Coca-Cola: Στα άδυτα του R&D κέντρου που σχεδιάζει το μέλλον της γεύσης
Coca-Cola: Στα άδυτα του R&D κέντρου που σχεδιάζει το μέλλον της γεύσης
Από το contour μπουκάλι και το Coke Zero μέχρι τις νέες συσκευασίες και τα λειτουργικά ποτά - 25 χρόνια έρευνας και καινοτομίας πίσω από τις κλειστές πόρτες του «θησαυροφυλακίου»
H αυτόματη πόρτα προσπαθεί να αντιγράψει την είσοδο θησαυροφυλακίου τράπεζας… Στο κέντρο της δεσπόζει το διάσημο μπουκάλι-σύμβολο της Coca-Cola, σαν κλειδαριά που ανοίγει μόνο στους μυημένους. Δεν πρόκειται για σκηνή κινηματογραφικής ταινίας, αλλά για την πραγματική είσοδο στο Research & Development Center της Coca-Cola στις Βρυξέλλες, έναν χώρο στον οποίο σπάνια αποκτούν πρόσβαση επισκέπτες. Εδώ, πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεν κρύβεται απλώς η θρυλική μυστική συνταγή του πιο διάσημου αναψυκτικού στον κόσμο, αλλά και το εργαστήριο όπου σχεδιάζεται το μέλλον της γεύσης και της απόλαυσης για δισεκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον πλανήτη.
Αυτή η προνομιακή ξενάγηση απ’ τους ανθρώπους της Coca-Cola σε μία χούφτα δημοσιογράφους απ’ όλη την Ευρώπη γίνεται επ’ αφορμή των 25 χρόνων του Ερευνητικού Κέντρου. Και, ναι, όλοι θεωρούμε ότι επιτέλους θα φανερωθεί μπροστά μας η θρυλούμενη συνταγή της Coca-Cola…
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτή η προνομιακή ξενάγηση απ’ τους ανθρώπους της Coca-Cola σε μία χούφτα δημοσιογράφους απ’ όλη την Ευρώπη γίνεται επ’ αφορμή των 25 χρόνων του Ερευνητικού Κέντρου. Και, ναι, όλοι θεωρούμε ότι επιτέλους θα φανερωθεί μπροστά μας η θρυλούμενη συνταγή της Coca-Cola…
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα