Wall Street: Μικρές μεταβολές στους δείκτες - Κατεύθυνση αναζητούν οι επενδυτές

Μια ακόμη συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας με συνεχείς εναλλαγές προσήμων στους δείκτες - Από τη μία πλευρά τα θετικά μηνύματα από τα εταιρικά αποτελέσματα και τις επιδόσεις των τραπεζών και από την άλλη η πίεση από την εμπορική ένταση ΗΠΑ και Κίνας