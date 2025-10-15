Σήμερα ξεκινούν πληρωμές στους αγρότες (αλλά με ζόρια…), ο Ραφήνας (soft), αποχωρήσεις από την Grivalia, ο παράνομος τζόγος και οι μπίζνες των Πολέμηδων στη στεριά

Κλείσιμο

Το πρόβλημα όπως μου είπε η πηγή μου στο Μ.Μ είναι τεράστιο, η ΕΕ δεν κάνει πίσω με τίποτα αν δεν ρυθμιστεί το σύστημα πλήρως για να μην υπάρχουν κλοπές και κακοδιαχείριση και η OLAF θα βρίσκεται εγκατεστημένη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έως την Παρασκευή. Παρά ταύτα σήμερα σιγά σιγά θα αρχίσουν οι πληρωμές για το υπόλοιπο του 2024, ενώ ακόμα δεν έχει λήξει η διορία λήξης των αιτήσεων αποζημιώσεων για το 2025 (τελειώνει στις 20 του μηνός). Από σήμερα θα πληρωθούν και βιολογικές καλλιέργειες, μελισσοκομία, στις 28 του μηνός κάτι οφειλόμενα από τον Daniel, κάτι για την ευλογιά των προβάτων κ.λπ. κ.λπ. που πρώτη φορά άκουσα στη ζωή μου. Πάντως περίπου θα «πέσουν» καμιά 150αριά εκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε. Κάθε μέρα στις 4 το απόγευμα Χατζηδάκης, Τσιάρας, Πιτσιλής και άλλα στελέχη ασχολούνται με αυτό. Τρεχάτε, ποδαράκια μου…Τα ακτινίδια, ο Daniel και τα νεύρα-Ετσι λοιπόν με τα νεύρα αγροτών και κτηνοτρόφων τεντωμένα λόγω της σημαντικής καθυστέρησης των πληρωμών, η σημερινή συζήτηση του υπουργού Τσιάρα με τους βουλευτές της ΝΔ αναμένεται ζόρικη. Πάντως και μέσα στο Αγροτικής Ανάπτυξης τα πράγματα είναι χαοτικά ώρες ώρες. Μου έλεγε για παράδειγμα πηγή μου ότι δεν είχε φύγει εντολή προς το ΥΠΟΙΚ για πληρωμές για κάτι ακτινίδια που καταστράφηκαν στον Daniel, με αποτέλεσμα δύο χρόνια οι άνθρωποι να μην έχουν πάρει δεκάρα. Το πιο αστείο είναι ότι στο Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει Λαρισαίος υφυπουργός (Κέλλας), ο οποίος είχε μπει για να "απορροφά" κραδασμούς από τη Θεσσαλία. Και επειδή γίνεται μια γιορτή για το ακτινίδιο σε μια περιοχή της Λάρισας τις επόμενες μέρες, έχει φτάσει ένα κομψό μήνυμα σε κυβερνητικούς να μην πατήσουν.Η τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη-Έτοιμη είναι η τροπολογία για την απονομή της ευθύνης καθαριότητας και φροντισμού του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής έχει έτοιμες τις βασικές προβλέψεις και ποινές, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια εκτενέστερη συνεννόηση με τον Δένδια, ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Ναυτική Ακαδημία Πολέμου στο Rhode Island. Επίσης, προγραμματίζει επαφές και στη Βοστώνη. Η τροπολογία μπορεί και να κατατεθεί ως το τέλος της εβδομάδας, αλλά θα ψηφιστεί την επόμενη, ενταγμένη σε ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών.Επίσκεψη στο Αττικόν-Ευκαιρίας δοθείσης, ο Μητσοτάκης θέλει να βγαίνει από το Μ.Μ όσο μπορεί και του το επιτρέπει και το πρόγραμμά του. Ακούω ότι σήμερα σχεδιάζει να βρεθεί στο νοσοκομείο Αττικόν μαζί με τον Άδωνι για να δει τα ανακαινισμένα ΤΕΠ του νοσοκομείου που είναι έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, για το οποίο έχει βάλει "γκάζια". Τώρα, αν θα πάει και καμιά βόλτα εκτός νοσοκομείου, στα δυτικά της Αττικής, θα φανεί ανάλογα με το πρόγραμμα...Soft ο Καραμανλής;-Μετά τα "ζόρια" του Σαμαρά την προηγούμενη εβδομάδα, σειρά παίρνει σήμερα ο Καραμανλής (Ραφήνα) που θα μιλήσει σε εκδήλωση τιμής για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη στην Παλιά Βουλή. Στην ομιλία του, που θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά, θα μιλήσει κατά βάση για την πολιτικό που πρότεινε για τη θέση της Προέδρου της Βουλής το 2004 και θα κάνει ελάχιστες αναφορές σε ζητήματα θεσμών. Αυτό που θα επισημάνει είναι ότι στις δυτικές κοινωνίες επιτείνεται η κρίση δυσπιστίας προς τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη και είναι στοίχημα για το πολιτικό σύστημα να καλύψει αυτό το κενό. Μου λένε ότι η αναφορά δεν θα μπορεί να ερμηνευτεί υπό το πρίσμα της υπόθεσης Ρούτσι και γενικώς ότι οι τόνοι θα είναι μάλλον soft. Όχι ότι έσταξε και η ουρά του γαϊδάρου.Εκτός Grivalia και ο Π. Παναγιωτίδης-Ταραγμένη εξακολουθεί να είναι η ατμόσφαιρα στην Grivalia Hospitality, όπου είχαμε μια ακόμη ηχηρή αποχώρηση στελέχους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης, που ήταν επικεφαλής της θυγατρικής Grivalia Developments, δηλαδή του κατασκευαστικού βραχίονα, αποχώρησε στις 30/9/25 από την εταιρεία. Τον Π. Παναγιωτίδη είχε φέρει στην Grivalia η προηγούμενη CEO N. Στράφτη. Η αποχώρηση έγινε μετά από κοινού συμφωνία Χρυσικού-Παναγιωτίδη. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε πως το "ματς" Γ. Χρυσικού με την πρώην CEO Ν. Στράφτη συνεχίζεται. Η Ν. Στράφτη έχει εξαγριωθεί επειδή λέει πως ο Γ. Χρυσικός της επιρρίπτει ευθύνες για τις ζημιές της Grivalia, αν και ήταν CEO μόνον για 8 μήνες. Ο καυγάς ακούγεται πως μπορεί να έχει συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες, ενώ στην αγορά λέγεται πως η Ν. Στράφτη ετοιμάζει κάποιες εκπλήξεις του Γ. Χρυσικού, καθόλου απίθανο καθώς ήταν η στενότερη συνεργάτης του για πάνω από 20 χρόνια, οπότε έχει παρακολουθήσει και γνωρίζει από πρώτο χέρι. Η Grivalia Hospitality πάει καλύτερα φέτος (σε σχέση με τα 55 εκατ. ζημίες το 2024) ωστόσο φαίνεται πως δεν έχει κλείσει ακόμη ο κύκλος των ζημιών και οπωσδήποτε οι επιδόσεις απέχουν πολύ από τις επιδιώξεις του Π. Γουάτσα. Όπως και να έχει είναι καιρός η Grivalia να γυρίσει σελίδα και να κοιτάξει την επόμενη ημέρα γιατί έχει μπροστά της ιδιαίτερα απαιτητικά project, όπως οι Πεταλιοί.