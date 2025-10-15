Wall Street: Μικρές μεταβολές στους δείκτες - Κατεύθυνση αναζητούν οι επενδυτές
Μια ακόμη συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας με συνεχείς εναλλαγές προσήμων στους δείκτες - Από τη μία πλευρά τα θετικά μηνύματα από τα εταιρικά αποτελέσματα και τις επιδόσεις των τραπεζών και από την άλλη η πίεση από την εμπορική ένταση ΗΠΑ και Κίνας
Ασταθής ήταν η εικόνα της Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τις συνεχείς εναλλαγές προσήμων στους δείκτες να αντανακλούν τη δυσκολία της αγοράς να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση εν μέσω των αντιμαχόμενων ενδείξεων: από τη μία πλευρά η ώθηση από τα καλά εταιρικά αποτελέσματα και τις ισχυρές επιδόσεις των τραπεζών και από την άλλη πλευρά η πίεση από την αναζωπύρωση της εμπορικής έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα.
Τελικά οι δείκτες έκλεισαν με μεικτά πρόσημα. Ο Dow Jones σημείωσε ανεπαίσθητη κάμψη 0,04% στις 46.253 μονάδες αλλά ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,40% στις 6.671 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο ύψους 0,66% στις 22.670 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις ενισχύθηκαν με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,04% και το 2ετές να σκαρφαλώνει στο 3,504%.
Η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει σε καλό κλίμα με όλους τους δείκτες να καταγράφουν κέρδη. Όμως, ένα κύμα ρευστοποιήσεων δεδομένων και των νέων προειδοποιητικών δηλώσεων του Σκοτ Μπέσεντ για την Κίνα ώθησαν όλους τους δείκτες σε αρνητικό έδαφος.
Το καθοδικό διάλλειμα αποδείχτηκε πρόσκαιρο με τις μεγάλες τράπεζες να ηγούνται της ανάκαμψης, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα των Morgan Stanley και Bank of America που ήρθαν να «κουμπώσουν» στο χθεσινό θετικό σήμα από Citi, JPMorgan, Wells Fargo και Goldman Sachs. Και τελικά το ανοδικό ρεύμα συντηρήθηκε μέχρι και το πέρας της συνεδρίασης.
Πάντως, η εικόνα μεταβλητότητας δεν αιφνιδίασε τους αναλυτές που θεωρούν πως ύστερα από μία από τις καλύτερες εξαμηνιαίες περιόδους από τη δεκαετία του 1950, η αγορά βιώνει υγιή βραχυπρόθεσμα κύματα ρευστοποιήσεων που διορθώνουν τους δείκτες.
Σε κάθε περίπτωση οι πτωτικές κινήσεις αποδεικνύονται για την ώρα προσωρινές, καθώς η προοπτική νέων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed ενισχύει τη βεβαιότητα ότι η εταιρική Αμερική θα διατηρήσει τη δυναμική της, κάτι που επιβεβαιώνεται από τα θετικά guidance που εκδίδουν οι επιχειρήσεις για το υπόλοιπο του έτους.
«Οι επενδυτές που “αγοράζουν στην πτώση” εξακολουθούν να δίνουν τον τόνο, διατηρώντας θετικό κλίμα παρά τα τεχνικά σημάδια κόπωσης», εξήγησε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide. «Τα πρώτα αποτελέσματα από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο ξεπέρασαν τις προσδοκίες και οι καταναλωτές παραμένουν σταθεροί, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι φόβοι για ύφεση είναι πρόωροι».
Ο ρόλος των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου έχει γίνει κομβικός δεδομένου πως έχουν παγώσει οι ανακοινώσεις μακροοικονομικών στοιχείων λόγω του shutdown.
Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Λέφκοβιτς της UBS Global Wealth Management, η σεζόν των αποτελεσμάτων θα επιβεβαιώσει ότι «η ανοδική αγορά παραμένει ισχυρή, στηριζόμενη στον συνδυασμό ανθεκτικών κερδών και μειώσεων επιτοκίων».
Αντιστοίχως ο Στίβεν Κέιτς της Bankrate υποστήριξε πως αν και τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου είναι καθοριστικά, ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει το guidance που εκδίδουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά την πορεία τους τους επόμενους μήνες. «Θετικές προσδοκίες μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τόσο προς τη Wall Street όσο και προς την πραγματική οικονομία» τόνισε χαρακτηριστικά.
Η υψηλή μεταβλητότητα επεκτάθηκε και σε επιμέρους κλάδους, σε επίπεδο μετοχών μπερδεύοντας την εικόνα. Ενδεικτικά η Nvidia έφτασε να κερδίζει έως και 2,7% πριν χάσει τα κέρδη της και κλείσει τελικά σε αρνητικό έδαφος.
Όμως οι τραπεζικές μετοχές κράτησαν τα ισχυρά τους κέρδη μέχρι το τέλος, λειτουργώντας σαν ασπίδα άμυνας έναντι των πιέσεων. Μάλιστα για την Morgan Stanley, η άνοδος κοντά στο 5%, σηματοδότησε την καλύτερη συνεδρίαση για τη μετοχή της από τις αρχές Απριλίου.
Κέρδη και για την Walmart, καθώς η αγορά αποτίμησε θετικά την είδηση της συνεργασίας της με την OpenAI έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να κάνουν τις παραγγελίες τους και μέσω του ChatGPT. Επίσης και οι εταιρείες μαγειρικών ελαίων όπως η Bunge Global αποκόμισαν κέρδη, μετά τις απειλές Τραμπ πως θα βάλει φρένο στις αγορές από την κινεζική αγορά.
Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν οι αμυντικές βιομηχανίες, όπως η Lockheed Martin και η Northrop Grumman, μετά τη δήλωση του Σκοτ Μπέσεντ πως ο Λευκός Οίκος μπορεί να πιέσει τον κλάδο να μειώσει τις επαναγορές μετοχών προκειμένου να βελτιώσει την επίδοση του.
Στις χαμένες επίσης η Progressive, η Abbott Laboratories και η PNC Financial λόγω χαμηλών επιδόσεων κυρίως όσον αφορά το guidance.
