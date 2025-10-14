Πώς πήγε στον Δένδια ο «Αγνωστος Στρατιώτης», οι καραμπόλες με τους πρέσβεις, ο Γουάτσα, ο Καραβίας και η ζημία της Grivalia, το mega deal του ΟΠΑΠ

Κλείσιμο

Τώρα μπορεί να μείνουν χωρίς δουλειά οι επαγγελματίες free Palestine διεθνώς αλλά και εν Ελλάδι, αλλά είναι σίγουρο ότι οι δικοί μας θα βρουν κάτι άλλο, ας πούμε μια δυναμική μονοθεματική στροφή προς τα Τέμπη. Και πάλι στα σοβαρά για την υπόθεση, όσο πανηγυρίζουν οι Ισραηλινοί άλλο τόσο και οι Παλαιστίνιοι, οι εικόνες από τη Γάζα και αλλού αδιάψευστος μάρτυρας.Πώς κατέληξαν στον Δένδια-Στα δικά μας τώρα ένα παρασκήνιο, σχετικά φρέσκο από το πώς αποφασίστηκε τελικώς η «φροντίδα» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη να πάει στον Δένδια κι όχι στη Βουλή ή στο υπουργείο Πολιτισμού, μιας και τυπικά η αρμοδιότητα θα μπορούσε να πάει σε κάποιον από τους τρεις. Στην αρχή ειπώθηκε (στο Μ.Μ) να πάρει την αρμοδιότητα η Βουλή αλλά σκέφτηκαν ότι οι βουλευτές και τα κόμματα (των ΨΕΚ) θα πρήξουν τον Νικήτα Κακλαμάνη. Μετά σκέφτηκαν τη Μενδώνη που δεν μασάει, αλλά είπαν ότι «θα υπάρχει κάθε τόσο ένα επιχείρημα ότι… γίνεται μια εκδήλωση για πολιτιστικούς λόγους κ.λπ.». Στο τέλος είπε ο ίδιος ο Κ.Μ «θα το δώσουμε στον Δένδια», τον πήρε τηλέφωνο και του το είπε. Εγώ προσθέτω ότι έτσι του το «χρέωσε» κιόλας, αλλά δεν πιστεύω να είχε και πρόβλημα ο υπουργός.Καθυστερήσεις λόγω OLAF-Κακά μαντάτα για τις πληρωμές αγροτών και κτηνοτρόφων φέρνει το χθεσινό «ντου» της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς παίρνουν αναβολή για μερικές ημέρες. Πάντως, το γεγονός ότι ήρθε και η OLAF στον Οργανισμό δείχνει το κακό κλίμα στις Βρυξέλλες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον βαθμό δυσπιστίας. Από την άλλη, η κυβέρνηση πρέπει να πληρώσει… χθες. Το θέμα έχει αναλάβει ο συνήθης ύποπτος Χατζηδάκης, ο οποίος βεβαίως έχει ενημερώσει τον Κ.Μ για τις τεράστιες δυσκολίες του θέματος και για τον κίνδυνο η Κομισιόν να κόψει τις επιδοτήσεις αν η κυβέρνηση δεν κάνει όσα ζητούν οι Βρυξέλλες. Όλα αυτά πάντως δεν βλέπω να τα καταλαβαίνουν οι γαλάζιοι βουλευτές, που είναι με το ζωνάρι λυμένο…«Ηλεκτρικό» ραντεβού Τσιάρα με «γαλάζιους» βουλευτές-Το μεσημέρι της Τετάρτης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τσιάρας θα βρεθεί αντιμέτωπος με βουλευτές της ΝΔ από αγροτικές περιοχές που ζητούν ενημέρωση για το πότε θα γίνουν πληρωμές στον αγροτικό κόσμο (κάποιες ξεκινούν αυτή την εβδομάδα). Στη συνάντηση βεβαίως μπορούν να προσέλθουν βουλευτές από όποια περιφέρεια και αν είναι, αν και όλοι οι «γαλάζιοι» ακούνε περίπου τα ίδια από το κοινό τους. Και οφείλω να σας πω ότι το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό και οι βουλευτές πιέζονται ιδιαίτερα, καθώς οι παραγωγοί δεν έχουν ακόμα ορατότητα για το πότε θα δουν το χρώμα του χρήματος. Από την άλλη και η κυβέρνηση έχει τον βραχνά των Ευρωπαίων, οι οποίοι δεν αποδεσμεύουν χρήματα, αν δεν πάρουν τις δέουσες εξασφαλίσεις.Καραμπόλες στο Διπλωματικό Γραφείο-Νέα είσοδος στο πρωθυπουργικό διπλωματικό γραφείο θα είναι ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Σωτήρης Σέρμπος, ο οποίος είχε κατέβει για ευρωβουλευτής με τη ΝΔ πέρυσι και είχε αναλάβει παλαιότερα διπλωματικός σύμβουλος του αρχηγού Νίκου, μέχρι να τα σπάσουν για τη στάση του για την Ουκρανία. Ο Σέρμπος θα είναι κάτω από τον νυν διπλωματικό σύμβουλο Μίλτο Νικολαΐδη, ο οποίος ακούω ότι «ζεσταίνεται» για τη θέση του πρέσβη της Ελλάδας στο Παρίσι. Και αυτό γιατί η θέση «χηρεύει», μιας και ο νυν πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης θα μετακινηθεί στην Ουάσιγκτον αντί της νυν πρέσβη Κατερίνας Νασίκα που αφυπηρετεί στο τέλος του χρόνου. Βεβαίως, εφόσον επιβεβαιωθεί η μετακίνηση Νικολαΐδη στο Παρίσι, θα πρέπει να βρεθεί άλλος πρέσβης για τη θέση του διπλωματικού συμβούλου.Επανεκκίνηση λόγω... Τρ. Πειραιώς-Με την ανακοίνωση για την αγορά από τη Eurobank της Εurolife (πλην του κλάδου ζημιών) λύθηκε και η απορία της στήλης τι γύρευε τέλος Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου στο One & Only η ομάδα στελεχών της Fairfax. To deal που διαχειρίστηκαν οι Φ. Καραβίας και Αλ. Σαρρηγεωργίου παρουσιάζει ενδιαφέρουσες πτυχές που προϊδεάζουν για το μέλλον. Ο Καραβίας το ήθελε εδώ και πολύ καιρό -χρόνια λένε- και το γεγονός ότι υπήρχε σχέση μεταξύ ασφαλιστικής και τράπεζας το έκανε πιο δύσκολο. Οι πληροφορίες είναι ότι τη δουλειά άρχισαν να την προχωρούν όταν η Tρ. Πειραιώς πήρε την Εθνική Ασφαλιστική.Ένα δισ. δολάρια κέρδισε ο Γουάτσα