Κρυπτονομίσματα: Πότε χτυπά καμπανάκι στις μεταφορές κερδών
Αυστηρότεροι έλεγχοι με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο - Τι αλλάζει
Νέα εποχή διαφάνειας και αυστηρών ελέγχων στις μεταφορές κρυπτονομισμάτων ξεκινά με την εφαρμογή νέας απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος (242/4/2025), η οποία υιοθετεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Στόχος είναι η πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά και η προστασία του πολίτη και της οικονομίας από κινδύνους που εγκυμονούν η ανωνυμία και η ταχύτητα των crypto.
Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης
Με τα νέα δεδομένα, χιλιάδες χρήστες και επενδυτές κρυπτονομισμάτων οφείλουν να λαμβάνουν τα μέτρα τους για να μη βρεθούν προ εκπλήξεως ή κυρώσεων. Ειδικά όταν εντοπίζονται πρακτικές ανωνυμοποίησης ή συναλλαγές με αυτοφιλοξενούμενες διευθύνσεις και μεταφορές από ή προς ιδιωτικά πορτοφόλια, οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να επαληθεύουν την εγκυρότητα της διεύθυνσης (π.χ. με αποστολή μικρού ποσού, ψηφιακή υπογραφή ή άλλες τεχνικές). Αν δεν μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια, η συναλλαγή μπορεί να μπλοκαριστεί ή να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Σκάνδαλο στη Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού - Τη βρήκαν να κρύβεται, δείτε βίντεο
Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης
Με τα νέα δεδομένα, χιλιάδες χρήστες και επενδυτές κρυπτονομισμάτων οφείλουν να λαμβάνουν τα μέτρα τους για να μη βρεθούν προ εκπλήξεως ή κυρώσεων. Ειδικά όταν εντοπίζονται πρακτικές ανωνυμοποίησης ή συναλλαγές με αυτοφιλοξενούμενες διευθύνσεις και μεταφορές από ή προς ιδιωτικά πορτοφόλια, οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να επαληθεύουν την εγκυρότητα της διεύθυνσης (π.χ. με αποστολή μικρού ποσού, ψηφιακή υπογραφή ή άλλες τεχνικές). Αν δεν μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια, η συναλλαγή μπορεί να μπλοκαριστεί ή να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Σκάνδαλο στη Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού - Τη βρήκαν να κρύβεται, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα