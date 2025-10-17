Αστέρας Βουλιαγμένης: Ομολογιακό-μαμούθ 670 εκατ. για την Αστήρ Παλάς – Ο σχεδιασμός Προκοπίου
Αστέρας Βουλιαγμένης: Ομολογιακό-μαμούθ 670 εκατ. για την Αστήρ Παλάς – Ο σχεδιασμός Προκοπίου
Η εξέλιξη έρχεται ένα χρόνο μετά την πρώτη κίνηση του εφοπλιστή Γ. Προκοπίου να αποκτήσει το ποσοστό της τουρκικής Dogus στην Αστήρ Παλάς - Ακολούθησε η συμφωνία με τους Άραβες και η πληρης εξαγορά το Φεβρουάριο του 2025
Στην έκδοση μεγάλου ομολογιακού δανείου ύψους έως 670 εκατ. ευρώ προχωρά η ΑΣΤΗΡ Παλάς Βουλιαγμένης του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, η εταιρεία η οποία έχει στην ομπρέλα της και διαχειρίζεται το εμβληματικό 5άστερο συγκρότημα του Αστέρα με το μοναδικό Four Seasons στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
Αρχικός ομολογιούχος και εκπρόσωπος των ομολογιούχων είναι η Τράπεζα Πειραιώς για το πρόγραμμα που πρόκειται, μεταξύ άλλων, να αναχρηματοδοτήσει τον υφιστάμενο δανεισμό της εταιρείας, ενώ στην παροχή των σχετικών εγγυήσεων πρόκειται να προχωρήσουν και οι συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου και συγκεκριμένα η Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης και η Αstir Beach. Ενδεικτικά πέρυσι η δαπάνη για τους τόκους τραπεζικών δανείων ανήλθε στα 21,2 εκατ. ευρώ.
