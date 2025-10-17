Το «όνειρο» του Σαμαρά και οι αντιστασιακοί, Ζωή, Νίκος, Χαρίτσης (triple power), οι επαφές του Πιερρ στις ΗΠΑ, ποιοι πουλάνε και αγοράζουν καράβια

Κλείσιμο

Είναι η ίδια πηγή που μου έλεγε προ ημερών και σας το μετέφερα ότι "όποιος πάει στο γραφείο Καραμανλή (Ραφήνα) τον ακούει να λέει «ας έρθει όποιος να 'ναι, αρκεί να φύγει το παλιόπαιδο» για τον Μητσοτάκη. Το καινούργιο που μου είπε (χθες) ήταν μία παραλλαγή που τη λέει, αυτή τη φορά, ο Σαμαράς. «Οι δημοσκόποι μού λένε ότι θα πιάσω ένα 7%-9%, αλλά εγώ λέω πάνω από 10%, δεν με νοιάζει τι θα πάρω στις εκλογές, αρκεί να πέσει ο Μητσοτάκης». Καταρχάς τον βλέπω πολύ αισιόδοξο αλλά δεν βαριέσαι, η αισιοδοξία είναι πηγή ζωής και δικαίωμα του καθενός. Αλλά το να έχεις ως στόχο ζωής να μείνεις στην Ιστορία ως ο άνθρωπος που έριξε δύο κυβερνήσεις της ΝΔ, του πατρός και υιού Μητσοτάκη, έχοντας μάλιστα διατελέσει πρωθυπουργός του ίδιου κόμματος, λέει κάτι… Θα πείτε, εδώ βγήκε προχθές ο Καραμανλής και μας είπε ότι κινδυνεύουν οι θεσμοί, όταν ο ίδιος όταν κατέρρεε η χώρα και μπαινόβγαινε από το ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ, κομπορρημονούσε ότι «έχει φίλο» τον Τσίπρα, διόρισε υπουργό Δικαιοσύνης τον Μίμη και ξημεροβραδιαζόταν με τον Προκόπη. Τέλος πάντων, τώρα από αυτούς προτιμώ Καραχάλιο.Η Μεσογειακή Διάσκεψη-Μια αποστροφή του Κ.Μ που πολλοί δεν "έπιασαν" από τη χθεσινή ομιλία του αφορούσε την πρόθεση της Ελλάδας να καλέσει όλα τα παράκτια κράτη της περιοχής σε ένα φόρουμ «όπου θα μπορούμε να εξετάσουμε από κοινού όλα όσα μας απασχολούν». Στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκης επαναφέρει μια παλιά ιδέα του άλλοτε προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ για μια Μεσογειακή Διάσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους, προφανώς και με την Τουρκία. Τότε βέβαια η Τουρκία ήταν αρνητική για τη συμμετοχή της Κύπρου, όπως και σήμερα θα είναι για το Ισραήλ. Επειδή όμως μπορεί να είναι "από τα προσεχώς", ας το κρατήσουμε.Τριολέ-power-Έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, στο περιθώριο της συζήτησης των πολιτικών αρχηγών για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, Ανδρουλάκης, Ζωή και Χαρίτσης έστησαν πηγαδάκι. Συνομιλούσαν για αρκετή ώρα. Σύμφωνα με μια πηγή μου η τρόικα ετοιμάζει κοινή πρωτοβουλία. Επισπεύδουσα είναι όπως μαθαίνω η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ακολουθούν την αρχηγίνα ο Νίκος και ο Χαρίτσης. Η πηγή υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία θα αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και δεν αποκλείουν ακόμα… πιο δυναμική κίνηση που θα αφορά το πεδίο της Δικαιοσύνης. Λέτε να δούμε τέτοιο πολιτικό τριολέ;Η Μονή Σινά-Μια δεύτερη είδηση αφορά τη διευθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου που ρυθμίζει το θέμα της Μονής Σινά και της διαφύλαξης του χριστιανορθόδοξου χαρακτήρα της. Τώρα που το θέμα δεν είναι στην επικαιρότητα και το ΥΠΕΞ μπορεί να κάνει δουλειά με τους Αιγύπτιους, φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος για τη διακρατική συμφωνία. Όμως, αυτή πρέπει να έχει και την έγκριση της Σιναϊτικής αδελφότητας. Γι' αυτό την Κυριακή ο Γεραπετρίτης θα βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα, όπου την Κυριακή θα γίνει η χειροτονία του νέου ηγούμενου της Μονής Συμεών. Επίσης, εκεί θα δει και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, ο οποίος έχει διαδραματίσει έναν κάπως περίεργο ρόλο, για να το πούμε κομψά. Άπαντες οι εκκλησιαστικοί παράγοντες πρέπει να είναι on board.Αναβάθμιση και ξεκαθάρισμα-Χθες, με μια λιτή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Λεμπέσης σε θέση αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ. Δεν είναι ότι στη ΝΔ τους λείπει ένας αναπληρωτής του Σκρέκα, έχουν άλλους δύο. Στην πραγματικότητα ο πρώην αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ προήχθη και έτσι έχει ασυμβίβαστο και δεν θα κατέβει για πρόεδρος της Νομαρχιακής του κόμματος στον Βόρειο Τομέα. Εκεί εξελισσόταν τις προηγούμενες εβδομάδες μια άγρια μάχη με ένα άλλο κομματικό στέλεχος, ονόματι Παντελής Στεργιάννης. Αναζητείται συνεπώς άνθρωπος και μαθαίνω ότι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να ενδιαφερθεί είναι ο "μητσοτακικός" γενικός διευθυντής Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων του ΑΔΜΗΕ Γιάννης Μανιάτης.Το εργασιακό και η κοροϊδία-"Έκτρωμα" ανέβαζε, "τερατούργημα" κατέβαζε το νομοσχέδιο της Κεραμέως για τα Εργασιακά η αντιπολίτευση, μιλώντας για τον εργασιακό μεσαίωνα που νομιμοποιείται με το 13ωρο κ.λπ. Και στο τέλος τι έγινε; Στην ονομαστική ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε χθες το πρωί, τα 47 άρθρα του νομοσχεδίου -πρακτικά το μισό- ψηφίστηκε από περισσότερους από 180 βουλευτές (τα 3/5). Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε... μάχη κατά του νομοσχεδίου, στην ψηφοφορία σηκώθηκε και έφυγε. Προφανώς για να μην ψηφίσει πολλά από τα άρθρα, με τα οποία συμφωνούσε.