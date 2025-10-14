Πώς πήγε στον Δένδια ο «Αγνωστος Στρατιώτης», οι καραμπόλες με τους πρέσβεις, ο Γουάτσα, ο Καραβίας και η ζημία της Grivalia, το mega deal του ΟΠΑΠ
Χαίρετε, ήταν η χθεσινή μια σπουδαία ημέρα ό,τι και να πιστεύει κανείς, τουλάχιστον ο πολιτισμένος Δυτικός κόσμος χαίρεται για την παύση ενός πολύ άγριου πολέμου με νεκρούς άμαχους και γυναικόπαιδα
Τώρα μπορεί να μείνουν χωρίς δουλειά οι επαγγελματίες free Palestine διεθνώς αλλά και εν Ελλάδι, αλλά είναι σίγουρο ότι οι δικοί μας θα βρουν κάτι άλλο, ας πούμε μια δυναμική μονοθεματική στροφή προς τα Τέμπη. Και πάλι στα σοβαρά για την υπόθεση, όσο πανηγυρίζουν οι Ισραηλινοί άλλο τόσο και οι Παλαιστίνιοι, οι εικόνες από τη Γάζα και αλλού αδιάψευστος μάρτυρας.
Πώς κατέληξαν στον Δένδια
-Στα δικά μας τώρα ένα παρασκήνιο, σχετικά φρέσκο από το πώς αποφασίστηκε τελικώς η «φροντίδα» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη να πάει στον Δένδια κι όχι στη Βουλή ή στο υπουργείο Πολιτισμού, μιας και τυπικά η αρμοδιότητα θα μπορούσε να πάει σε κάποιον από τους τρεις. Στην αρχή ειπώθηκε (στο Μ.Μ) να πάρει την αρμοδιότητα η Βουλή αλλά σκέφτηκαν ότι οι βουλευτές και τα κόμματα (των ΨΕΚ) θα πρήξουν τον Νικήτα Κακλαμάνη. Μετά σκέφτηκαν τη Μενδώνη που δεν μασάει, αλλά είπαν ότι «θα υπάρχει κάθε τόσο ένα επιχείρημα ότι… γίνεται μια εκδήλωση για πολιτιστικούς λόγους κ.λπ.». Στο τέλος είπε ο ίδιος ο Κ.Μ «θα το δώσουμε στον Δένδια», τον πήρε τηλέφωνο και του το είπε. Εγώ προσθέτω ότι έτσι του το «χρέωσε» κιόλας, αλλά δεν πιστεύω να είχε και πρόβλημα ο υπουργός.
Καθυστερήσεις λόγω OLAF
-Κακά μαντάτα για τις πληρωμές αγροτών και κτηνοτρόφων φέρνει το χθεσινό «ντου» της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς παίρνουν αναβολή για μερικές ημέρες. Πάντως, το γεγονός ότι ήρθε και η OLAF στον Οργανισμό δείχνει το κακό κλίμα στις Βρυξέλλες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον βαθμό δυσπιστίας. Από την άλλη, η κυβέρνηση πρέπει να πληρώσει… χθες. Το θέμα έχει αναλάβει ο συνήθης ύποπτος Χατζηδάκης, ο οποίος βεβαίως έχει ενημερώσει τον Κ.Μ για τις τεράστιες δυσκολίες του θέματος και για τον κίνδυνο η Κομισιόν να κόψει τις επιδοτήσεις αν η κυβέρνηση δεν κάνει όσα ζητούν οι Βρυξέλλες. Όλα αυτά πάντως δεν βλέπω να τα καταλαβαίνουν οι γαλάζιοι βουλευτές, που είναι με το ζωνάρι λυμένο…
«Ηλεκτρικό» ραντεβού Τσιάρα με «γαλάζιους» βουλευτές
-Το μεσημέρι της Τετάρτης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τσιάρας θα βρεθεί αντιμέτωπος με βουλευτές της ΝΔ από αγροτικές περιοχές που ζητούν ενημέρωση για το πότε θα γίνουν πληρωμές στον αγροτικό κόσμο (κάποιες ξεκινούν αυτή την εβδομάδα). Στη συνάντηση βεβαίως μπορούν να προσέλθουν βουλευτές από όποια περιφέρεια και αν είναι, αν και όλοι οι «γαλάζιοι» ακούνε περίπου τα ίδια από το κοινό τους. Και οφείλω να σας πω ότι το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό και οι βουλευτές πιέζονται ιδιαίτερα, καθώς οι παραγωγοί δεν έχουν ακόμα ορατότητα για το πότε θα δουν το χρώμα του χρήματος. Από την άλλη και η κυβέρνηση έχει τον βραχνά των Ευρωπαίων, οι οποίοι δεν αποδεσμεύουν χρήματα, αν δεν πάρουν τις δέουσες εξασφαλίσεις.
Καραμπόλες στο Διπλωματικό Γραφείο
-Νέα είσοδος στο πρωθυπουργικό διπλωματικό γραφείο θα είναι ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Σωτήρης Σέρμπος, ο οποίος είχε κατέβει για ευρωβουλευτής με τη ΝΔ πέρυσι και είχε αναλάβει παλαιότερα διπλωματικός σύμβουλος του αρχηγού Νίκου, μέχρι να τα σπάσουν για τη στάση του για την Ουκρανία. Ο Σέρμπος θα είναι κάτω από τον νυν διπλωματικό σύμβουλο Μίλτο Νικολαΐδη, ο οποίος ακούω ότι «ζεσταίνεται» για τη θέση του πρέσβη της Ελλάδας στο Παρίσι. Και αυτό γιατί η θέση «χηρεύει», μιας και ο νυν πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης θα μετακινηθεί στην Ουάσιγκτον αντί της νυν πρέσβη Κατερίνας Νασίκα που αφυπηρετεί στο τέλος του χρόνου. Βεβαίως, εφόσον επιβεβαιωθεί η μετακίνηση Νικολαΐδη στο Παρίσι, θα πρέπει να βρεθεί άλλος πρέσβης για τη θέση του διπλωματικού συμβούλου.
Επανεκκίνηση λόγω... Τρ. Πειραιώς
-Με την ανακοίνωση για την αγορά από τη Eurobank της Εurolife (πλην του κλάδου ζημιών) λύθηκε και η απορία της στήλης τι γύρευε τέλος Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου στο One & Only η ομάδα στελεχών της Fairfax. To deal που διαχειρίστηκαν οι Φ. Καραβίας και Αλ. Σαρρηγεωργίου παρουσιάζει ενδιαφέρουσες πτυχές που προϊδεάζουν για το μέλλον. Ο Καραβίας το ήθελε εδώ και πολύ καιρό -χρόνια λένε- και το γεγονός ότι υπήρχε σχέση μεταξύ ασφαλιστικής και τράπεζας το έκανε πιο δύσκολο. Οι πληροφορίες είναι ότι τη δουλειά άρχισαν να την προχωρούν όταν η Tρ. Πειραιώς πήρε την Εθνική Ασφαλιστική.
Ένα δισ. δολάρια κέρδισε ο Γουάτσα
-Ο μεγάλος κερδισμένος από το deal είναι ο Π. Γουάτσα γιατί με μια πολύ μικρή επένδυση που έκανε -βέβαια έγινε στην εποχή των capital control που δεν πλησίαζε την Ελλάδα επενδυτής ούτε για τουρισμό- έβγαλε 1 δισ. δολάρια. Η Εurolife του απέδιδε 50 με 70 εκατ. ευρώ ετησίως σε μερίσματα. Παίρνει και το (υψηλό κατά κάποιους) τίμημα των 813 εκατ. για το 80%, οπότε ο συνολικός και καθαρός λογαριασμός για τη Fairfax είναι κέρδη 1 δισ. δολαρίων.
Το Fairfax “στολίζει” τη Eurobank
-Για τη Eurobank πέραν των προφανών, δηλαδή νέες πηγές εσόδων κ.λπ., αποκτά η τράπεζα μια διάρθρωση με δίκτυα, ασφαλιστικές υπηρεσίες, διαφορετικές χώρες κ.λπ. που ταιριάζει ιδιαίτερα στις αναζητήσεις που έχουν οι διάφορες ευρωπαϊκές τράπεζες για cross selling κ.λπ. Κοινώς το Fairfax “στολίζει” τη Eurobank για να την πουλήσει. Οι συνομιλητές του Γουάτσα μεταφέρουν πως του βγαίνει το στοίχημα της Eurobank και δεν προτίθεται να αποχωριστεί τη συμμετοχή του στην τράπεζα για αρκετό καιρό. Νομίζω όμως ότι και η περίπτωση της Εurolife αποδεικνύει ότι ο Γουάτσα πουλάει και μάλιστα ευχαρίστως, αρκεί να θεωρεί ότι τα λεφτά που θα πάρει είναι αυτά που είχε στο μυαλό του. Παρά τις διαβεβαιώσεις περί μη προθέσεων πώλησης, το γεγονός είναι ότι η Eurobank με την ασφαλιστική γίνεται ακόμη πιο ελκυστική για ένα δυνητικό επενδυτή. Η κατάλληλη τιμή θα εμφανιστεί κάποια στιγμή.
Ο πονοκέφαλος των ξενοδοχείων της Grivalia (55 εκατ. ζημίες)
-Ο Φ. Καραβίας και ο Αλ. Σαρρηγεωργίου είναι επίσης κερδισμένοι από τη συναλλαγή. Ο πρώτος ενισχύει την τράπεζα στην οποία είναι αδιαμφισβήτητο αφεντικό την εποχή Γουάτσα και ο δεύτερος ως εκτελεστικός πρόεδρος για λογαριασμό της Fairfax στον κλάδο ζημιών, παραμένει ο βασικός άνθρωπος του ασφαλιστικού ομίλου στην Ελλάδα. Για τη Eurobank από το deal δεν υπάρχουν μόνον οφέλη, αλλά και προβλήματα. Στον ισολογισμό των κλάδων υγείας και ζωής της Εurolife είναι και το 47% των μετοχών της Grivalia Hospitality που δεν πηγαίνει καλά. Πέρυσι η Grivalia Hospitality είχε ζημίες προ φόρων 55 εκατ. ευρώ και οι πληροφορίες -που μένει να επιβεβαιωθούν - είναι ότι και φέτος θα παρουσιάσει ζημίες.
Oι δύο σταθερές αναφορές στο mega deal του ΟΠΑΠ
-Τo deal Allwyn–ΟΠΑΠ, που έχει στόχο να δημιουργήσει έναν νέο όμιλο με εκτιμώμενη αξία 16 δισ. ευρώ και τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρείας λοταριών και τυχερών παιγνίων στον κόσμο, έχει δύο σταθερές αναφορές: Αφενός το Χρηματιστήριο της Αθήνας όπου θα συνεχίζουν να διαπραγματεύονται οι μετοχές του νέου σχήματος και αφετέρου τον αρχιτέκτονα της Allwyn Κάρελ Κόμαρεκ. Ο όμιλος σήμερα διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 15 αγορές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και επιπλέον έχει σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη. Η είδηση χθες το πρωί για τη συνένωση των δύο ομίλων εξέπληξε την αγορά και γρήγορα έγινε εμφανές από τις πρώτες ανακοινώσεις πως ΟΠΑΠ και Allwyn μαζί διεκδικούν μεγαλύτερο κομμάτι από την παγκόσμια πίτα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Το νέο σχήμα θα έχει ενοποιημένες δραστηριότητες σημαντικά μεγαλύτερης κλίμακας σε όρους εσόδων, κερδών, ανάπτυξης και κεφαλαιοποίησης. Η ενοποιημένη εταιρεία πρακτικά θα αποτελέσει έναν από τους πρωταθλητές του ΧΑ, καθώς με τα σημερινά δεδομένα αναμένεται να είναι η 2η μεγαλύτερη σε όρους κεφαλαιοποίησης εισηγμένη εταιρεία. Όσο για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, σε επίπεδο πολιτικής αμοιβών αφενός θα έχουν δικαίωμα να λάβουν (τον προσεχή Νοέμβριο) το προμέρισμα €0,50 ανά μετοχή, η νέα συνενωμένη εταιρεία θα καταβάλει επίσης υπόλοιπο μερίσματος 0,80 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025 αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Παράλληλα, η διοίκηση σκοπεύει να διατηρήσει με ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή από τη χρήση 2026 και με δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip option).
Το μήνυμα της διοίκησης
-Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις για το deal, οι επικεφαλής του ΟΠΑΠ ενημέρωσαν τους εργαζόμενους εισπράττοντας την ικανοποίησή τους για τις νέες προοπτικές που διαγράφονται, ενώ και οι πράκτορες έδωσαν θετική ανταπόκριση. Σημειωτέον για τους τελευταίους, αναμένεται να επωφεληθούν από τις σημαντικές επενδύσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Allwyn στο πλαίσιο του rebranding, από τον Ιανουάριο του 2026, για την αναβάθμιση του δικτύου λιανικής με έμφαση τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση. Σειρά ακολούθως χθες το μεσημέρι πήραν οι αναλυτές καθώς σε τηλεδιάσκεψη τα διοικητικά στελέχη των ΟΠΑΠ και Allwyn, από τα κεντρικά του ομίλου στη Λ. Αθηνών, φώτισαν με περισσότερες λεπτομέρειες τη συναλλαγή. Μεταξύ άλλων, ένα από τα σημαντικά μηνύματα που δόθηκαν είναι ότι η ενοποιημένη εταιρεία θα είναι σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων κινήσεων για εξαγορές και είσοδο σε νέες αγορές. Ακόμη, στάλθηκε το μήνυμα πως για την Allwyn η Ελλάδα αποτελεί ξεκάθαρα κέντρο επιχειρηματικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων μέσω σημαντικών επενδύσεων και της παρουσίας της στον ΟΠΑΠ, τη Stoiximan, την Kaizen Gaming, και την Allwyn Lottery Solutions.
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στο Net Zero Framework
-Η προειδοποίηση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν κυρώσεις σε όσα κράτη ψηφίσουν υπέρ των νέων μέτρων του ΙΜΟ για την πλήρη αποανθρακοποίηση της ναυτιλίας έχει σημάνει συναγερμό. Αύριο, στο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός κάλεσε σε σύσκεψη τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και τον αρχηγό του Λιμενικού, αντιναύαρχο Τρύφωνα Κοντιζά, για να συζητήσουν τη στάση της Ελλάδας. Την ίδια ώρα, φεύγει για το Λονδίνο -έδρα του ΙΜΟ- όπου αύριο αρχίζει, στην Ειδική Συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, η συζήτηση και η διαδικασία ψήφισης του Net Zero Framework, ο Α’ υπαρχηγός του Λιμενικού, Χρήστος Κοντορουχάς, με τεράστια εμπειρία σε θέματα ΙΜΟ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως το νέο πλαίσιο δεν ψηφιστεί και η συζήτηση πάρει αναβολή. Τα προβλήματα είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει πώς θα διαχειριστεί ο ΙΜΟ τα τεράστια ποσά που θα συγκεντρώνονται από τον φόρο που θα επιβάλλεται σε κάθε πλοίο για τις εκπομπές CO₂, αφού ακόμα δεν υπάρχουν εναλλακτικά – «πράσινα» καύσιμα. Η αναβολή είναι και η πρόταση Ελλήνων εφοπλιστών, με τον Γιώργο Προκοπίου να δηλώνει πρόσφατα από την Κύπρο, απευθυνόμενος στον Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ, Αρσένιο Ροντρίγκες: «Πρέπει να γίνει παύση. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τον Τραμπ για να μας δείξει τον δρόμο, εμείς οι ίδιοι πρέπει να τον χαράξουμε, γιατί ξέρουμε το αντικείμενό μας».
«Πράσινο φως» για το συγκρότημα των Τραχώνων
-Προχωρά κατασκευαστικά ένα ακόμη οικιστικό συγκρότημα από τη γειτονιά του ‘’Little Athens’’ εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού που «τρέχει» η LAMDA Development. Η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΝ άναψε το «πράσινο φως» εγκρίνοντας τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για ένα ακόμη συγκρότημα επτά κτιρίων, κάποια από τα οποία θα έχουν καταστήματα στο ισόγειο, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι στη λεγόμενη «Γειτονιά των Τραχώνων», έχοντας πάρει το όνομά της από το ρέμα Τραχώνων. Ειδικότερα, πρόκειται για το έργο που αφορά «την άδεια εκσκαφών, εξυγίανσης εδάφους κ.ά., με σκοπό την ανέγερση νέου συγκροτήματος επτά κτιρίων αποτελούμενο από ένα ισόγειο κτίριο με χρήση εμπορικού καταστήματος και έξι πενταώροφα κτίρια κατοικιών, δύο εκ των οποίων με εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης στο ισόγειο και τον α΄ όροφο, με έναν υπόγειο όροφο στάθμευσης και βοηθητικών χώρων, ένα υδάτινο στοιχείο, οκτώ κολυμβητικές δεξαμενές και δεκατέσσερις κατασκευές υδρομασάζ στον ακάλυπτο χώρο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου». Επισημαίνεται εδώ ότι οι τιμές στη γειτονιά του ‘’Little Athens’’, που περιλαμβάνει συνολικά λίγο πάνω από 1.100 οικιστικές μονάδες μαζί με τα καταστήματα, διαφέρουν ανάλογα με το συγκρότημα κατοικιών και ξεκινούν από κατά μέσο όρο από τα 7.500 ευρώ ανά τ.μ. φτάνοντας (ειδικά για το συγκρότημα Park Rise με την υπογραφή του δανέζικου αρχιτεκτονικού στούντιο BIG- Bjarke Ingels Group) τα 11.000 ευρώ ανά τ.μ.
Η LAMDA Marinas στη Βενετία
-Κι επειδή ο λόγος είναι για τη LAMDA, να προσθέσουμε πως στη Βενετία θα βρεθεί η θυγατρική της LAMDA Development, LAMDA Marinas για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών ICOMIA World Marinas Conference 2025 ως Επίσημος Συνεργάτης-Χορηγός του Gala Dinner. Πρόκειται για το κορυφαίο γεγονός διεθνώς για τον κλάδο των μαρινών, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου. H παρουσία της LAMDA Marinas έχει ως σκοπό να αναδείξει και να παρουσιάσει τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά -μέρος του εμβληματικού έργου στο The Ellinikon- τις πράσινες επενδύσεις της Μαρίνας Φλοίσβου καθώς και το όραμά της για τη νέα Mega Yacht Μαρίνα Κέρκυρας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Σταύρος Κατσικάδης θα παρουσιάσει το έργο της LAMDA marinas σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη θα αφορά τις νέες ενεργειακές πηγές για την πράσινη μετάβαση και την πρόωση σκαφών, καθώς και το πώς οι μαρίνες μπορούν να προετοιμαστούν για το μέλλον. Εκεί, θα αναλύσει τις πρακτικές και τα έργα βιώσιμης αναβάθμισης της Μαρίνας Φλοίσβου, του Mega Yacht προορισμού στην Ελλάδα. Η δεύτερη ενότητα θα αφορά state of the art μαρίνες, όπου θα παρουσιάσει τη νέα εμβληματική Μαρίνα Αγίου Κοσμά - τμήμα του The Ellinikon, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.
Διεθνής πρωτιά με τη Βενεζουέλα για τη Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου
-Το aframax δεξαμενόπλοιο «Sealeo» 108.000 dwt της ναυτιλιακής εταιρείας Thenamaris, συμφερόντων του εφοπλιστή Νικόλα Μαρτίνου, έγινε το πρώτο πλοίο που μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ μετά από εξάμηνη παύση. Το πλοίο εκφόρτωσε αργό Boscan στο τερματικό Paulsboro της PBF στο Νιου Τζέρσεϊ. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επανέναρξης των αποστολών της Chevron από τη Βενεζουέλα, βάσει νέας αμερικανικής άδειας. Ταυτόχρονα, το «Sealeo», ναυλωμένο εκ νέου από τη Chevron, αναχώρησε για Punta Guaranao στη Βενεζουέλα.
Ξανασυστάθηκε…
-Η στήλη ανέδειξε χθες την περίπτωση μιας εταιρείας που συστάθηκε την περασμένη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου και οδηγήθηκε σε λύση και εκκαθάριση την ίδια μέρα, μετά από λίγες μόνο ώρες. Διερωτηθήκαμε μάλιστα μήπως αυτό το… ρεκόρ βραχύβιου (εταιρικού) βίου οφείλεται στο γεγονός ότι ο μοναδικός της μέτοχος το… μετάνιωσε. Στην υπόθεση όμως είχαμε και νεότερες εξελίξεις. Και τούτο καθώς χθες Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η εν λόγω εταιρεία, με την επωνυμία Meli Cordeli Α.Ε., συστάθηκε… ξανά. Η εταιρεία, με έδρα επί της οδού Ερμού, και με σκοπό την αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, διαθέτει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 2.510.000 ευρώ. Και εδώ αρχίζουν οι διαφορές. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν αντιστοιχεί σε 2.510.000 μετοχικά μερίδια του 1 ευρώ, όπως την Παρασκευή, αλλά σε 25.100 μερίδια των 100 ευρώ. Επίσης, η καταβολή του δεν έγινε από τον… πρώην μοναδικό μέτοχο και επικεφαλής της, αλλά μοιράζεται. Έτσι, ο Γ.Π. έβαλε 753.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 7530 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 30% στην εταιρεία) και μια άλλη εταιρεία ελεγχόμενη (και εκπροσωπούμενη) από τον ίδιο κατέβαλε 1.757.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 17.570 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 70% στην εταιρεία). Πάντως, η Meli Cordeli Α.Ε. ξαναπήρε… μπροστά και όχι ως Μονοπρόσωπη Α.Ε., αλλά ως Α.Ε. σκέτο… Τώρα, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς «όχι Γιάννης, Γιαννάκης» που λέει και το λαϊκό ρητό. Από την άλλη, όμως, για να γίνει τόση φασαρία με σύσταση, διάλυση και επανασύσταση, φαίνεται ότι η αλλαγή έχει τη σημασία της…
Σημαντικές ανακοινώσεις σήμερα από την IDEAL
-Σε γεύμα εργασίας έχει καλέσει τους εκπροσώπους του Τύπου σήμερα η διοίκηση της Ideal Holdings και προφανώς επιφυλάσσει εκπλήξεις. Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών της holding θα φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη θα είναι της τάξης των 57-58 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές έχουν κάθε λόγο να περιμένουν ένα προ-μέρισμα 0,10 – 0,15€/μτχ σύντομα, ενώ μάλλον θα υπάρχει δυνατότητα το ποσό να διπλασιαστεί μετά το τέλος της χρήσης.
Εξαγόρασε αυτόν που ήθελε να την εξαγοράσει
-Η γαλλική εταιρεία EXOSENS είναι κορυφαία στον κλάδο της γιατί εξειδικεύεται σε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των ηλεκτροπτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ενίσχυσης φωτός, ανίχνευσης και απεικόνισης. Από καιρό είχε προσεγγίσει τη Theon Intl PLC του Κρίστιαν Χατζημηνά για να εξαγοράσει τις δραστηριότητές του. Η Theon μπήκε στο Χρηματιστήριο Euronext του Αμστερνταμ, τετραπλασίασε την αξία της, σήμερα έχει κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ και τελικά έγινε ακριβώς το αντίστροφο. Η Theon International Plc κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τις επενδυτικές εταιρίες HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA και Invest Gamma Sarl, που ανήκουν στην Groupe HLD για την αγορά ποσοστού 9,8% της Exosens SA έναντι τιμήματος ύψους 268,7 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 54 ευρώ ανά μετοχή.
Τελικά το μέγεθος μετράει
-Μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, οι ειδήσεις από το χρηματιστηριακό ρεπορτάζ αποκαλύπτουν μια κρυμμένη αλήθεια. Ενόψει αναβάθμισης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς στις «αναπτυγμένες» και της ένταξης του ΧΑ στον Όμιλο Euronext, οι εισηγμένες εταιρείες χρειάζεται να αποκτήσουν μέγεθος. Ο ΟΠΑΠ συγχωνεύεται με την Allwyn δημιουργώντας κολοσσό 16 δισ., η Eurobank εξαγοράζει τη Eurolife για 813 εκατ. ευρώ και η Intralot απορροφά την Bally's Interactive σ’ ένα deal 2,7 δισ. Μόνον έτσι οι ελληνικές εταιρείες θα μπουν στα ραντάρ των μεγάλων θεσμικών. Τον δρόμο έδειξαν φυσικά, η Alpha Βank με τη Unicredit και η Piraeus με την Εθνική Ασφαλιστική. Είναι πλέον βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες κινήσεις.
Μία ανάσα από νέα ρεκόρ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τράπεζα Κύπρου
-Κόντρα στο ρεύμα των πωλήσεων κινήθηκαν χθες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Τράπεζα Κύπρου, πλησιάζοντας μάλιστα σε νέες κορυφές. Η ΓΕΚ επέστρεψε πάνω από το ορόσημο των 23 ευρώ και έκλεισε στα 23,36 ευρώ, πλησιάζοντας σε απόσταση βολής από το υψηλό έτους των 23,4 ευρώ. Ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τα 23,6 ευρώ, μία τιμή που είχε να δει εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια. Ειδικότερα, μετά τα 23,6 ευρώ βρίσκουμε τα 23,99 ευρώ, δηλαδή την τιμή κλεισίματος της ΓΕΚ στις 7 Ιανουαρίου του 2000. Σημειώνεται ακόμα ότι η μετοχή προέρχεται από πενθήμερο ράλι που της έχει αποφέρει κέρδη 5,7%, φέτος ενισχύεται κατά 26,4% και η αποτίμηση του ομίλου αγγίζει τα 2,4 δισ. ευρώ. Πάνω από τα 8 ευρώ επανήλθε η Τράπεζα Κύπρου, ανοίγοντας «παράθυρο» προς νέα ιστορικά ρεκόρ. Ο τραπεζικός τίτλος έκλεισε στα 8,12 ευρώ, που ήταν και το υψηλό ημέρας, ενώ πρόσφατα έπιασε τα ρεκόρ όλων των εποχών, με τα 8,18 ευρώ της 29ης Σεπτεμβρίου να αποτελούν ιστορικό υψηλό κλεισίματος και τα 8,2 ευρώ της 30ής Σεπτεμβρίου να είναι το ενδοσυνεδριακό record high. Η Τράπεζα Κύπρου έχει καταγράψει τριήμερο θετικό σερί με σωρευτικά κέρδη άνω του 3,8% και τρέχει με ρυθμό 76,5% εντός του 2025. Η χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ, πλησιάζοντας την αποτίμηση 3,8 δισ. ευρώ της Jumbo. Σε περίπτωση που την προσπεράσει, θα μπει στο top 10 των εισηγμένων του Χρηματιστηρίου Αθηνών βάσει κεφαλαιοποίησης.
Μεγάλα καράβια...
-Τελικά, κερδισμένοι θα βγουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες. Από σήμερα, τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση του Προέδρου Τραμπ, για επιβολή αυξημένων τελών ελλιμενισμού στα λιμάνια, σε όλα τα πλοία που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα ή έχουν κινεζική ιδιοκτησία. Οι ΗΠΑ χρεώνουν 50 δολάρια ανά καθαρό τόνο στα κινεζικά πλοία, με προοπτική αύξησης στα 140 δολάρια μέχρι το 2028. Φυσικά, η Κίνα απάντησε επιβάλλοντας κι αυτή αυξημένα τέλη ελλιμενισμού: 400 γιουάν (56 δολάρια/τόνο) για τα αμερικανικά σκάφη με κλιμάκωση μέχρι τα 157 δολάρια. Η αλήθεια είναι ότι πλοία made in USA δεν υπάρχουν πολλά, πλοία όμως με αμερικανική ιδιοκτησία -ειδικά για τις εισηγμένες στη Wall Street ναυτιλιακές εταιρείες- υπάρχουν πολλά. Η Κίνα ελέγχει το 53,3% της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας. Οι ΗΠΑ το 0,1%. Οι μεγάλοι ναυτιλιακοί όμιλοι βρίσκονται σε πανικό. Πολλοί χρησιμοποιούν κινεζικές leasing δομές, για τη χρηματοδότηση των στόλων τους - και τώρα ανακαλύπτουν ότι αυτό μπορεί να τους καθιστά «κινεζικούς» στα μάτια του USTR. Εταιρείες όπως η Seaspan μετέφεραν ήδη έδρες από το Χονγκ Κονγκ στη Σιγκαπούρη. Άλλες αλλάζουν τις σημαίες των πλοίων τους και επαναδιαπραγματεύονται τα δάνειά τους. Τα αυξημένα τέλη θα κοστίσουν 3,2 δισ. $ στους 10 μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους το 2026 - κόστος που φυσικά θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Προς το παρόν, κερδισμένοι βγαίνουν οι περισσότερο ευέλικτοι Έλληνες πλοιοκτήτες που διαθέτουν στόλο με πλοία κατασκευής εκτός Κίνας.
