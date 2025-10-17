Το «όνειρο» του Σαμαρά και οι αντιστασιακοί, Ζωή, Νίκος, Χαρίτσης (triple power), οι επαφές του Πιερρ στις ΗΠΑ, ποιοι πουλάνε και αγοράζουν καράβια
Χαίρετε, χθες συνάντησα την πηγή μου που ασχολείται με τα «αντιστασιακά» του εσωτερικού της ΝΔ
Είναι η ίδια πηγή που μου έλεγε προ ημερών και σας το μετέφερα ότι “όποιος πάει στο γραφείο Καραμανλή (Ραφήνα) τον ακούει να λέει «ας έρθει όποιος να ‘ναι, αρκεί να φύγει το παλιόπαιδο» για τον Μητσοτάκη. Το καινούργιο που μου είπε (χθες) ήταν μία παραλλαγή που τη λέει, αυτή τη φορά, ο Σαμαράς. «Οι δημοσκόποι μού λένε ότι θα πιάσω ένα 7%-9%, αλλά εγώ λέω πάνω από 10%, δεν με νοιάζει τι θα πάρω στις εκλογές, αρκεί να πέσει ο Μητσοτάκης». Καταρχάς τον βλέπω πολύ αισιόδοξο αλλά δεν βαριέσαι, η αισιοδοξία είναι πηγή ζωής και δικαίωμα του καθενός. Αλλά το να έχεις ως στόχο ζωής να μείνεις στην Ιστορία ως ο άνθρωπος που έριξε δύο κυβερνήσεις της ΝΔ, του πατρός και υιού Μητσοτάκη, έχοντας μάλιστα διατελέσει πρωθυπουργός του ίδιου κόμματος, λέει κάτι… Θα πείτε, εδώ βγήκε προχθές ο Καραμανλής και μας είπε ότι κινδυνεύουν οι θεσμοί, όταν ο ίδιος όταν κατέρρεε η χώρα και μπαινόβγαινε από το ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ, κομπορρημονούσε ότι «έχει φίλο» τον Τσίπρα, διόρισε υπουργό Δικαιοσύνης τον Μίμη και ξημεροβραδιαζόταν με τον Προκόπη. Τέλος πάντων, τώρα από αυτούς προτιμώ Καραχάλιο.
Η Μεσογειακή Διάσκεψη
-Μια αποστροφή του Κ.Μ που πολλοί δεν "έπιασαν" από τη χθεσινή ομιλία του αφορούσε την πρόθεση της Ελλάδας να καλέσει όλα τα παράκτια κράτη της περιοχής σε ένα φόρουμ «όπου θα μπορούμε να εξετάσουμε από κοινού όλα όσα μας απασχολούν». Στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκης επαναφέρει μια παλιά ιδέα του άλλοτε προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ για μια Μεσογειακή Διάσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους, προφανώς και με την Τουρκία. Τότε βέβαια η Τουρκία ήταν αρνητική για τη συμμετοχή της Κύπρου, όπως και σήμερα θα είναι για το Ισραήλ. Επειδή όμως μπορεί να είναι "από τα προσεχώς", ας το κρατήσουμε.
Τριολέ-power
-Έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, στο περιθώριο της συζήτησης των πολιτικών αρχηγών για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, Ανδρουλάκης, Ζωή και Χαρίτσης έστησαν πηγαδάκι. Συνομιλούσαν για αρκετή ώρα. Σύμφωνα με μια πηγή μου η τρόικα ετοιμάζει κοινή πρωτοβουλία. Επισπεύδουσα είναι όπως μαθαίνω η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ακολουθούν την αρχηγίνα ο Νίκος και ο Χαρίτσης. Η πηγή υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία θα αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και δεν αποκλείουν ακόμα… πιο δυναμική κίνηση που θα αφορά το πεδίο της Δικαιοσύνης. Λέτε να δούμε τέτοιο πολιτικό τριολέ;
Η Μονή Σινά
-Μια δεύτερη είδηση αφορά τη διευθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου που ρυθμίζει το θέμα της Μονής Σινά και της διαφύλαξης του χριστιανορθόδοξου χαρακτήρα της. Τώρα που το θέμα δεν είναι στην επικαιρότητα και το ΥΠΕΞ μπορεί να κάνει δουλειά με τους Αιγύπτιους, φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος για τη διακρατική συμφωνία. Όμως, αυτή πρέπει να έχει και την έγκριση της Σιναϊτικής αδελφότητας. Γι' αυτό την Κυριακή ο Γεραπετρίτης θα βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα, όπου την Κυριακή θα γίνει η χειροτονία του νέου ηγούμενου της Μονής Συμεών. Επίσης, εκεί θα δει και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, ο οποίος έχει διαδραματίσει έναν κάπως περίεργο ρόλο, για να το πούμε κομψά. Άπαντες οι εκκλησιαστικοί παράγοντες πρέπει να είναι on board.
Αναβάθμιση και ξεκαθάρισμα
-Χθες, με μια λιτή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λεμπέσης σε θέση αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ. Δεν είναι ότι στη ΝΔ τους λείπει ένας αναπληρωτής του Σκρέκα, έχουν άλλους δύο. Στην πραγματικότητα ο πρώην αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ προήχθη και έτσι έχει ασυμβίβαστο και δεν θα κατέβει για πρόεδρος της Νομαρχιακής του κόμματος στον Βόρειο Τομέα. Εκεί εξελισσόταν τις προηγούμενες εβδομάδες μια άγρια μάχη με ένα άλλο κομματικό στέλεχος, ονόματι Παντελής Στεργιάννης. Αναζητείται συνεπώς άνθρωπος και μαθαίνω ότι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να ενδιαφερθεί είναι ο "μητσοτακικός" γενικός διευθυντής Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων του ΑΔΜΗΕ Γιάννης Μανιάτης.
Το εργασιακό και η κοροϊδία
-"Έκτρωμα" ανέβαζε, "τερατούργημα" κατέβαζε το νομοσχέδιο της Κεραμέως για τα Εργασιακά η αντιπολίτευση, μιλώντας για τον εργασιακό μεσαίωνα που νομιμοποιείται με το 13ωρο κ.λπ. Και στο τέλος τι έγινε; Στην ονομαστική ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε χθες το πρωί, τα 47 άρθρα του νομοσχεδίου -πρακτικά το μισό- ψηφίστηκε από περισσότερους από 180 βουλευτές (τα 3/5). Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε... μάχη κατά του νομοσχεδίου, στην ψηφοφορία σηκώθηκε και έφυγε. Προφανώς για να μην ψηφίσει πολλά από τα άρθρα, με τα οποία συμφωνούσε.
Πιθανές μειώσεις τιμών και σε άλλα προϊόντα
-Συνέχεια φαίνεται ότι θα έχει η πρωτοβουλία για μείωση τιμών στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τόσο σε αριθμό κωδικών όσο και σε εύρος προϊόντων. Ενδεχομένως και πριν από τα Χριστούγεννα. Η προχθεσινή πρωτοβουλία των 10 μεγάλων εμπορικών αλυσίδων είχε αφετηρία τις συναντήσεις του υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, τις διακριτικές πιέσεις προς τη βιομηχανία τροφίμων, αλλά και προς τις πολυεθνικές οι οποίες ωστόσο απέφυγαν να συναντηθούν με τον υπουργό. Οι συζητήσεις κράτησαν 50 μέρες. Την περασμένη Δευτέρα παραδόθηκε στο υπουργείο ο κατάλογος των 2.180 κωδικών και αμέσως ξεκίνησαν οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ στα σούπερ μάρκετ ώστε να καταγραφούν οι τιμές, πριν και μετά την ανακοίνωση και να διαμορφωθούν τα «καρτελάκια». Τώρα, οι λιανέμποροι, οι 70 προμηθευτές και η βιομηχανία και το υπουργείο μετρούν την ανταπόκριση των καταναλωτών. Εφόσον υπάρξει αποδοχή στους συγκεκριμένους κωδικούς υπάρχει απόφαση για να διαμορφωθεί ένας νέος, μεγαλύτερος και ευρύτερος κατάλογος προϊόντων όπου θα μειωθούν οι τιμές.
Οικονομική διπλωματία made in USA
-Πυκνό ήταν και το χθεσινό (για τη δική μας ζώνη ώρας) πρόγραμμα επαφών του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Ουάσινγκτον. Στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ συναντήθηκε με την Τζιν Σαχίν, την επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Επίσης, με τον Τούρκο ομόλογό του Μεχμέτ Σιμσέκ, ο Έλληνας ΥπΟικ έδωσε έμφαση στη θετική ατζέντα με επίκεντρο την οικονομία, ενώ με τον υπουργό Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας Φαϊσάλ Φ. Αλιμπραχίμ, με τον οποίο ο Πιερρακάκης συζήτησε για επενδύσεις και συνέργειες σε ενέργεια, εμπόριο, τουρισμό, υποδομές και ψηφιακή οικονομία. Μην ξεχνάμε ότι Ελλάδα και Σαουδική Αραβία είναι στρατηγικοί εταίροι, έχοντας ως κοινό ορίζοντα το φιλόδοξο σχέδιο του διαδρόμου IMEC, που θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη, αναβαθμίζοντας γεωοικονομικά τις δύο χώρες.
Υψηλές επαφές
-Παράλληλα, στην έδρα του ΔΝΤ, ο Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον Άλφρεντ Κάμερ, τον διάδοχο του Πολ Τόμσεν στο Ευρωπαϊκό Τμήμα του Ταμείου – αυτή τη φορά όχι για μέτρα και μνημόνια, αλλά για μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και τη θέση της Ελλάδας ως παράδειγμα σταθερότητας για την Ευρώπη. Το κεφάλαιο των επαφών ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) με το δείπνο που παραθέτει η Διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα στους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, με τον Πιερρακάκη να είναι μόλις ένας εκ των τεσσάρων που αναμένεται να πάρουν τον λόγο. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι σήμερα θα έχει υψηλού επιπέδου συναντήσεις (πάνω από μία) στο οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης των ΗΠΑ.
O CEO του Euronext με τους συνδικαλιστές
-Να περάσω στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από το Euronext το οποίο αν και έχει ακριβώς έναν μήνα μέχρι τις 17 Νοεμβρίου που λήγει η πρότασή του (με δικαίωμα παράτασης της πρότασης για 2 εβδομάδες) ενεργοποιείται. O CEO του Euronext Στεφάν Μπουζνά είναι αυτό το διάστημα στην Αθήνα και κάνει συναντήσεις με μετόχους της ΕΧΑΕ. Σήμερα Παρασκευή θα συναντήσει τους συνδικαλιστές. Να σημειωθεί πως ο Μπουζνά έχει θητεύσει στο γαλλικό υπουργείο Οικονομικών επί των ημερών του Στρος Καν, οπότε έχει πολιτική εμπειρία που προφανώς θα φανεί χρήσιμη στη σημερινή συνάντηση. Τη Δευτέρα, το πρόγραμμά του προβλέπει συνέντευξη Τύπου για τη δημόσια πρόταση, τις προθέσεις του Euronext, τη νέα εποχή των χρηματιστηρίων και έχουμε και συνέχεια με άλλες επαφές τις επόμενες ημέρες.
Το ενδιαφέρον πείραμα της SNAPPI
-Χθες η η SNAPPI ψηφιακή τράπεζα της Τρ. Πειραιώς, ανακοίνωσε πως ξεκινά συνεργασία με τα Public. Πριν από λίγες ημέρες είχε ανακοινώσει ανάλογη συνεργασία με την ΑΒ-Βασιλόπουλος και προφανώς τις επόμενες εβδομάδες η SNAPPI θα ανακοινώνει συνεχώς τέτοιες συνεργασίες. Είναι βέβαιο ότι τα Public και η ΑΒ-Βασιλόπουλος, όπως άλλωστε και όλες οι μεγάλες λιανεμπορικές εταιρείες, έχουν ανάλογες, πολυετείς συνεργασίες με την Τρ. Πειραιώς. Αυτό καθιστά τη SNAPPI ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα για την ελληνική αγορά. Θα “κανιβαλίσει” την ίδια πελατεία στην οποία απευθύνεται σήμερα η Τρ. Πειραιώς ή θα καταφέρει να προσελκύσει millennials που δεν έχουν σχέση με την τράπεζα; Προφανώς θα επιδιώξει να προσφέρει διαφοροποιημένα προϊόντα, αλλά επαρκεί αυτό - κι αν ναι, θα είναι αρκετό κι ύστερα από ένα-δύο χρόνια; Ως πελατεία, οι millennials έχουν τον όγκο να καλύψουν οικονομικά το εγχείρημα; Πώς θα σταθεί η SNAPPI ανταγωνιστικά απέναντι στη Revolut και τις άλλες ψηφιακές τράπεζες;
Ο ανιψιός Τσουκαρίδη και το deal της Adam Pack
-Σε ελληνικά χέρια παραμένει, όπως έγραψε η στήλη, η γνωστή εταιρεία Adam Pack που εξαγοράστηκε από την S.O HOLDING, ένα SPV στο οποίο βασικοί του μέτοχοι κατέχουν και την CREATIVE PACK BLUEBOX που επίσης δραστηριοποιείται στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας. Τα τελευταία χρόνια η CREATIVE PACK BLUEBOX αναδύεται σε ανερχόμενο παίκτη του κλάδου καθώς είχε προηγηθεί η εξαγορά της ΚΥΤΙΟΝ από τον όμιλο PYRAMIS το 2024. Διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής, στον Άγιο Στέφανο Αττικής και στο Κιλκίς, ενώ η Adam Pack λειτουργεί τη μονάδα της στο Λαύριο. Ενεργό ρόλο στην ολοκλήρωση του deal είχε ο Γιώργος Οράτης, συνιδρυτής της εταιρείας, διοικητικός διευθυντής του ομίλου και ανιψιός του Γιάννη Τσουκαρίδη της Paperpack που προ διετίας πουλήθηκε σε κινεζικό fund. Μετά την εξαγορά, πληροφορίες αναφέρουν πως θα ακολουθήσει σημαντικό επενδυτικό σχέδιο με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη μείωση του κόστους και την είσοδο σε νέες αγορές. Για το 2025 η CREATIVE PACK BLUEBOX αναμένει κύκλο εργασιών άνω των 13,5 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 2 εκατ., ενώ η Adam Pack εκτιμά κύκλο εργασιών περίπου 16 εκατ. και EBITDA κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ.
Πέρασαν ένα Σαββατοκύριακο προσπαθώντας να καταλάβουν
-Η επιβολή νέων λιμενικών χρεώσεων από το Πεκίνο σε πλοία με διασυνδέσεις στις ΗΠΑ προκάλεσε έντονη κινητικότητα στον διεθνή ναυτιλιακό κλάδο, με τις ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στην αμερικανική κεφαλαιαγορά να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Στο Capital Link Forum της Νέας Υόρκης, εκπρόσωποι ελληνικών συμφερόντων εταιρειών κατέθεσαν τον προβληματισμό τους. Ο Λουκάς Μπαρμπαρής, πρόεδρος της Safe Bulkers, ανέφερε ότι η εταιρεία του πέρασε το Σαββατοκύριακό της προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσει τις νέες απαιτήσεις αφού υπήρχαν πολλές λέξεις που κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πώς θα ερμηνευτούν» δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι κανόνες αναμένεται να επανακατανείμουν τα πλοία διεθνώς. Ο Ιωάννης Ζαφειράκης, CFO της Diana Shipping, προσπαθώντας να κατανοήσει το κείμενο του Πεκίνου αναφώνησε: «Τι να κάνεις με τις παρενθέσεις στο κείμενο; Είναι τρέλα», σχολίασε, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. Παρά τις αρχικές δυσκολίες, η Diana Shipping δεν θα επηρεαστεί ουσιαστικά, καθώς οι μέτοχοι και το διοικητικό συμβούλιο δεν υπερβαίνουν το 25% έλεγχο από τις ΗΠΑ, ενώ πολλά πλοία είναι κατασκευασμένα στην Κίνα. Ο Σταμάτης Τσάντανης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings και της United Maritime, χαρακτήρισε την κατάσταση εφιαλτική.
Ποιοι αγόρασαν και ποιοι πούλησαν πλοία
-Η Performance Shipping Inc. συμφερόντων της Αλίκης Παληού, πρωταγωνίστησε στη δραστηριότητα δευτερογενούς αγοράς των Ελλήνων αυτή την εβδομάδα, αποκτώντας δύο φορτηγά πλοία, βγαίνοντας κερδισμένη μετά από έντονο ανταγωνισμό. Δραστήριος και ο Χάρης Βαφειάς, ο οποίος μέσω της ιδιωτικής, μη εισηγμένης Brave Maritime απέκτησε τρία φορτηγά πλοία. Παρεμπιπτόντως, να αναφέρω ότι o X.B. είναι ο κορυφαίος Έλληνας πλοιοκτήτης στον τομέα των αγοραπωλησιών. Επίσης, η British Bulkers Inc. του Γιώργου Αγαθοκλέους πρόσθεσε το Ultramax Imabari Queen στον στόλο της. Από την πλευρά των πωλήσεων, η Samos Steamship της οικογένειας Ιγγλέση έδωσε τα αδελφά Aframax κατασκευής 2022 Nafsika και Lorax, ενώ η Minerva Marine του Ανδρέα Μαρτίνου Jr ολοκλήρωσε την πώληση του παλαιού Aframax Minerva Lisa.
Πίεση δισεκατομμυρίων για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία
-Πέραν από το ακανθώδες θέμα της ψήφισης του νέου θεσμικού πλαισίου από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό-ΙΜΟ για την πλήρη απανθρακοποίηση της παγκόσμιας Ναυτιλίας, στην Ευρώπη η κατάσταση στη θαλάσσια βιομηχανία αρχίζει και γίνεται πολύ δύσκολη. Στο πρόσφατο συνέδριο «Walking into a new era», αποκαλύφθηκε το κόστος που αυξάνει δραματικά. Η οδηγία EU-ETS, που είναι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και ο κανονισμός Fuel EU Maritime, αποτελούν περιφερειακή απάντηση της ΕΕ σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Όμως το παράδοξο είναι ότι η ναυτιλία ευθύνεται για μόλις 2,5% των παγκόσμιων εκπομπών. Και από αυτό το 2,5% μόνο το 7,5% αφορά ευρωπαϊκά ύδατα. Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες θα πληρώσουν 2,5 δισ. ευρώ για το 2024, 5,7 δισ. ευρώ για το 2025 και 8,2 δισ. ευρώ για το 2026. Αυτά τα κόστη θα μετακυλιστούν τελικά στους επιβάτες και στους καταναλωτές ανεβάζοντας τον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Οι εφοπλιστές ζητούν τα έσοδα από το ETS και το FuelEU να επανεπενδύονται στον ναυτιλιακό τομέα, ώστε να ενισχυθεί η πράσινη μετάβαση και να αποφευχθεί η απώλεια ανταγωνιστικότητας.
Οι συζητήσεις στο ΔΝΤ για το χρέος και ο κίνδυνος μιας μεγάλης κρίσης
-Τα γραφήματα, οι αναλύσεις και οι προβλέψεις που ακούγονται μέσα στις συνεδριάσεις προκαλούν ανατριχίλα. Το παγκόσμιο χρέος έφτασε τα 338 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκε κατά 14 τρισ. μόνο στο 2ο τρίμηνο του 2025. Οι αναλυτές κατηγοριοποιούν το παγκόσμιο χρέος σε τρεις ανησυχητικές τάσεις: Στα νοικοκυριά το χρέος έφτασε τα 60 τρισ. $ αφού κατέγραψε απότομη άνοδο μετά το 2020. Το εταιρικό χρέος καταγράφει σταθερή αύξηση κι έφτασε τα 100 τρισ. $. Οι Κυβερνήσεις χρωστούν 90 τρισ. δολάρια ειδικά μετά την πανδημία και οι Τράπεζες μαζί με όλα τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα χρωστούν 88 τρισ. δολάρια, με βασικό χαρακτηριστικό την επικίνδυνη μόχλευση. Οι αναδυόμενες οικονομίες έφτασαν σε ρεκόρ χρέους 109 τρισ. στο 242% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι χώρες με αδύναμα νομίσματα και περιορισμένη πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση κουβαλούν δυσανάλογο βάρος. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το παγκόσμιο χρέος/ΑΕΠ υποχώρησε 1 ποσοστιαία μονάδα στο 324%. Αυτό όμως οφείλεται σε ονομαστική ανάπτυξη και πληθωρισμό, όχι σε πραγματική βελτίωση. Η απόλυτη αύξηση των 14 τρισ. $ σε ένα τρίμηνο αποδεικνύει ότι ο παγκόσμιος δανεισμός επιταχύνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που το παγκόσμιο Χρέος ξεπερνά το 300% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Απλά, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, η Ιστορία διδάσκει ότι ξεσπά μια μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση.
Ο Β. Νικολαΐδης εξαγόρασε τη… σχολή του Jamie Oliver
-Χθες το μεσημέρι ανακοινώθηκε η εξαγορά του κορυφαίου Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Βρετανίας, του City & Guilds London Institute, από τον πρώτο ελληνικό «μονόκερο», την PeopleCert. Με την εξαγορά η εταιρεία του Βύρωνα Νικολαΐδη τριπλασιάζει τον κύκλο εργασιών της αλλά ταυτόχρονα αποκτά και το ιστορικό Giltspur House στο Λονδίνο και το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό κέντρο στη Cumbria, όπου πιστοποιούνται επαγγελματίες πυρηνικής ενέργειας και κρίσιμων υποδομών. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από μερικά χρόνια, ο θαλαμηπόλος της εκλιπούσας Βασίλισσας τηλεφώνησε προσωπικά στην Πρόεδρο του οργανισμού Dame Ann Limb, για να ζητήσει να διασφαλίσει τη συνέχιση της πιστοποίησης “C&G Butlers Qualification”. Η Βασίλισσα Ελισάβετ εμπιστευόταν το City & Guilds London Institute για να είναι σίγουρη ότι οι θαλαμηπόλοι της είναι σωστά καταρτισμένοι! Αυτό δείχνει την ποιότητα των πιστοποιήσεων C&G. Μεταξύ των γνωστών αποφοίτων του City & Guilds London Institute περιλαμβάνονται ο πρώην προπονητής της Εθνικής Αγγλίας Gareth Southgate, ο πασίγνωστος σεφ Jamie Oliver, η Karen Millen και πολλοί άλλοι. Η εξαγορά, που χρηματοδοτείται με δάνειο 150 εκατ.€ από τη Eurobank και ίδιους πόρους, προσθέτει ετήσια έσοδα 185 εκατ.€ στον όμιλο της PeopleCert, φέρνοντας τον συνολικό κύκλο εργασιών στα 350 εκατομμύρια ευρώ. Ένας ελληνικός όμιλος εξαγοράζει έναν από τους πιο ιστορικούς βρετανικούς θεσμούς, σε μια περίοδο όπου οι δεξιότητες - όχι τα πτυχία - γίνονται το νέο νόμισμα της αγοράς εργασίας.
ΧΑ: Λειτούργησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης
-Ακόμη μία -τέταρτη διαδοχική- πτωτική συνεδρίαση με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα 321 εκατ. ευρώ και πολλά πακέτα αξίας 32,5 εκατ. ευρώ. Ο Γενικός Δείκτης αντέδρασε μόνον όταν -λίγο μετά τη μία το μεσημέρι- έχασε το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, αυτό που είχε κατακτήσει από τις 4 Αυγούστου. Ο Γενικός Δείκτης διολίσθησε μέχρι τις 1.995,41 μονάδες (-2,46%) με τη βοήθεια της Coca Cola, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και της Cenergy ανέβηκε στις στις 2.013,76 μονάδες (-1,57%). Το Χρηματιστήριο της Αθήνας είναι μια αγορά που σήμερα αξίζει 137 δισ. ευρώ και το μεγαλύτερο κομμάτι των συναλλαγών (60%) πραγματοποιείται από ξένους επενδυτές οι οποίοι έχουν -κυρίως- τραπεζικές μετοχές οι οποίες αποδίδουν σχεδόν 90% από την αρχή του χρόνου. Εύλογα, όταν το κλίμα χαλάει, οι τραπεζικές μετοχές πέφτουν θύμα της επιτυχίας τους αφού αυτές ρευστοποιούν πρώτα οι διαχειριστές για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους. Η Eurobank (-3,63% στα 3,50 ευρώ), η Εθνική (-2,64% στα 13,30€, η Alpha (-2,08% στα 3,486€) και η Piraeus (-1,24% στα 7,14€) και η Τρ. Κύπρου (-2,74% στα 7,80€) έπεφταν με μεγάλη αξία συναλλαγών. Ο ΟΠΑΠ (18,60 ευρώ -0,3%) έδωσε μηνύματα αντίδρασης, αφού στην αρχή της συνεδρίασης έχανε ακόμη και -4,95%.
Σεμινάρια για χρήση drones στην Ελλάδα
-Η Resilience Tech είναι μια ελληνική εταιρεία που προσφέρει προηγμένες λύσεις αμυντικής τεχνολογίας από διεθνείς συνεργάτες. Τώρα, εγκαινιάζει ένα νέο Κέντρο Εκπαίδευσης Tactical FPV που προσφέρει εφαρμοσμένες τεχνικές και εκπαίδευση τακτικών σε drones. Το πρόγραμμα Tactical FPV με τις 75 διδακτικές ώρες δεν είναι απλά εκπαιδευτικό εγχείρημα, είναι ένα φαινόμενο της βαθιάς αλλαγής στην οικονομία. Η εμπειρία από την Ουκρανία, όπου drones αξίας μερικών εκατοντάδων ευρώ καταστρέφουν άρματα εκατομμυρίων, δημιουργεί νέα οικονομική λογική. Τα σεμινάρια της Resilience Tech προσφέρουν πιστοποίηση drone operator η οποία με τη σειρά της ανοίγει πόρτες σε πολλαπλές χρήσεις: από αγροτικές εφαρμογές και κινηματογράφο μέχρι πολιτική προστασία και ασφάλεια υποδομών. Αυτή η διττή χρήση (dual use) δημιουργεί ένα νέο ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο σε περιόδους ειρήνης. Το πρόγραμμα Tactical FPV απευθύνεται σε τεχνικούς, χειριστές, επαγγελματίες ασφάλειας, στελέχη πολιτικής προστασίας και οργανισμούς που επιζητούν πρακτικές επιχειρησιακές δεξιότητες σε ρεαλιστικές συνθήκες πεδίου. Οι συμμετέχοντες καλύπτουν συναρμολόγηση, troubleshooting, ρυθμίσεις ελέγχου πτήσεων, διαχείριση λογισμικών, τακτικές stealth και χαμηλού ίχνους, αλλά και στρατηγικές αντιμετώπισης ηλεκτρονικού πολέμου όπως και των anti-drone μέτρων.
Ακόμη και η Γερμανία υπέκυψε στις Σειρήνες του Χρέους
-Από το 2020 μέχρι σήμερα, το Δημόσιο Χρέος της Γερμανίας έχει εκτοξευθεί κατά περίπου 60%. Με τον ίδιο ρυθμό αυξήθηκε και το Χρέος της Ιταλίας. Η Ιταλία ξεκίνησε από επίπεδα χρέους άνω του 100% του ΑΕΠ, ενώ η Γερμανία από περίπου 60%. Η πρώτη εκτόξευση χρέους στη Γερμανία ήρθε την περίοδο 2000-2005 με τη μεγάλη επανένωση και τις μεταρρυθμίσεις Σρέντερ. Μετά ήρθε η κρίση του 2008-2012 με τα πακέτα διάσωσης τραπεζών και αμέσως μετά το 2020-2024 η πανδημία και η ενεργειακή κρίση. Βέβαια, το γερμανικό χρέος χρηματοδοτήθηκε με αρνητικά επιτόκια χάρη στην εμπιστοσύνη των αγορών, ενώ η Ιταλία και η Ελλάδα πλήρωναν υψηλά spreads. Τώρα όμως η Ελλάδα πληρώνει λιγότερα από τη Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανησυχεί για την εξυπηρέτηση του Γερμανικού Χρέους που μέχρι το 2030 δεν αποκλείεται να φτάσει στο 100% του ΑΕΠ.
Όλα τα λεφτά στην ΑΙ
-Οι επενδυτές διψούν για Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα μεγέθη της παραδοσιακής βιομηχανίας δεν προκαλούν επενδυτικό πυρετό. Αντιθέτως, οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση περιλαμβάνει τη λέξη ΑΙ προκαλεί επενδυτική φρενίτιδα. Βρισκόμαστε στον 10ο μήνα του 2025 και μέχρι σήμερα, παγκοσμίως, οι επενδύσεις των Venture Capital έχουν φτάσει στα 367 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτά τα 192,7 δισ. $ να έχουν ήδη διοχετευθεί σε νεοφυείς επιχειρήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI startups). Όλα δείχνουν πως το 2025 θα είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία από το 50% των συνολικών επενδύσεων Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Venture Capital) κατευθύνεται στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς, από τα 367 δισ. $ του συνόλου των επενδύσεων, τα 250 δισ. $ τροχιοδρομούνται στην αμερικανική οικονομία. Η ΑΙ συγκεντρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον του πλανήτη. Άλλοι κλάδοι όπως το fintech, το mobility tech, ακόμη και τα κρυπτονομίσματα, παραμένουν σχετικά στάσιμα ή μειώνονται.
H τεχνητή νοημοσύνη αναλύει και ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών
-Κι επειδή ο λόγος είναι για την ΑΙ, να προσθέσω πως όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες, στις ομιλίες, συνεντεύξεις και στην αρθρογραφία τους, χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, με προσεκτικές διατυπώσεις και πολλά κρυφά νοήματα. Στην αγορά σήμερα, κυκλοφορούν λογισμικά και εφαρμογές τα οποία -χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη- αναλύουν τις φράσεις που χρησιμοποιούν οι κεντρικοί τραπεζίτες, τη χροιά και την ένταση της φωνής τους, χειρονομίες και υπονοούμενα, τα συνδέουν με προηγούμενες αναφορές και στοιχεία ώστε στο τέλος να αποτυπώσουν με ακρίβεια το πραγματικό μήνυμα που εκπέμπουν. Οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι, τράπεζες και αναλυτές πληρώνουν ακριβά αυτά τα σύγχρονα ΑΙ εργαλεία, ώστε να προβλέψουν με ακρίβεια τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.
