Πιερρακάκης: Έκτος χρόνος ανάπτυξης της οικονομίας - Αύξηση του ΑΕΠ 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026

Οι δυνατότητες στήριξης της κοινωνίας θα αυξάνουν όσο συνεχίζουμε την πολιτική σταθερότητας και ανάπτυξης τόνισε ο υπουργός Οικονομίας στη Βουλή και επεσήμανε ότι έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές, με βάση τις δυνατότητες που έχει η οικονομία

ευρωζώνης.



Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομίας για το 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να ανέλθει σε 2,2% και το 2026 σε 2,4%.







«Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,



Αγαπητοί Συνάδελφοι,







Είναι ένα πρώτο δυνατό φως στο σκοτάδι ενός διετούς πολέμου που ελπίζουμε να διαρκέσει. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή και για την περιοχή και για τον κόσμο, αλλά και για εμάς. Και φυσικά αφαιρεί μία διάσταση γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας που ασφαλώς ήταν μέρος και των οικονομικών υπολογισμών σίγουρα στην Ευρώπη, σίγουρα και στη χώρα μας.



Παρόλα αυτά παραμένει η διεθνής αβεβαιότητα. Η Μέση Ανατολή, παρά τη θετική εξέλιξη που ανέφερα στην αρχή, παραμένει σε κατάσταση αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας. Στους καιρούς μας είναι σαφές ότι η ειρήνη δεν είναι τόσο δεδομένη όσο ήταν σε κάποιες προηγούμενες εποχές.



Η πολιτική αστάθεια και η οικονομική αβεβαιότητα που υπάρχει σε μέρος της Ευρώπης, ιδίως στη Γαλλία, αλλά όχι μόνο, είναι ένας ακόμα παράγοντας που αντανακλά στην ίδια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη αυτή την εποχή προβληματίζεται ταυτόχρονα και για την άμυνά της και για την οικονομική σταθερότητα σε ένα περιβάλλον πολιτικής αστάθειας και ενίσχυσης των άκρων.



Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,



Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι καθοδηγεί με ασφάλεια και σύνεση τη χώρα και την οικονομία μέσα από διαδοχικές διεθνείς συμπληγάδες. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε όχι απλώς να μένουμε στην ίδια θέση, όχι απλώς να μην διολισθαίνουμε, πράγμα το οποίο είναι διακύβευμα για πάρα πολλά άλλα κράτη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όχι απλώς να διασφαλίζουμε αυτά που έχουμε, αλλά παρά τις κρίσεις – από την πανδημία ως την ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα τη διεθνή γεωπολιτική και οικονομική αστάθεια– να βελτιώνουμε διαρκώς τη θέση μας.



Η σταθερότητα από τη μία και η ανάπτυξη από την άλλη είναι οι δύο βασικές συνιστώσες μιας οικονομικής πολιτικής που παράγει πρόοδο πραγματική με ασφάλεια και προοπτική. Πρέπει να βρίσκουμε κάθε φορά τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Μόνο έτσι διαμορφώνουμε τις συνθήκες για μια ισχυρή κοινωνία και όχι για μια οφθαλμαπάτη ευημερίας που θα χαθεί στην πρώτη στροφή της συγκυρίας.



Η δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να είναι τόσο στέρεη ώστε να διατηρείται η εμπιστοσύνη στην οικονομική διαχείριση και να μην απειλείται η ανάπτυξη. Και η εισοδηματική και επενδυτική πολιτική πρέπει να μην υπερβαίνει το όριο πέρα από το οποίο απειλείται η σταθερότητα.



Το προσχέδιο του προϋπολογισμού διαφέρει σε δύο βασικά πράγματα από προηγούμενους προϋπολογισμούς. Πρώτον, δείχνει καθαρά τις αυξημένες δυνατότητες στήριξης της κοινωνίας που πλέον έχει αποκτήσει η οικονομία. Δεύτερον, περιέχει την υπόσχεση του μέλλοντος. Οι δυνατότητες στήριξης της κοινωνίας θα διευρύνονται σταθερά εφόσον συνεχίζουμε την πολιτική σταθερότητας και ανάπτυξης.



Θα αναφέρω τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού, αλλά κυρίως θα σταθώ στις πολιτικές πρωτοβουλίες που αυτά τα μεγέθη αποκρυσταλλώνουν και αντανακλούν. Πρωτοβουλίες πολιτικές που στόχο έχουν την υποστήριξη και τη διατήρηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.



Για το 2025 η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο χρόνο να παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης συγκριτικά με το μέσο όρο της ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026. Οι αντίστοιχες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωζώνη είναι 0,9% για το 2025 και 1,4% για το 2026. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πρόσφατες προβλέψεις της αναφέρει 1,2% για το 2025 και 1% για το 2026.



Βλέπουμε λοιπόν τη σύγκριση. Οι προβλέψεις μιλούν για υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης της Ελλάδας σε σχέση με την ευρωζώνη για το 2025 και το 2026.



Οι ίδιες προβλέψεις αναφέρουν αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025 στα 260,9 δισ. ευρώ το 2026.



Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει από το 2,6% το 2025 στο 2,2% το 2026.



Η ανάπτυξη με σταθερό ή μειωμένο πληθωρισμό οφείλεται σε πέντε κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες:



Πρώτον, οφείλεται στη φορολογική μεταρρύθμιση και στις υπόλοιπες παρεμβάσεις ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ.



Τι σημαίνει αυτό, εν τάχει: Υλοποιούμε μια διαρθρωτική αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος με δημογραφικά χαρακτηριστικά με έμφαση στους νέους, τις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη. Η μείωση των συντελεστών ωφελεί τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.



Μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ ανά γονιό θα κερδίσει 2.400 ευρώ τον χρόνο. Με τρία παιδιά, το όφελος φτάνει τα 4.400 ευρώ, ενώ με τέσσερα παιδιά τα 8.200 ευρώ ετησίως, δηλαδή 683 ευρώ τον μήνα. Για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται κατά πέντε μονάδες, για τρίτεκνους και νέους από 26 έως 30 ετών ο βασικός συντελεστής από 10.000 έως 20.000 μειώνεται στο 9% από 22% που ισχύει σήμερα, ενώ για τους νέους έως 25 ετών και πολύτεκνους, ο φόρος αυτός μηδενίζεται. Παρεμβάσεις που ελαφρύνουν από τα φορολογικά βάρη περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες.



Η ενεργοποίηση μέτρων με τοπικά χαρακτηριστικά και οι παρεμβάσεις στο στεγαστικό πρόβλημα ευνοούν περισσότερο από ένα εκατομμύριο πολίτες. Η κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων των συντάξεων με την προσωπική διαφορά ευνοεί 670.000 συνταξιούχους.



Οι σταθερές αυξήσεις των συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και των ατόμων με αναπηρία με 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο «κουμπώνουν» με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την μείωση των φορολογικών συντελεστών. Συνθέτουν ένα πλέγμα αποφάσεων εισοδηματικής πολιτικής για την περαιτέρω υποστήριξη των συνταξιούχων.



Η μείωση ή και μηδενισμός των φορολογικών συντελεστών για τους νέους έρχεται σε συνδυασμό με την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού. Η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως συνδυάζεται με τη μείωση του φόρου ακινήτων για τους ιδιοκτήτες, αλλά και τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μας.



Όλα αυτά μαζί συγκροτούν μια πολιτική άμεσης ενίσχυσης του εισοδήματος σχεδόν όλων των πολιτών. Η άμεση ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών δίνει ώθηση στην ανάπτυξη γιατί αποτυπώνεται στην κατανάλωση και στις επενδύσεις. Τα μέτρα αυτά, καθώς ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα και την εγχώρια ζήτηση προσθέτουν περίπου 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στον ρυθμό ανάπτυξης.



Δεύτερον, η ανάπτυξη με σταθερότητα τιμών επιτυγχάνεται, όταν οι οικονομικές ενισχύσεις συμπληρώνονται από επενδύσεις που υποστηρίζουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας.



Οι επενδύσεις εξακολουθούν να αυξάνονται από έτος σε έτος. Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων από 4,5% το 2024 αναμένεται να αυξηθεί σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον συνδυασμό ανάμεσα στη δυναμική των ιδιωτικών επενδύσεων και τη σημαντική διεύρυνση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.



Το ΠΔΕ αυξάνεται σε 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025. Αυτή η καμπύλη αύξησης επενδύσεων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ευρωζώνη για το 2025 και η μεγαλύτερη για το 2026 τόσο στην ευρωζώνη, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27.



Τρίτον, η ανάπτυξη με σταθερότητα τιμών υποστηρίζεται και από τις πολιτικές για τη μείωση της ανεργίας. Η ανεργία βρίσκεται ήδη σε μονοψήφιο ποσοστό από το 2025. Το 2026 προβλέπεται να μειωθεί κατά 0,5% και να φτάσει το 8,6%. Θα πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας μετά το 2008. Κατά συνέπεια, η αύξηση του αριθμού εργαζομένων και υπαλλήλων ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί νέες προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση των εισοδημάτων. Πρόκειται για έναν ενάρετο κύκλο που φροντίζουμε να συνεχίσει να λειτουργεί και να παράγει αποτέλεσμα.



Τέταρτον, η ανάπτυξη ενισχύεται από το κλίμα εμπιστοσύνης - και αυτό είναι πολύ σημαντικό και συσχετίζεται με τις επαφές που θα έχουμε στις ΗΠΑ - που καλλιεργεί στους επενδυτές η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και η μείωση του δημοσίου χρέους. Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά: Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,6% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% του ΑΕΠ για το 2026. Το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης θα διαμορφωθεί από 0,6% το 2025 σε -0,1% το 2026, ουσιαστικά, δηλαδή, επέρχεται ισορροπία.



Αυτό το -0,1% για το 2026 σημαίνει ότι τα μέτρα της ΔΕΘ για την μείωση φόρων και την υποστήριξη των εισοδημάτων καλύπτουν το σύνολο του δημοσιονομικού χώρου για το 2026. Κάτι που αποτυπώνεται και στα μεγέθη του δείκτη πρωτογενών δαπανών που εμφανίζουν μηδενική απόκλιση σε σχέση με τα σχετικά όρια. Χώρος που δημιουργήσαμε με τις πολιτικές μας, κυρίως στο μέτωπο της μείωσης της φοροδιαφυγής αλλά και της ισχυρής και διατηρούμενης ανάπτυξης, που τώρα επιστρέφεται στους πολίτες.



Σε ό,τι αφορά το χρέος: Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να παρουσιάσει για έκτο συνεχόμενο έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται να διαμορφωθεί κάτω από το 140% του ΑΕΠ, και συγκεκριμένα σε 137,6% που θα είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.



Αυτή η αποκλιμάκωση χρέους είναι ένα ισχυρότατο μήνυμα στις αγορές. Συμβάλλει στην σταθερή μείωση των spreads κάτι που εν τέλει εξοικονομεί πόρους για τους πολίτες, καθώς πληρώνουμε ετησίως λιγότερους τόκους. Δεν είναι όμως αυτή η μοναδική επίδραση.



Το χαμηλότερο και φθηνότερο χρέος επηρεάζει την ανάπτυξη και μέσα από το θετικό μήνυμα που δίνει στους διεθνείς επενδυτές. Γίνεται ένα επιπλέον «πράσινο φως» για την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. Η μείωση του χρέους, τελικά, είναι μια κομβική στρατηγική ανάπτυξης και σταθερότητας. Έτσι πρέπει να τη βλέπουμε γιατί έτσι ακριβώς λειτουργεί.



Πέμπτο, ανάπτυξη με σταθερότητα τιμών επιτυγχάνεται ασφαλώς με τις μεταρρυθμίσεις. Και θα πω πολύ συγκεκριμένα: Η επέκταση και εμβάθυνση της ψηφιοποίησης, η ολοκλήρωση του ψηφιακού κράτους που τη βλέπουμε πλέον στον ορίζοντα λύνει τα χέρια των εργαζομένων και των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Έχει σαφέστατα επιρροή στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη.



Είναι ταυτόχρονα μια μορφή επανίδρυσης του κράτους. Λύνει τα χέρια και της διοίκησης γι’ αυτό και βλέπουμε μια εντυπωσιακή μείωση της φοροδιαφυγής που είναι άλλο ένα θεμελιώδες επίτευγμα που μας επιτρέπει να υλοποιούμε σήμερα αυτή την εισοδηματική πολιτική και την πολιτική ανάπτυξης. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι το 2024 τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έφτασαν τα 1,7 δισ. ευρώ ενώ για το 2025 εκτιμούμε ότι θα αγγίξουν τα 2,2 δισ. ευρώ, κάτι που αποτελεί μόνιμο όφελος που επιστρέφεται στους πολίτες. Όλα συνδέονται δικτυακά, το ένα επηρεάζει το άλλο, πάντοτε με καταλύτη την τεχνολογία.



Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,



Ανακεφαλαιώνω τις πέντε πρωτοβουλίες: Πρώτον, μείωση φόρων με ταυτόχρονη ενίσχυση εισοδημάτων. Δεύτερον, αύξηση επενδύσεων. Τρίτον, μείωση της ανεργίας. Τέταρτον, δημοσιονομική σταθερότητα και μείωση του δημοσίου χρέους. Πέμπτο, προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Αυτά είναι τα πέντε σημεία ενός κύκλου ανάπτυξης, ενός μεγάλου ενάρετου κύκλου με θετική και συνεχή ανατροφοδότηση και άμεση αντανάκλαση στην κοινωνία. Αυτός ο κύκλος αποτυπώνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και για να συνεχιστεί πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και θα τολμούσα να προσθέσω, συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων στα θεμελιώδη αυτά δεδομένα και παραδοχές.



Σε έναν κόσμο προκλήσεων και απειλών, οφείλουμε ασφαλώς να συζητούμε και να διαφωνούμε εποικοδομητικά, αλλά έχουμε χρέος να συμφωνούμε στα βασικά. Να συμφωνούμε στα μεγάλα ζητήματα και βεβαίως στις κεντρικές κατευθύνσεις της οικονομίας. Περιμένω λοιπόν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στη Βουλή να έχουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και μια δημιουργική, αλλά όχι μηδενιστική, μια εποικοδομητική, σκληρή, αλλά όχι τοξική αντιπαράθεση στέλνοντας προς όλους, μέσα κι έξω, όλοι μαζί ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης. Ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι εδώ, είναι ενωμένη και δεν γυρίζει πίσω.



Σας ευχαριστώ».



Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε:



Για ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat



Κατ' αρχήν να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Παππάς σε σχέση με το στατιστικό θέμα, τον τρόπο υπολογισμού δηλαδή της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat. Απάντησε νομίζω - και μας κάλυψε πλήρως - η απάντηση της ΕΛΣΤΑΤ.



Ο κύριος Θανόπουλος επελέγη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ανανεώθηκε η θητεία του επί των ημερών μας. Επίσης, ο κύριος Θανόπουλος, ο οποίος απάντησε το τελευταίο διάστημα στις αιτιάσεις του συγκεκριμένου άρθρου το οποίο αναφέρετε, επελέγη από τη Eurostat για Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Eurostat.



Δεν ξέρω αν σας κάλυψε η απάντηση του κ. Θανόπουλου, αλλά από ό,τι φαίνεται, καλύπτει τη Eurostat για να τον κάνει Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του πολιτικού κύκλου όπου δεν μπορούμε να αμφισβητούμε και τα βασικά στατιστικά που παράγει η Eurostat και η ΕΛΣΤΑΤ.



Και θα έλεγα ότι η όποια συζήτηση πάνω σε αυτό η οποία ανέκυψε από τα άρθρα ήταν -και θα το πω πολύ ευγενικά από σεβασμό και στα πρόσωπα τα οποία αφορά- απόλυτα άστοχη.



Για το κόστος του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ:



«Όπως έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά κοστίζει 45,8 δισ. ευρώ στην τετραετία. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο για τα φορολογικά κοστίζει 27,2 δισ. ευρώ και το νομοσχέδιο για την ακρίβεια, 18,6 δισ. ευρώ.



Το πρώτο έτος, τα δύο νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια και το φορολογικό, κοστίζουν 15,1 δισ. ευρώ. Εμείς είχαμε 1,76 δισ. ευρώ. Αν θέλετε, πείτε μας που θα βρείτε τα υπόλοιπα. Την τελευταία φορά που κυβερνήσατε τα βρήκατε από τη μεσαία τάξη. Επικαλεστήκατε τον πλούτο, αλλά, εν τέλει, όλο αυτό κατέληξε στην υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης».



Εμείς έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές, με βάση τις δυνατότητες που έχει η οικονομία.



Για τον 13ο και 14ο μισθό



«Ο διαθέσιμος χώρος ήταν 1,76 δισ. ευρώ. Τα χρήματα τα οποία πάνε στους δημοσίους υπαλλήλους μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας, μέσα από τους ενστόλους και μέσα από την συστηματική αύξηση η οποία γίνεται κάθε χρόνο, όπως έχει θεσμοθετηθεί με τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, του χρόνου θα πάνε κοντά στο 1 δισ. ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους. Εμείς είπαμε, έχουμε 1,76 δισ. ευρώ - να δεχτούμε για λίγο αυτήν την παραδοχή όπως αποτυπώνεται και στο προσχέδιο- με τον 13ο και 14ο μισθό είναι 2,7 δισ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε, άρα πείτε, θα ήταν 1,35 δισ. ευρώ ο 13ος μισθός.



Θα δίναμε, δηλαδή, το 1,35 δισ. ευρώ από το 1,7 δισ. ευρώ μόνο για μία κίνηση. Αυτό λέγαμε. Εμείς θέλαμε να κάνουμε κάτι που θα πάει σε όλη την κοινωνία. Να αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και τους αγρότες. Και κάναμε μία μεταρρύθμιση της άμεσης φορολογίας».



Για το κόστος των οικονομικών προτάσεων του ΠΑΣΟΚ



«Εγώ τι άκουσα από το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη. Να λέει, καλό είναι αυτό που κάνατε, άρα να εγκρίνει το 1,76 δισ. Ευρώ.



Και να προσθέτει και άλλα 4 δισ. ευρώ μέτρα στην τοποθέτηση που έκανε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. 4 δισ. ευρώ τα μετρήσαμε. Ήμασταν με τον κύριο Πετραλιά μαζί και κάναμε μία-μία την αποτίμηση. Αν θέλετε μπορείτε να μας πείτε εναλλακτικά πόσο κοστίζει. Ή μπορείτε να πείτε ότι δεν θα το κάνατε όλο σε μια χρονιά.



Αλλά αν δεχτούμε ότι τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ είναι 5,76 δισ. ευρώ, τι να σας πω, μπράβο. Πείτε μου όμως που είναι τα άλλα 4 δισ. ευρώ. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα βρούμε με κάποιον άλλο μηχανισμό πέρα από το να αυξήσουμε τη φορολογία. Γιατί στο τέλος της ημέρας και τα δύο προγράμματα καταλήγουν στην υπερ-φορολόγηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα».



Για τα DRM (Discretionary Revenue Measures)



«Και τα DRM κύριε Παππά, τι είναι; Εδώ είναι για εμένα η μεγάλη παρεξήγηση.



Πλέον υπάρχει ο δημοσιονομικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι εξαιρετικά πολύπλοκος. Ο τρόπος με τον οποίο σου δίνει συγκεκριμένο χώρο για να μπορέσεις να ξοδέψεις φέτος ή του χρόνου, είναι αυτός που είναι.



Το νομοσχέδιο -πλέον νόμος- το περάσαμε μαζί στην Βουλή πριν από λίγο διάστημα και έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προβλέπει. Τι λέει αυτό; Ότι χοντρικά δεν συσχετίζεται το πόσο πλεόνασμα ή έλλειμμα έχεις με το πόσο μπορείς να ξοδέψεις, για να μπορείς να κάνεις αντικυκλική πολιτική.



Άρα, εμείς μπορούμε να ξοδέψουμε αυτόν τον χώρο που έχουμε αποτυπώσει εδώ. Αυτός είναι ο χώρος που μπορεί να ξοδευτεί εκτός, και εδώ έρχεται αυτό που λέτε, αν βάλεις DRM, Discretionary Revenue Measures. Αυτό ακριβώς κάναμε την Τρίτη του Πάσχα, όχι επειδή υπήρχε μεγαλύτερο πλεόνασμα, αλλά γιατί συγκεκριμένα DRMs που είχαμε προγραμματίσει και διαπραγματευτεί.



Στη συζήτηση που είχαμε με την Κομισιόν, η φοροδιαφυγή που είχε οριστεί ως Discretionary Revenue Measure, υπεραπέδωσε και αυτά τα χρήματα τα δώσουμε στην κοινωνία. Αυτό, λοιπόν, συνέβη ήδη. Με ρωτάτε αν κάτι θα συμβεί, σας λέω συνέβη.



Οτιδήποτε υπάρχει σαν DRM το βλέπουμε στην πορεία ανάλογα με το πώς αποδίδει. Κάποια πράγματα μπορεί να αποδώσουν καλύτερα από ό,τι υπάρχει στην πρόβλεψη. Αυτό συνέβη την Τρίτη του Πάσχα. Το κάναμε. Και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα το ξαναδούμε, εφόσον πολιτικές οι οποίες είναι θεμελιώδεις, όπως η ψηφιακή κάρτα ή η μείωση της φοροδιαφυγής. Αν τις δούμε να πιάνουν, να αποδίδουν περισσότερο από το αναμενόμενο - για ποιον γίνεται όλη αυτή η δουλειά - θα γυρίσουν τα χρήματα πίσω στην κοινωνία, προφανώς».



Για τα ταμειακά διαθέσιμα και τον κανόνα δαπανών



«Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε σε έναν κόσμο παρεξηγήσεων. Γιατί λέτε, κακώς αποπληρώνουμε το χρέος νωρίτερα; Ταμειακά διαθέσιμα θα ήταν το χρέος εάν δεν τα αποπληρώναμε νωρίτερα. Δεν θα μας επέτρεπε ο κανόνας δαπανών να το ξοδέψουμε. Τι να τα κάναμε τα ταμειακά διαθέσιμα;



Αντιθέτως, το γεγονός ότι επιλέγουμε να κάνουμε αυτό το σινιάλο, αποπληρώνοντας το πρώτο μνημόνιο στις αγορές, δείχνει μια δημοσιονομική σοβαρότητα και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντικειμενικά έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος είναι πολύ ψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».



Για τη δημοσιονομική διαχείριση





«Και εδώ τίθεται και όλη η συζήτηση και όλη η βάση της κουβέντας. Δεν θα σας ισχυριστώ ποτέ ότι η Ελλάδα συνιστά οικονομικό παράδεισο. Κανένας δεν θα το ισχυριστεί αυτό, πρέπει να ζει αλλού. Αντίστοιχα, πρέπει να ζει αλλού αν έρθει και πει ότι η Ελλάδα είναι μια κόλαση.



Γιατί αντικειμενικά βιώνουμε το εξής πολύ ενδιαφέρον. Οποτεδήποτε συζητούμε με ευρωπαϊκούς θεσμούς αυτή τη στιγμή - εγώ ήμουν στο Eurogroup και στο ECOFIN τις τελευταίες ημέρες - το πρώτο πράγμα που μας λένε οι εταίροι μας εκεί είναι συγχαρητήρια για τη διαχείριση που έχετε πετύχει.



Με πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή. Το γαλλικό και το ιταλικό spread αντανακλούν κάτι σε σχέση με το δικό μας. Και ναι, συμφωνώ. Όλο αυτό έχει γίνει, εγώ θα πω με το αίμα του ελληνικού λαού. Με μια τερατώδη δυσκολία. Χάσαμε 25 μονάδες στο ΑΕΠ μας.



Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η συζήτηση στη Γαλλία σε σχέση με μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν γίνει, π.χ., για τις δύο ημέρες διακοπών. Και όσοι - εγώ δεν θα πω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία - θα πω όποιος έχει κυβερνήσει, είμαι βέβαιος, ειδικά σε δύσκολους καιρούς, χαμογελάει σε σχέση με το τι κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός και δεν γονάτισε όταν κλήθηκε να τα περάσει.



Άρα, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Και στα βασικά αυτής της πάρα πολύ δύσκολης δουλειάς πρέπει να μπορέσουμε να συμφωνούμε».



Για τα πλεονάσματα



«Μιλάμε για υπερ-πλεονάσματα όταν το πλεόνασμα στο οποίο αναφερόμαστε, είναι το πρωτογενές. Είναι πριν πληρώσουμε το χρέος. Έχουμε χρέος. Συσσωρεύσαμε χρέος. Βλέπετε το τελικό αποτέλεσμα ποιο είναι, είναι - 0,1.



Άρα, το μάξιμουμ που μπορεί να γίνει με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, εδώ σε αυτό το κείμενο, γίνεται. Είναι επαρκές.



Απαντώ ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει επαρκέστερο είναι το να συνεχίσουμε συστηματικά σε αυτή τη διαδρομή. Το να μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μπορούμε να αναπτυσσόμαστε, ταυτόχρονα, πάνω από τον μέσο όρο, να είμαστε πυλώνας σταθερότητας, πολιτικής και δημοσιονομικής, και να αυξάνουμε τις επενδύσεις».



Για τις επενδύσεις – εξαγωγές



«Γιατί, αν θέλουμε να δούμε πραγματικά ποια είναι η εικόνα σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, τι παραλάβαμε, πού είμαστε. Η Ελλάδα έχει πετύχει μια πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει στο σημείο που μπορεί πραγματικά να φτάσει. Γιατί παραλάβαμε τις επενδύσεις στο ΑΕΠ στο 11% το 2019, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να κάθεται στο 21%. Τώρα είναι 15,3%. Με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού διαρκώς θα αυξάνεται, χρόνο με τον χρόνο. Έχουμε μια διαδρομή.



Οι εξαγωγές στο ΑΕΠ που ήταν πριν μπούμε στην κρίση το 2008; Ήταν στο 20%. Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος; Είναι 51%. Πού είμαστε αυτή τη στιγμή; 42%. Είμαστε πάνω σε μια διαδρομή. Το δημοσιονομικό σκέλος που καθιστούσε την Ελλάδα τον μεγάλο ασθενή της Ευρώπης, με μεγάλες δυσκολίες, λύνεται διαρκώς και βελτιώνεται διαρκώς. Αλλά το αναπτυξιακό σκέλος, το οποίο είναι σαφώς καλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διαρκώς θα πηγαίνει καλύτερα όσο συνεχίζουμε αυτή τη συστηματική δουλειά».



Για «τα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν»



«Να συζητήσουμε για τις πολλές δυσκολίες που υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν ακόμη. Στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν. Πολίτες που πρέπει να στηριχθούν. Μια κοινωνία που πρέπει να υποβοηθηθεί ακόμη περισσότερο. Ειδικά στα σημεία στα οποία πονάει. Γιατί πονάει στα σημεία. Αλλά για πείτε μου ποιος είναι ο εναλλακτικός τρόπος να τα θεραπεύσεις.



Να τα κοιτάξεις κατάματα και διαρκώς να κάνεις μια καλύτερη δουλειά. Γιατί εκείνοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας υποσχέθηκαν ότι μπορούσαν να λύσουν τα πράγματα με μια μαγική κίνηση, συνήθως όχι απλά δεν τα έλυναν, χειροτέρευαν την προοπτική της χώρας. Αυτό δείχνει η ιστορία. Αυτό είναι και το μάθημα. Και αυτή είναι και η ετυμολογία της λέξης αλήθεια: η πάλη της μνήμης με τη λήθη.



Λοιπόν, έχουμε αυτό μπροστά μας. Αυτό το προσχέδιο μάς πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά. Είναι υπέρ της κοινωνίας. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που το καταθέτουμε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».

13.10.2025, 18:53