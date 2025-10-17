Γιατί κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει τη Zara – Το μυστικό της
Γιατί κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει τη Zara – Το μυστικό της
Ρεκόρ €38,6 δισ. πωλήσεων το 2024, άνοδος 12% στο e-commerce και στρατηγική ευελιξία - Η Zara συνεχίζει να ορίζει το παιχνίδι στη μόδα - Από το ροζ κασκόλ μέχρι τα δισεκατομμύρια σε πωλήσεις, το μυστικό της επιτυχίας αποκαλύπτεται
Η ιστορία της Zara βασίζεται σ’ ένα παράδοξο. Σε έναν κόσμο όπου όλοι μιλούν για Big Data, αλγόριθμους και τεχνολογίες, η μεγαλύτερη αλυσίδα fast fashion στον πλανήτη χτίστηκε πάνω σε κάτι πολύ πιο απλό: την παρατήρηση του πελάτη. Αυτή είναι η μεγάλη της διαφορά, το στοιχείο που οι ανταγωνιστές δεν έχουν καταφέρει να μιμηθούν, όσο κι αν προσπάθησαν.
Η Zara ξεκίνησε από τη Γαλικία της Ισπανίας στα μέσα της δεκαετίας του ’70, όταν ο Αμάνθιο Ορτέγα άνοιξε ένα μικρό κατάστημα με σκοπό να φέρει τη μόδα πιο κοντά στον μέσο άνθρωπο. Το όραμά του δεν ήταν να λανσάρει μια επώνυμη φίρμα με βαρύ branding, αλλά να δημιουργήσει μια μάρκα που θα προσαρμόζεται διαρκώς στις επιθυμίες των καταναλωτών. Αυτή η φιλοσοφία έγινε η βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η αυτοκρατορία της Inditex.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Η Zara ξεκίνησε από τη Γαλικία της Ισπανίας στα μέσα της δεκαετίας του ’70, όταν ο Αμάνθιο Ορτέγα άνοιξε ένα μικρό κατάστημα με σκοπό να φέρει τη μόδα πιο κοντά στον μέσο άνθρωπο. Το όραμά του δεν ήταν να λανσάρει μια επώνυμη φίρμα με βαρύ branding, αλλά να δημιουργήσει μια μάρκα που θα προσαρμόζεται διαρκώς στις επιθυμίες των καταναλωτών. Αυτή η φιλοσοφία έγινε η βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η αυτοκρατορία της Inditex.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα