Coca-Cola: Στα άδυτα του R&D κέντρου που σχεδιάζει το μέλλον της γεύσης

Από το contour μπουκάλι και το Coke Zero μέχρι τις νέες συσκευασίες και τα λειτουργικά ποτά - 25 χρόνια έρευνας και καινοτομίας πίσω από τις κλειστές πόρτες του «θησαυροφυλακίου»