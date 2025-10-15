Σήμερα ξεκινούν πληρωμές στους αγρότες (αλλά με ζόρια…), ο Ραφήνας (soft), αποχωρήσεις από την Grivalia, ο παράνομος τζόγος και οι μπίζνες των Πολέμηδων στη στεριά
Σήμερα ξεκινούν πληρωμές στους αγρότες (αλλά με ζόρια…), ο Ραφήνας (soft), αποχωρήσεις από την Grivalia, ο παράνομος τζόγος και οι μπίζνες των Πολέμηδων στη στεριά
Χαίρετε, σας έχω γράψει πάλι ότι το μεγαλύτερο και πιο δύσκολο πρόβλημα αυτή την περίοδο για την κυβέρνηση είναι οι πληρωμές στους αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν πάρει λεφτά εδώ και μήνες και φυσικά πρόκειται για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι διαμαρτύρονται εντόνως, για να μην πω βράζουν
Το πρόβλημα όπως μου είπε η πηγή μου στο Μ.Μ είναι τεράστιο, η ΕΕ δεν κάνει πίσω με τίποτα αν δεν ρυθμιστεί το σύστημα πλήρως για να μην υπάρχουν κλοπές και κακοδιαχείριση και η OLAF θα βρίσκεται εγκατεστημένη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έως την Παρασκευή. Παρά ταύτα σήμερα σιγά σιγά θα αρχίσουν οι πληρωμές για το υπόλοιπο του 2024, ενώ ακόμα δεν έχει λήξει η διορία λήξης των αιτήσεων αποζημιώσεων για το 2025 (τελειώνει στις 20 του μηνός). Από σήμερα θα πληρωθούν και βιολογικές καλλιέργειες, μελισσοκομία, στις 28 του μηνός κάτι οφειλόμενα από τον Daniel, κάτι για την ευλογιά των προβάτων κ.λπ. κ.λπ. που πρώτη φορά άκουσα στη ζωή μου. Πάντως περίπου θα «πέσουν» καμιά 150αριά εκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε. Κάθε μέρα στις 4 το απόγευμα Χατζηδάκης, Τσιάρας, Πιτσιλής και άλλα στελέχη ασχολούνται με αυτό. Τρεχάτε, ποδαράκια μου…
Τα ακτινίδια, ο Daniel και τα νεύρα
-Ετσι λοιπόν με τα νεύρα αγροτών και κτηνοτρόφων τεντωμένα λόγω της σημαντικής καθυστέρησης των πληρωμών, η σημερινή συζήτηση του υπουργού Τσιάρα με τους βουλευτές της ΝΔ αναμένεται ζόρικη. Πάντως και μέσα στο Αγροτικής Ανάπτυξης τα πράγματα είναι χαοτικά ώρες ώρες. Μου έλεγε για παράδειγμα πηγή μου ότι δεν είχε φύγει εντολή προς το ΥΠΟΙΚ για πληρωμές για κάτι ακτινίδια που καταστράφηκαν στον Daniel, με αποτέλεσμα δύο χρόνια οι άνθρωποι να μην έχουν πάρει δεκάρα. Το πιο αστείο είναι ότι στο Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει Λαρισαίος υφυπουργός (Κέλλας), ο οποίος είχε μπει για να "απορροφά" κραδασμούς από τη Θεσσαλία. Και επειδή γίνεται μια γιορτή για το ακτινίδιο σε μια περιοχή της Λάρισας τις επόμενες μέρες, έχει φτάσει ένα κομψό μήνυμα σε κυβερνητικούς να μην πατήσουν.
Η τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη
-Έτοιμη είναι η τροπολογία για την απονομή της ευθύνης καθαριότητας και φροντισμού του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής έχει έτοιμες τις βασικές προβλέψεις και ποινές, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια εκτενέστερη συνεννόηση με τον Δένδια, ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Ναυτική Ακαδημία Πολέμου στο Rhode Island. Επίσης, προγραμματίζει επαφές και στη Βοστώνη. Η τροπολογία μπορεί και να κατατεθεί ως το τέλος της εβδομάδας, αλλά θα ψηφιστεί την επόμενη, ενταγμένη σε ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών.
Επίσκεψη στο Αττικόν
-Ευκαιρίας δοθείσης, ο Μητσοτάκης θέλει να βγαίνει από το Μ.Μ όσο μπορεί και του το επιτρέπει και το πρόγραμμά του. Ακούω ότι σήμερα σχεδιάζει να βρεθεί στο νοσοκομείο Αττικόν μαζί με τον Άδωνι για να δει τα ανακαινισμένα ΤΕΠ του νοσοκομείου που είναι έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, για το οποίο έχει βάλει "γκάζια". Τώρα, αν θα πάει και καμιά βόλτα εκτός νοσοκομείου, στα δυτικά της Αττικής, θα φανεί ανάλογα με το πρόγραμμα...
Soft ο Καραμανλής;
-Μετά τα "ζόρια" του Σαμαρά την προηγούμενη εβδομάδα, σειρά παίρνει σήμερα ο Καραμανλής (Ραφήνα) που θα μιλήσει σε εκδήλωση τιμής για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη στην Παλιά Βουλή. Στην ομιλία του, που θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά, θα μιλήσει κατά βάση για την πολιτικό που πρότεινε για τη θέση της Προέδρου της Βουλής το 2004 και θα κάνει ελάχιστες αναφορές σε ζητήματα θεσμών. Αυτό που θα επισημάνει είναι ότι στις δυτικές κοινωνίες επιτείνεται η κρίση δυσπιστίας προς τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη και είναι στοίχημα για το πολιτικό σύστημα να καλύψει αυτό το κενό. Μου λένε ότι η αναφορά δεν θα μπορεί να ερμηνευτεί υπό το πρίσμα της υπόθεσης Ρούτσι και γενικώς ότι οι τόνοι θα είναι μάλλον soft. Όχι ότι έσταξε και η ουρά του γαϊδάρου.
Εκτός Grivalia και ο Π. Παναγιωτίδης
-Ταραγμένη εξακολουθεί να είναι η ατμόσφαιρα στην Grivalia Hospitality, όπου είχαμε μια ακόμη ηχηρή αποχώρηση στελέχους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης, που ήταν επικεφαλής της θυγατρικής Grivalia Developments, δηλαδή του κατασκευαστικού βραχίονα, αποχώρησε στις 30/9/25 από την εταιρεία. Τον Π. Παναγιωτίδη είχε φέρει στην Grivalia η προηγούμενη CEO N. Στράφτη. Η αποχώρηση έγινε μετά από κοινού συμφωνία Χρυσικού-Παναγιωτίδη. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε πως το “ματς” Γ. Χρυσικού με την πρώην CEO Ν. Στράφτη συνεχίζεται. Η Ν. Στράφτη έχει εξαγριωθεί επειδή λέει πως ο Γ. Χρυσικός της επιρρίπτει ευθύνες για τις ζημιές της Grivalia, αν και ήταν CEO μόνον για 8 μήνες. Ο καυγάς ακούγεται πως μπορεί να έχει συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες, ενώ στην αγορά λέγεται πως η Ν. Στράφτη ετοιμάζει κάποιες εκπλήξεις του Γ. Χρυσικού, καθόλου απίθανο καθώς ήταν η στενότερη συνεργάτης του για πάνω από 20 χρόνια, οπότε έχει παρακολουθήσει και γνωρίζει από πρώτο χέρι. Η Grivalia Hospitality πάει καλύτερα φέτος (σε σχέση με τα 55 εκατ. ζημίες το 2024) ωστόσο φαίνεται πως δεν έχει κλείσει ακόμη ο κύκλος των ζημιών και οπωσδήποτε οι επιδόσεις απέχουν πολύ από τις επιδιώξεις του Π. Γουάτσα. Όπως και να έχει είναι καιρός η Grivalia να γυρίσει σελίδα και να κοιτάξει την επόμενη ημέρα γιατί έχει μπροστά της ιδιαίτερα απαιτητικά project, όπως οι Πεταλιοί.
Ξεχάστε την Κυριακούλης που ξέρατε - Why not;
Τα ακτινίδια, ο Daniel και τα νεύρα
-Ετσι λοιπόν με τα νεύρα αγροτών και κτηνοτρόφων τεντωμένα λόγω της σημαντικής καθυστέρησης των πληρωμών, η σημερινή συζήτηση του υπουργού Τσιάρα με τους βουλευτές της ΝΔ αναμένεται ζόρικη. Πάντως και μέσα στο Αγροτικής Ανάπτυξης τα πράγματα είναι χαοτικά ώρες ώρες. Μου έλεγε για παράδειγμα πηγή μου ότι δεν είχε φύγει εντολή προς το ΥΠΟΙΚ για πληρωμές για κάτι ακτινίδια που καταστράφηκαν στον Daniel, με αποτέλεσμα δύο χρόνια οι άνθρωποι να μην έχουν πάρει δεκάρα. Το πιο αστείο είναι ότι στο Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει Λαρισαίος υφυπουργός (Κέλλας), ο οποίος είχε μπει για να "απορροφά" κραδασμούς από τη Θεσσαλία. Και επειδή γίνεται μια γιορτή για το ακτινίδιο σε μια περιοχή της Λάρισας τις επόμενες μέρες, έχει φτάσει ένα κομψό μήνυμα σε κυβερνητικούς να μην πατήσουν.
Η τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη
-Έτοιμη είναι η τροπολογία για την απονομή της ευθύνης καθαριότητας και φροντισμού του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής έχει έτοιμες τις βασικές προβλέψεις και ποινές, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια εκτενέστερη συνεννόηση με τον Δένδια, ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Ναυτική Ακαδημία Πολέμου στο Rhode Island. Επίσης, προγραμματίζει επαφές και στη Βοστώνη. Η τροπολογία μπορεί και να κατατεθεί ως το τέλος της εβδομάδας, αλλά θα ψηφιστεί την επόμενη, ενταγμένη σε ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών.
Επίσκεψη στο Αττικόν
-Ευκαιρίας δοθείσης, ο Μητσοτάκης θέλει να βγαίνει από το Μ.Μ όσο μπορεί και του το επιτρέπει και το πρόγραμμά του. Ακούω ότι σήμερα σχεδιάζει να βρεθεί στο νοσοκομείο Αττικόν μαζί με τον Άδωνι για να δει τα ανακαινισμένα ΤΕΠ του νοσοκομείου που είναι έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, για το οποίο έχει βάλει "γκάζια". Τώρα, αν θα πάει και καμιά βόλτα εκτός νοσοκομείου, στα δυτικά της Αττικής, θα φανεί ανάλογα με το πρόγραμμα...
Soft ο Καραμανλής;
-Μετά τα "ζόρια" του Σαμαρά την προηγούμενη εβδομάδα, σειρά παίρνει σήμερα ο Καραμανλής (Ραφήνα) που θα μιλήσει σε εκδήλωση τιμής για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη στην Παλιά Βουλή. Στην ομιλία του, που θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά, θα μιλήσει κατά βάση για την πολιτικό που πρότεινε για τη θέση της Προέδρου της Βουλής το 2004 και θα κάνει ελάχιστες αναφορές σε ζητήματα θεσμών. Αυτό που θα επισημάνει είναι ότι στις δυτικές κοινωνίες επιτείνεται η κρίση δυσπιστίας προς τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη και είναι στοίχημα για το πολιτικό σύστημα να καλύψει αυτό το κενό. Μου λένε ότι η αναφορά δεν θα μπορεί να ερμηνευτεί υπό το πρίσμα της υπόθεσης Ρούτσι και γενικώς ότι οι τόνοι θα είναι μάλλον soft. Όχι ότι έσταξε και η ουρά του γαϊδάρου.
Εκτός Grivalia και ο Π. Παναγιωτίδης
-Ταραγμένη εξακολουθεί να είναι η ατμόσφαιρα στην Grivalia Hospitality, όπου είχαμε μια ακόμη ηχηρή αποχώρηση στελέχους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης, που ήταν επικεφαλής της θυγατρικής Grivalia Developments, δηλαδή του κατασκευαστικού βραχίονα, αποχώρησε στις 30/9/25 από την εταιρεία. Τον Π. Παναγιωτίδη είχε φέρει στην Grivalia η προηγούμενη CEO N. Στράφτη. Η αποχώρηση έγινε μετά από κοινού συμφωνία Χρυσικού-Παναγιωτίδη. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε πως το “ματς” Γ. Χρυσικού με την πρώην CEO Ν. Στράφτη συνεχίζεται. Η Ν. Στράφτη έχει εξαγριωθεί επειδή λέει πως ο Γ. Χρυσικός της επιρρίπτει ευθύνες για τις ζημιές της Grivalia, αν και ήταν CEO μόνον για 8 μήνες. Ο καυγάς ακούγεται πως μπορεί να έχει συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες, ενώ στην αγορά λέγεται πως η Ν. Στράφτη ετοιμάζει κάποιες εκπλήξεις του Γ. Χρυσικού, καθόλου απίθανο καθώς ήταν η στενότερη συνεργάτης του για πάνω από 20 χρόνια, οπότε έχει παρακολουθήσει και γνωρίζει από πρώτο χέρι. Η Grivalia Hospitality πάει καλύτερα φέτος (σε σχέση με τα 55 εκατ. ζημίες το 2024) ωστόσο φαίνεται πως δεν έχει κλείσει ακόμη ο κύκλος των ζημιών και οπωσδήποτε οι επιδόσεις απέχουν πολύ από τις επιδιώξεις του Π. Γουάτσα. Όπως και να έχει είναι καιρός η Grivalia να γυρίσει σελίδα και να κοιτάξει την επόμενη ημέρα γιατί έχει μπροστά της ιδιαίτερα απαιτητικά project, όπως οι Πεταλιοί.
Ξεχάστε την Κυριακούλης που ξέρατε - Why not;
-Ξεχάστε την Κυριακούλης που ξέρατε. Η γνωστή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον θαλάσσιο τουρισμό με επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και στη διαχείριση τουριστικών λιμένων αλλάζει επωνυμία και γίνεται Y/KNOT Invest A.E. Αν μπερδευτήκατε από το νέο όνομα, την εξήγηση τη δίνει η ίδια η εταιρεία αναφέροντας πως το όνομα Y/KNOT «έχει διπλό συμβολισμό και σύγχρονο διεθνή χαρακτήρα, εμπνευσμένο από τη φράση “Why Not?” εκφράζει αφενός το πνεύμα καινοτομίας και τόλμης, ενώ το “KNOT” συμβολίζει τη σύνδεση με τη θάλασσα, την παράδοση και τη συνέχεια του Ομίλου, καθώς και τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων, δραστηριοτήτων και αξιών». Ομολογουμένως πρωτότυπο το νέο όνομα, και στο ίδιο πνεύμα η στήλη θα μπορούσε να προτείνει και άλλα πιο «πιασάρικα» όπως be happy, ouzo power, Zorba’s sirtaki, this is Sparta κ.λπ.
Οι Ελληνες έπαιξαν πέρυσι 1,67 δισ. σε παράνομο τζόγο (λεφτά υπάρχουν)
-Για ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο για τον παράνομο τζόγο μίλησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, στη χθεσινή Ημερίδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού του ΟΠΑΠ. Την πρωτοβουλία για το νέο νομοθετικό πλαίσιο είχε εξαγγείλει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τον προ διμήνου διορισμό του Αντώνη Βαρθολομαίου στη θέση του Προέδρου της ΕΕΕΠ, κάνοντας λόγο για ένα ολιστικό πλαίσιο που θα χτυπήσει το πρόβλημα του παράνομου τζόγου στη ρίζα του. Πέραν από την προστασία της κοινωνίας, των παικτών και των αδειοδοτημένων παρόχων από τους παράνομους της αγοράς, πολύ σημαντικό ρόλο για όσα δρομολογούνται έπαιξε η μελέτη της ΕΕΕΠ (η Αρχή μάλιστα ετοιμάζει και νέα, επικαιροποιημένη) σύμφωνα με την οποία πέρυσι σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο. Τα ποσά που πόνταραν εκτιμώνται σε περίπου 1,67 δισ., κάτι που σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου μισό δισεκατομμύριο. Έμπειρα στελέχη της αγοράς τυχερών παιγνίων εκτιμούν πως από τα διαφυγόντα έσοδα το κράτος με πιο σκληρά μέτρα για τον παράνομο τζόγο μπορεί να συγκεντρώσει περίπου τα μισά, ήτοι περί τα 250 εκατ. ευρώ, κάτι που με τη σειρά του θα δημιουργήσει νέο δημοσιονομικό χώρο για παροχές. Μεταξύ άλλων το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα προβλέπει πιο αυστηρές ποινές για τους παραβάτες, άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος, ενώ ιδιαίτερα για τον online παράνομο τζόγο εξαιρετικά κρίσιμα θα είναι τα μέτρα που θα ληφθούν σε επίπεδο δικτύων πληρωμών, σε συνεργασία με όλες τις εποπτικές αρχές.
Το τετραπλό «χτύπημα» των Πολέμηδων στη… στεριά
-Από τις παλαιές και ιστορικές «δυνάμεις» του ελληνικού εφοπλισμού η οικογένεια Πολέμη, με ρίζες από την Άνδρο. Η δραστηριότητά της ωστόσο δεν περιορίζεται στη ναυτιλία, καθώς και οι… στεριανές business αποδεικνύονται αρκετά ελκυστικές για όλο και περισσότερους εφοπλιστές. Έτσι, ο «κλάδος» της οικογένειας με επικεφαλής τον Σπύρο Πολέμη -της ναυτιλιακής εταιρείας Polembros Shipping- και τα παιδιά του Λεωνίδας και Κατερίνα προχώρησαν σε τετραπλό «χτύπημα». Χθες, Τρίτη, λοιπόν, ανέβηκαν στο ΓΕΜΗ τέσσερις νέες εταιρείες με δραστηριότητα στη στεριά, αλλά παραπέμποντας και στη θάλασσα αφού πήραν τις επωνυμίες τους από θαλασσινούς ανέμους… Το «χτύπημα» διόλου ευκαταφρόνητο αφού η οικογένεια του Σπύρου Πολέμη «ρίχνει» σε πρώτη φάση τουλάχιστον, συνολικά 5.730.000 ευρώ. Ειδικότερα, όλες οι εταιρείες εδρεύουν σε κτίριο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και έχουν σκοπό την αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, οικοπέδων κ.λπ. Οι δύο εταιρείες με τις επωνυμίες «Μαΐστρος Άνεμος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και «Ζέφυρος Άνεμος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» έχουν αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 2.000.000 ευρώ και 650.000 ευρώ αντίστοιχα, που χωρίζονται σε εταιρικά μερίδια των 100 ευρώ και τα οποία κατέβαλε ο Λεωνίδας Πολέμης, γιος του Σπύρου Πολέμη. Ο Λεωνίδας Πολέμης βεβαίως αναλαμβάνει και τη διοίκησή τους. Παράλληλα, οι άλλες δύο εταιρείες που συστάθηκαν χθες με τις επωνυμίες «Σιρόκος Άνεμος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», και «Εύρος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» έχουν αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 2.500.000 ευρώ και 580.000 ευρώ αντίστοιχα, τα οποία κατέβαλε η κόρη του Σπύρου Πολέμη, Κατερίνα, αναλαμβάνοντας και τη διοίκησή τους. Να σημειώσω εδώ ότι η Κατερίνα Πολέμη μπορεί να έχει… εφοπλιστικές καταβολές, αλλά σταδιοδρομεί στον χώρο της μουσικής. Σπούδασε στο Berklee College of Music στις ΗΠΑ, το 2011 ηχογράφησε τον πρώτο της δίσκο “Spread the Music not the Name” λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές, ενώ πραγματοποιεί συναυλίες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχει εμφανιστεί στο Carnegie Hall, στο Boston Symphony Hall κ.ά. και στο ελληνικό κοινό είναι γνωστή από τις συναυλίες της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά και από το soundtrack της ταινίας “Μικρά Αγγλία” του Π. Βούλγαρη.
Οι υιοί Κούστα
-Νέες δραστηριότητες όμως δεν αναπτύσσει μόνο η επόμενη γενιά των Πολέμηδων, αλλά και μιας άλλης ισχυρής εφοπλιστικής οικογένειας. Οι δύο γιοι του Γιάννη Κούστα (της Danaos), ο Δημήτρης και ο Ρομπέρτο Κούστας, άνοιξαν τον Ιούλιο του 2024 την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων «Ακτή Κονδύλη Properties A.E.», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 3 εκατ. ευρώ και έδρα της την έδρα της Danaos, στην Ακτή Κονδύλη 14. Χθες προχώρησαν στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «Σικος Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding). Η έδρα της είναι επίσης στην Ακτή Κονδύλη 14 στον Πειραιά και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε 1.350.000 ευρώ κατέβαλε ο Δημήτρης Κούστας. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν ο ίδιος ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος, ενώ θέσεις μελών κατέχουν οι Ρομπέρτο Κούστας και Claudine Aimee Carbonarο.
Ρίχνει τη μέση ηλικία του στόλου
-Στα παρασκήνια της ελληνικής ναυτιλίας, ο Κώστας Δελαπόρτας συνεχίζει αθόρυβα τη μεγάλη ανανέωση του στόλου της DryDel. Πλοία που για άλλους θεωρούνται ακόμη «νέα», όπως το 63.600-dwt Andiamo του 2019, πωλούνται για περίπου 30,5 εκατ. δολάρια, ενώ το 64.500-dwt Utopia (2020), με υπόλοιπο χρονοναύλωσης, άλλαξε χέρια αντί 34 εκατ. δολαρίων. Στόχος του εφοπλιστή είναι να ρίξει τη μέση ηλικία του στόλου κάτω από τα τέσσερα χρόνια, προχωρώντας παράλληλα σε παραλαβές πέντε νεότευκτων μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Τα νέα ultramaxes και capesizes που παραγγέλθηκαν σε ιαπωνικά ναυπηγεία αποτυπώνουν τη στρατηγική: πλοία ακριβώς στα μέτρα του Δελαπόρτα, που θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα second-hand, αξιοποιώντας την έντονη ζήτηση για νεαρή ναυτιλιακή χωρητικότητα. Στην Ακτή Μιαούλη ψιθυρίζουν πως κάθε κίνηση κρύβει προσεκτικούς υπολογισμούς κεφαλαίου, με στόχο έναν στόλο σύγχρονο και εύρωστο, έτοιμο να εκμεταλλευτεί τους υψηλούς ναύλους των επόμενων ετών.
Τα «engine and tonic» ταξίδια του Νίκου Τσάκου
-Ο Νίκος Τσάκος ξεκίνησε πρόσφατα ένα τριών εβδομάδων ταξίδι που συνδύαζε επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικογενειακά ζητήματα. Η αφετηρία ήταν το Λονδίνο, σε χώρους γνώριμους για την οικογένεια, όπου ο ίδιος και ο συνεργάτης του, σερ Ευθύμιος Μητρόπουλος -πρώην γ.γ. του ΙΜΟ- πέρασαν αρκετό χρόνο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Η παρουσία τους εκεί σχετιζόταν με την υποστήριξη του London International Shipping Week, μιας εκδήλωσης που έχει παραδοσιακά μεγάλη σημασία για τη διεθνή ναυτιλία και στην οποία συμμετέχουν πολλές ελληνικές οικογένειες με μακρά παράδοση στον χώρο. Ο Τσάκος περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως «engine and tonic», δηλαδή δυναμική και διεγερτική, με σημαντική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ κορυφαίων στελεχών. Στη συνέχεια ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε εκκλησιαστική τελετή της ελληνικής ομογένειας, υπό την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Εκεί η οικογένεια προσευχήθηκε για ειρήνη και σταθερότητα στις αγορές. Η επιστροφή στο Λονδίνο περιλάμβανε την ετήσια εκδήλωση της City University, όπου μαζί με τον γιο του παρουσίασαν θέματα της ναυτιλίας σε ένα υψηλού προφίλ κοινό.
Ο Ανδρέας Μαρτίνος και η στήριξη των ακριτικών νησιών
-Με μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας, η Minerva του Ανδρέα Μαρτίνου Jr ανέλαβε να αναβαθμίσει 11 σχολεία στην Κάλυμνο, μέσα από το πρόγραμμα «Μαζί στις Ακριτικές». Το αποτέλεσμα; 1.546 μαθητές και 217 εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν πλέον καλύτερες υποδομές, νέους χώρους STEM, αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης, βιβλιοθήκες και γωνιές φιλαναγνωσίας. Παράλληλα, αναβαθμίστηκαν δύο νηπιαγωγεία, δύο εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και ένα εργαστήριο πληροφορικής, ενώ σε όλα τα σχολεία δόθηκε εκπαιδευτικό και αθλητικό υλικό.
IDEAL Holdings: Το Euronext, η διασπορά, το ΜΙΝΙΟΝ και οι εξαγορές
-Πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση έδωσε χθες ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου της IDEAL, σε δημοσιογραφική ερώτηση για το πώς βλέπει τον επικείμενο «γάμο» του Χρηματιστηρίου της Αθήνας με τον Όμιλο Euronext. Αφού ανέλυσε τα προφανή οφέλη για το βάθος και την αξιοπιστία της αγοράς μας αν ενταχθεί σ’ έναν μεγάλο χρηματιστηριακό όμιλο, ο Λ. Παπακωνσταντίνου επεσήμανε και μία ακόμη λεπτομέρεια: Σε τέτοιου είδους και μεγέθους χρηματιστηριακές πλατφόρμες, οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές εκτός από το μέγεθος των εισηγμένων επιχειρήσεων προσέχουν ιδιαίτερα και τη διασπορά. Συγκεκριμένα, προτιμούν εισηγμένες με μικρή συμμετοχή του βασικού μετόχου. Αν ο βασικός μέτοχος είναι ένας, τότε -θεωρητικά πάντα- καλό είναι η συμμετοχή να περιορίζεται μέχρι το 30%. Αν οι βασικοί μέτοχοι είναι περισσότεροι, τότε το 45% είναι η οροφή. Eπιπλέον ο Λ. Παπακωνσταντίνου έβαλε τέλος στα σενάρια εξαγοράς του ΜΙΝΙΟΝ από το Attica, και επανέλαβε τη διάψευση για τη Vivartia. Είπε ότι την ΙDΕΑL την ενδιαφέρει η βιομηχανία και στοχευμένες εξαγορές σε πληροφορική και τρόφιμα που θα δυναμώσουν τις υπάρχουσες συμμετοχές. Τέλος, προανήγγειλε μια τέτοιας κλίμακας εξαγορά ως το τέλος Α' τριμήνου 2026.
Γιατί βιάζεται η Prodea
-Αύριο -και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά- θα ανακοινώσει αποτελέσματα εννεαμήνου η Prodea Investments (+1,67% στα 6,1€). Προφανώς κάτι καλό (προμέρισμα ίσως;) θα έχει να ανακοινώσει η διοίκηση, γι’ αυτό επέσπευσε τις ανακοινώσεις που συνήθως γίνονται στα μέσα Νοεμβρίου. Χθες πάντως η χρηματιστηριακή αξία της Prodea ξεπέρασε με άνεση το 1,5 δισ. ευρώ, όση δηλαδή ήταν η εσωτερική αξία της μετοχής με βάση τις τιμές και τις αποδόσεις των ακινήτων της τον περασμένο Ιούνιο… Στο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ήταν 112,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη πλησίαζαν τα 75 εκατ. ευρώ.
Δύο ειδήσεις που επηρέασαν την Aegean
-Λίγο κάτω από το 1,2 δισ. ευρώ έπεσε η χρηματιστηριακή αξία της Aegean (-0,75% στα 13,3€) στον απόηχο δύο σημαντικών διεθνών ειδήσεων. Η πρώτη αφορά την πληροφορία της αγοράς ότι η μετοχή της EasyJet φαίνεται πως είναι στόχος εξαγοράς από τη ναυτιλιακή Mediterranean Shipping (MSC). Εφόσον υλοποιηθεί η εξαγορά της EasyJet από τη Mediterranean Shipping Company - έναν από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους παγκοσμίως - θα δημιουργηθεί ένας πολύ ισχυρός ανταγωνιστής για την Aegean τώρα που προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά της στην Ανατολή. Τα σενάρια εξαγορών και συγχωνεύσεων στον χώρο των low-cost αερομεταφορών πυκνώνουν, οι αναλυτές επισημαίνουν πως η συγκέντρωση του κλάδου είναι πιθανό να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω του οξυμένου ανταγωνισμού και της αναζήτησης οικονομιών κλίμακας. Η δεύτερη είδηση αφορά τη νέα πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά τη δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), ο οποίος μείωσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2025 στα 710.000 βαρέλια ημερησίως, δηλαδή 30.000 βαρέλια λιγότερα από την εκτίμηση του οργανισμού τον προηγούμενο μήνα. Η μείωση της πρόβλεψης ζήτησης από τον IEA κατά 30.000 βαρέλια ημερησίως σηματοδοτεί αδύναμη παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, αλλά μειώνει το μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος των αερομεταφορέων. Για την Aegean, που το jet fuel αποτελεί 30-35% των εξόδων, αυτό μεταφράζεται σε άμεση βελτίωση περιθωρίων.
ΧΑ: Μεγάλη πτώση με 30 πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών
-Η θεωρία λέει ότι τα πολλά πακέτα σε μια έντονα πτωτική συνεδρίαση συνιστούν «κατανομή βαρών» και προμηνύουν νέα πτώση. Χθες, η συνολική αξία συναλλαγών έφτασε στα 320,18 εκατ. ευρώ, με τα 63,82 εκατ. ευρώ σε πακέτα. Το σημαντικό όμως της χθεσινής συνεδρίασης ήταν ότι έλειψαν οι «βοήθειες από το εξωτερικό». Εκεί αργά στο μεσημέρι, όταν εμφανίζονται επενδυτικά κεφάλαια εξ Εσπερίας, οι ανησυχίες της αγοράς απομακρύνονται και η αγορά πάντα βρίσκει την ισορροπία της. Χθες όμως, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος. Κατρακύλησε μέχρι τις 2.053,77 μονάδες (-1,6%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές κοντά στο χαμηλότερο σημείο, στις 2.056,86 μονάδες (-1,45%). Εκτός από τον ΟΠΑΠ μεγάλη πτώση είδαμε στις πιο αποδοτικές μετοχές της αγοράς μας, τις τράπεζες. Η Piraeus στα 7,28 ευρώ (-2,02%), η Alpha στα 3,60€ (-2,7%), η Eurobank (-1,01% στα 3,61 ευρώ) και η Εθνική έδειξε ότι πάνω της στηρίζονται οι επενδυτικές προσδοκίες για το επόμενο deal, γι’ αυτό διατήρησε την τιμή των 13,68€. Βοήθειες έδωσαν ο ΤΙΤΑΝ, η Lamda, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΕΥΔΑΠ και ο Sarantis με μικρά αλλά θετικά ποσοστά ανόδου. Η Intralot (-2,94% στα 1,124 ευρώ), o ΑΒΑΞ (-2,7% στα 2,34€) και ο ΑΔΜΗΕ (-1,45% στα 3,06€) συμπλήρωσαν το μίζερο σκηνικό της χθεσινής συνεδρίασης.
Το ασημένιο squeeze της χρονιάς
-Η αγορά αργύρου βιώνει μια εκρηκτική κρίση ρευστότητας που θυμίζει τα μεγαλύτερα short squeezes της ιστορίας. Το ετησιοποιημένο κόστος δανεισμού για ασήμι overnight έχει εκτοξευτεί πάνω από 100%. Ξεπέρασε ακόμη και τα επίπεδα του θρυλικού short squeeze της δεκαετίας του '80 (οι παλιοί ίσως θυμούνται με νοσταλγία τους αδελφούς Χαντ), όταν οι τιμές άγγιξαν τα 52,50 δολάρια/ουγκιά. Από το 2021 μέχρι αρχές του 2024, τα επιτόκια δανεισμού σε ασήμι παρέμεναν κοντά στο μηδέν. Ξαφνικά, το 2024-2025, έχουμε κάθετη άνοδο στα συγκεκριμένα επιτόκια δανεισμού που φτάνει στο 35% για 1 μήνα. Αυτό είναι υψηλό πενταετίας. Στην πραγματική αγορά έχουμε αυξημένη ζήτηση από επενδυτές που αναζητούν ασφαλές καταφύγιο, καταγράφεται δραματική μείωση διαθέσιμων ράβδων ασημιού προς συναλλαγή αλλά και μια ξαφνική έκρηξη ζήτησης από την Ινδία που θεωρείται παραδοσιακά μεγάλος καταναλωτής πολύτιμων μετάλλων. Η αγορά του Λονδίνου, το παγκόσμιο κέντρο συναλλαγών σε ασήμι, έχει χάσει σχεδόν πλήρως τη ρευστότητά της. Υπάρχουν αναφορές για μεγάλες αεροπορικές μεταφορές 15-30 εκατομμυρίων ουγκιών από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο από επενδυτές που θέλουν να επωφεληθούν από το arbitrage ανάμεσα στις δύο μεγάλες αγορές. Προς το παρόν, το ασήμι έχει γίνει το πιο "hot" εμπόρευμα της χρονιάς.
Πηγή: newmoney.gr
Οι Ελληνες έπαιξαν πέρυσι 1,67 δισ. σε παράνομο τζόγο (λεφτά υπάρχουν)
-Για ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο για τον παράνομο τζόγο μίλησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, στη χθεσινή Ημερίδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού του ΟΠΑΠ. Την πρωτοβουλία για το νέο νομοθετικό πλαίσιο είχε εξαγγείλει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τον προ διμήνου διορισμό του Αντώνη Βαρθολομαίου στη θέση του Προέδρου της ΕΕΕΠ, κάνοντας λόγο για ένα ολιστικό πλαίσιο που θα χτυπήσει το πρόβλημα του παράνομου τζόγου στη ρίζα του. Πέραν από την προστασία της κοινωνίας, των παικτών και των αδειοδοτημένων παρόχων από τους παράνομους της αγοράς, πολύ σημαντικό ρόλο για όσα δρομολογούνται έπαιξε η μελέτη της ΕΕΕΠ (η Αρχή μάλιστα ετοιμάζει και νέα, επικαιροποιημένη) σύμφωνα με την οποία πέρυσι σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο. Τα ποσά που πόνταραν εκτιμώνται σε περίπου 1,67 δισ., κάτι που σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου μισό δισεκατομμύριο. Έμπειρα στελέχη της αγοράς τυχερών παιγνίων εκτιμούν πως από τα διαφυγόντα έσοδα το κράτος με πιο σκληρά μέτρα για τον παράνομο τζόγο μπορεί να συγκεντρώσει περίπου τα μισά, ήτοι περί τα 250 εκατ. ευρώ, κάτι που με τη σειρά του θα δημιουργήσει νέο δημοσιονομικό χώρο για παροχές. Μεταξύ άλλων το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα προβλέπει πιο αυστηρές ποινές για τους παραβάτες, άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος, ενώ ιδιαίτερα για τον online παράνομο τζόγο εξαιρετικά κρίσιμα θα είναι τα μέτρα που θα ληφθούν σε επίπεδο δικτύων πληρωμών, σε συνεργασία με όλες τις εποπτικές αρχές.
Το τετραπλό «χτύπημα» των Πολέμηδων στη… στεριά
-Από τις παλαιές και ιστορικές «δυνάμεις» του ελληνικού εφοπλισμού η οικογένεια Πολέμη, με ρίζες από την Άνδρο. Η δραστηριότητά της ωστόσο δεν περιορίζεται στη ναυτιλία, καθώς και οι… στεριανές business αποδεικνύονται αρκετά ελκυστικές για όλο και περισσότερους εφοπλιστές. Έτσι, ο «κλάδος» της οικογένειας με επικεφαλής τον Σπύρο Πολέμη -της ναυτιλιακής εταιρείας Polembros Shipping- και τα παιδιά του Λεωνίδας και Κατερίνα προχώρησαν σε τετραπλό «χτύπημα». Χθες, Τρίτη, λοιπόν, ανέβηκαν στο ΓΕΜΗ τέσσερις νέες εταιρείες με δραστηριότητα στη στεριά, αλλά παραπέμποντας και στη θάλασσα αφού πήραν τις επωνυμίες τους από θαλασσινούς ανέμους… Το «χτύπημα» διόλου ευκαταφρόνητο αφού η οικογένεια του Σπύρου Πολέμη «ρίχνει» σε πρώτη φάση τουλάχιστον, συνολικά 5.730.000 ευρώ. Ειδικότερα, όλες οι εταιρείες εδρεύουν σε κτίριο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και έχουν σκοπό την αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, οικοπέδων κ.λπ. Οι δύο εταιρείες με τις επωνυμίες «Μαΐστρος Άνεμος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και «Ζέφυρος Άνεμος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» έχουν αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 2.000.000 ευρώ και 650.000 ευρώ αντίστοιχα, που χωρίζονται σε εταιρικά μερίδια των 100 ευρώ και τα οποία κατέβαλε ο Λεωνίδας Πολέμης, γιος του Σπύρου Πολέμη. Ο Λεωνίδας Πολέμης βεβαίως αναλαμβάνει και τη διοίκησή τους. Παράλληλα, οι άλλες δύο εταιρείες που συστάθηκαν χθες με τις επωνυμίες «Σιρόκος Άνεμος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», και «Εύρος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» έχουν αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 2.500.000 ευρώ και 580.000 ευρώ αντίστοιχα, τα οποία κατέβαλε η κόρη του Σπύρου Πολέμη, Κατερίνα, αναλαμβάνοντας και τη διοίκησή τους. Να σημειώσω εδώ ότι η Κατερίνα Πολέμη μπορεί να έχει… εφοπλιστικές καταβολές, αλλά σταδιοδρομεί στον χώρο της μουσικής. Σπούδασε στο Berklee College of Music στις ΗΠΑ, το 2011 ηχογράφησε τον πρώτο της δίσκο “Spread the Music not the Name” λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές, ενώ πραγματοποιεί συναυλίες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχει εμφανιστεί στο Carnegie Hall, στο Boston Symphony Hall κ.ά. και στο ελληνικό κοινό είναι γνωστή από τις συναυλίες της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά και από το soundtrack της ταινίας “Μικρά Αγγλία” του Π. Βούλγαρη.
Οι υιοί Κούστα
-Νέες δραστηριότητες όμως δεν αναπτύσσει μόνο η επόμενη γενιά των Πολέμηδων, αλλά και μιας άλλης ισχυρής εφοπλιστικής οικογένειας. Οι δύο γιοι του Γιάννη Κούστα (της Danaos), ο Δημήτρης και ο Ρομπέρτο Κούστας, άνοιξαν τον Ιούλιο του 2024 την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων «Ακτή Κονδύλη Properties A.E.», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 3 εκατ. ευρώ και έδρα της την έδρα της Danaos, στην Ακτή Κονδύλη 14. Χθες προχώρησαν στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «Σικος Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding). Η έδρα της είναι επίσης στην Ακτή Κονδύλη 14 στον Πειραιά και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε 1.350.000 ευρώ κατέβαλε ο Δημήτρης Κούστας. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν ο ίδιος ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος, ενώ θέσεις μελών κατέχουν οι Ρομπέρτο Κούστας και Claudine Aimee Carbonarο.
Ρίχνει τη μέση ηλικία του στόλου
-Στα παρασκήνια της ελληνικής ναυτιλίας, ο Κώστας Δελαπόρτας συνεχίζει αθόρυβα τη μεγάλη ανανέωση του στόλου της DryDel. Πλοία που για άλλους θεωρούνται ακόμη «νέα», όπως το 63.600-dwt Andiamo του 2019, πωλούνται για περίπου 30,5 εκατ. δολάρια, ενώ το 64.500-dwt Utopia (2020), με υπόλοιπο χρονοναύλωσης, άλλαξε χέρια αντί 34 εκατ. δολαρίων. Στόχος του εφοπλιστή είναι να ρίξει τη μέση ηλικία του στόλου κάτω από τα τέσσερα χρόνια, προχωρώντας παράλληλα σε παραλαβές πέντε νεότευκτων μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Τα νέα ultramaxes και capesizes που παραγγέλθηκαν σε ιαπωνικά ναυπηγεία αποτυπώνουν τη στρατηγική: πλοία ακριβώς στα μέτρα του Δελαπόρτα, που θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα second-hand, αξιοποιώντας την έντονη ζήτηση για νεαρή ναυτιλιακή χωρητικότητα. Στην Ακτή Μιαούλη ψιθυρίζουν πως κάθε κίνηση κρύβει προσεκτικούς υπολογισμούς κεφαλαίου, με στόχο έναν στόλο σύγχρονο και εύρωστο, έτοιμο να εκμεταλλευτεί τους υψηλούς ναύλους των επόμενων ετών.
Τα «engine and tonic» ταξίδια του Νίκου Τσάκου
-Ο Νίκος Τσάκος ξεκίνησε πρόσφατα ένα τριών εβδομάδων ταξίδι που συνδύαζε επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικογενειακά ζητήματα. Η αφετηρία ήταν το Λονδίνο, σε χώρους γνώριμους για την οικογένεια, όπου ο ίδιος και ο συνεργάτης του, σερ Ευθύμιος Μητρόπουλος -πρώην γ.γ. του ΙΜΟ- πέρασαν αρκετό χρόνο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Η παρουσία τους εκεί σχετιζόταν με την υποστήριξη του London International Shipping Week, μιας εκδήλωσης που έχει παραδοσιακά μεγάλη σημασία για τη διεθνή ναυτιλία και στην οποία συμμετέχουν πολλές ελληνικές οικογένειες με μακρά παράδοση στον χώρο. Ο Τσάκος περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως «engine and tonic», δηλαδή δυναμική και διεγερτική, με σημαντική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ κορυφαίων στελεχών. Στη συνέχεια ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε εκκλησιαστική τελετή της ελληνικής ομογένειας, υπό την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Εκεί η οικογένεια προσευχήθηκε για ειρήνη και σταθερότητα στις αγορές. Η επιστροφή στο Λονδίνο περιλάμβανε την ετήσια εκδήλωση της City University, όπου μαζί με τον γιο του παρουσίασαν θέματα της ναυτιλίας σε ένα υψηλού προφίλ κοινό.
Ο Ανδρέας Μαρτίνος και η στήριξη των ακριτικών νησιών
-Με μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας, η Minerva του Ανδρέα Μαρτίνου Jr ανέλαβε να αναβαθμίσει 11 σχολεία στην Κάλυμνο, μέσα από το πρόγραμμα «Μαζί στις Ακριτικές». Το αποτέλεσμα; 1.546 μαθητές και 217 εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν πλέον καλύτερες υποδομές, νέους χώρους STEM, αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης, βιβλιοθήκες και γωνιές φιλαναγνωσίας. Παράλληλα, αναβαθμίστηκαν δύο νηπιαγωγεία, δύο εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και ένα εργαστήριο πληροφορικής, ενώ σε όλα τα σχολεία δόθηκε εκπαιδευτικό και αθλητικό υλικό.
IDEAL Holdings: Το Euronext, η διασπορά, το ΜΙΝΙΟΝ και οι εξαγορές
-Πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση έδωσε χθες ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου της IDEAL, σε δημοσιογραφική ερώτηση για το πώς βλέπει τον επικείμενο «γάμο» του Χρηματιστηρίου της Αθήνας με τον Όμιλο Euronext. Αφού ανέλυσε τα προφανή οφέλη για το βάθος και την αξιοπιστία της αγοράς μας αν ενταχθεί σ’ έναν μεγάλο χρηματιστηριακό όμιλο, ο Λ. Παπακωνσταντίνου επεσήμανε και μία ακόμη λεπτομέρεια: Σε τέτοιου είδους και μεγέθους χρηματιστηριακές πλατφόρμες, οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές εκτός από το μέγεθος των εισηγμένων επιχειρήσεων προσέχουν ιδιαίτερα και τη διασπορά. Συγκεκριμένα, προτιμούν εισηγμένες με μικρή συμμετοχή του βασικού μετόχου. Αν ο βασικός μέτοχος είναι ένας, τότε -θεωρητικά πάντα- καλό είναι η συμμετοχή να περιορίζεται μέχρι το 30%. Αν οι βασικοί μέτοχοι είναι περισσότεροι, τότε το 45% είναι η οροφή. Eπιπλέον ο Λ. Παπακωνσταντίνου έβαλε τέλος στα σενάρια εξαγοράς του ΜΙΝΙΟΝ από το Attica, και επανέλαβε τη διάψευση για τη Vivartia. Είπε ότι την ΙDΕΑL την ενδιαφέρει η βιομηχανία και στοχευμένες εξαγορές σε πληροφορική και τρόφιμα που θα δυναμώσουν τις υπάρχουσες συμμετοχές. Τέλος, προανήγγειλε μια τέτοιας κλίμακας εξαγορά ως το τέλος Α' τριμήνου 2026.
Γιατί βιάζεται η Prodea
-Αύριο -και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά- θα ανακοινώσει αποτελέσματα εννεαμήνου η Prodea Investments (+1,67% στα 6,1€). Προφανώς κάτι καλό (προμέρισμα ίσως;) θα έχει να ανακοινώσει η διοίκηση, γι’ αυτό επέσπευσε τις ανακοινώσεις που συνήθως γίνονται στα μέσα Νοεμβρίου. Χθες πάντως η χρηματιστηριακή αξία της Prodea ξεπέρασε με άνεση το 1,5 δισ. ευρώ, όση δηλαδή ήταν η εσωτερική αξία της μετοχής με βάση τις τιμές και τις αποδόσεις των ακινήτων της τον περασμένο Ιούνιο… Στο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ήταν 112,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη πλησίαζαν τα 75 εκατ. ευρώ.
Δύο ειδήσεις που επηρέασαν την Aegean
-Λίγο κάτω από το 1,2 δισ. ευρώ έπεσε η χρηματιστηριακή αξία της Aegean (-0,75% στα 13,3€) στον απόηχο δύο σημαντικών διεθνών ειδήσεων. Η πρώτη αφορά την πληροφορία της αγοράς ότι η μετοχή της EasyJet φαίνεται πως είναι στόχος εξαγοράς από τη ναυτιλιακή Mediterranean Shipping (MSC). Εφόσον υλοποιηθεί η εξαγορά της EasyJet από τη Mediterranean Shipping Company - έναν από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους παγκοσμίως - θα δημιουργηθεί ένας πολύ ισχυρός ανταγωνιστής για την Aegean τώρα που προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά της στην Ανατολή. Τα σενάρια εξαγορών και συγχωνεύσεων στον χώρο των low-cost αερομεταφορών πυκνώνουν, οι αναλυτές επισημαίνουν πως η συγκέντρωση του κλάδου είναι πιθανό να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω του οξυμένου ανταγωνισμού και της αναζήτησης οικονομιών κλίμακας. Η δεύτερη είδηση αφορά τη νέα πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά τη δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), ο οποίος μείωσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2025 στα 710.000 βαρέλια ημερησίως, δηλαδή 30.000 βαρέλια λιγότερα από την εκτίμηση του οργανισμού τον προηγούμενο μήνα. Η μείωση της πρόβλεψης ζήτησης από τον IEA κατά 30.000 βαρέλια ημερησίως σηματοδοτεί αδύναμη παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, αλλά μειώνει το μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος των αερομεταφορέων. Για την Aegean, που το jet fuel αποτελεί 30-35% των εξόδων, αυτό μεταφράζεται σε άμεση βελτίωση περιθωρίων.
ΧΑ: Μεγάλη πτώση με 30 πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών
-Η θεωρία λέει ότι τα πολλά πακέτα σε μια έντονα πτωτική συνεδρίαση συνιστούν «κατανομή βαρών» και προμηνύουν νέα πτώση. Χθες, η συνολική αξία συναλλαγών έφτασε στα 320,18 εκατ. ευρώ, με τα 63,82 εκατ. ευρώ σε πακέτα. Το σημαντικό όμως της χθεσινής συνεδρίασης ήταν ότι έλειψαν οι «βοήθειες από το εξωτερικό». Εκεί αργά στο μεσημέρι, όταν εμφανίζονται επενδυτικά κεφάλαια εξ Εσπερίας, οι ανησυχίες της αγοράς απομακρύνονται και η αγορά πάντα βρίσκει την ισορροπία της. Χθες όμως, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος. Κατρακύλησε μέχρι τις 2.053,77 μονάδες (-1,6%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές κοντά στο χαμηλότερο σημείο, στις 2.056,86 μονάδες (-1,45%). Εκτός από τον ΟΠΑΠ μεγάλη πτώση είδαμε στις πιο αποδοτικές μετοχές της αγοράς μας, τις τράπεζες. Η Piraeus στα 7,28 ευρώ (-2,02%), η Alpha στα 3,60€ (-2,7%), η Eurobank (-1,01% στα 3,61 ευρώ) και η Εθνική έδειξε ότι πάνω της στηρίζονται οι επενδυτικές προσδοκίες για το επόμενο deal, γι’ αυτό διατήρησε την τιμή των 13,68€. Βοήθειες έδωσαν ο ΤΙΤΑΝ, η Lamda, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΕΥΔΑΠ και ο Sarantis με μικρά αλλά θετικά ποσοστά ανόδου. Η Intralot (-2,94% στα 1,124 ευρώ), o ΑΒΑΞ (-2,7% στα 2,34€) και ο ΑΔΜΗΕ (-1,45% στα 3,06€) συμπλήρωσαν το μίζερο σκηνικό της χθεσινής συνεδρίασης.
Το ασημένιο squeeze της χρονιάς
-Η αγορά αργύρου βιώνει μια εκρηκτική κρίση ρευστότητας που θυμίζει τα μεγαλύτερα short squeezes της ιστορίας. Το ετησιοποιημένο κόστος δανεισμού για ασήμι overnight έχει εκτοξευτεί πάνω από 100%. Ξεπέρασε ακόμη και τα επίπεδα του θρυλικού short squeeze της δεκαετίας του '80 (οι παλιοί ίσως θυμούνται με νοσταλγία τους αδελφούς Χαντ), όταν οι τιμές άγγιξαν τα 52,50 δολάρια/ουγκιά. Από το 2021 μέχρι αρχές του 2024, τα επιτόκια δανεισμού σε ασήμι παρέμεναν κοντά στο μηδέν. Ξαφνικά, το 2024-2025, έχουμε κάθετη άνοδο στα συγκεκριμένα επιτόκια δανεισμού που φτάνει στο 35% για 1 μήνα. Αυτό είναι υψηλό πενταετίας. Στην πραγματική αγορά έχουμε αυξημένη ζήτηση από επενδυτές που αναζητούν ασφαλές καταφύγιο, καταγράφεται δραματική μείωση διαθέσιμων ράβδων ασημιού προς συναλλαγή αλλά και μια ξαφνική έκρηξη ζήτησης από την Ινδία που θεωρείται παραδοσιακά μεγάλος καταναλωτής πολύτιμων μετάλλων. Η αγορά του Λονδίνου, το παγκόσμιο κέντρο συναλλαγών σε ασήμι, έχει χάσει σχεδόν πλήρως τη ρευστότητά της. Υπάρχουν αναφορές για μεγάλες αεροπορικές μεταφορές 15-30 εκατομμυρίων ουγκιών από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο από επενδυτές που θέλουν να επωφεληθούν από το arbitrage ανάμεσα στις δύο μεγάλες αγορές. Προς το παρόν, το ασήμι έχει γίνει το πιο "hot" εμπόρευμα της χρονιάς.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα