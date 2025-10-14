Οι Δυτικοευρωπαίοι ψάχνουν β’ κατοικία στην Ελλάδα – Οι περιοχές που πρωταγωνιστούν
Όπως διαπιστώνεται με βάση τις ζητήσεις, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται για σπίτια με τιμές από τις 280.000 έως τις 400.000 ευρώ σε προορισμούς με εύκολη πρόσβαση από αεροδρόμιο
«Έχουμε αυτή την στιγμή μία λίστα ενδιαφερομένων, κοντά στους 1.000 Δυτικοευρωπαίους, που αναζητούν εξοχικό για ώριμους τουριστικούς προορισμούς με εύκολη πρόσβαση όπως η Κρήτη. Είναι σημαντικό για εμάς να υπάρχουν μικροί και μεσαίοι κατασκευαστές που θα πιστέψουν στο προϊόν και θα επενδύσουν οργανωμένα και αξιόπιστα σε αυτόν τον κλάδο».
Η δήλωση ανήκει στον κ. Γιώργο Γαβριηλίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της Elxis – At Ηome in Greece, της εταιρείας η οποία έχοντας ξεκινήσει από την Ολλανδία ειδικεύεται σε πωλήσεις εξοχικών κατοικιών ανά την Ελλάδα και έχει διαμορφώσει ένα πελατολόγιο και ένα σημαντικό δίκτυο υποψηφίων ξένων αγοραστών παρέχοντας όλο το εύρος των υπηρεσιών γύρω από το ακίνητο, λειτουργώντας και ως «one stop shop».
