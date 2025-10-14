Οι Δυτικοευρωπαίοι ψάχνουν β’ κατοικία στην Ελλάδα – Οι περιοχές που πρωταγωνιστούν

Όπως διαπιστώνεται με βάση τις ζητήσεις, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται για σπίτια με τιμές από τις 280.000 έως τις 400.000 ευρώ σε προορισμούς με εύκολη πρόσβαση από αεροδρόμιο