Αυτοκίνητο: Μάθετε αν είστε στη μαύρη λίστα των διασταυρώσεων

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προχωρούν πλέον σε μαζικούς ελέγχους που θα εντοπίζουν όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν παρανόμως. Οι διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, ενώ από το 2026 το σύστημα θα επεκταθεί και στους ελέγχους ΚΤΕΟ, δημιουργώντας ένα πλήρες ψηφιακό μητρώο συμμόρφωσης για κάθε όχημα.

Ήδη ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των ελέγχων, με περισσότερους από 108.000 ιδιοκτήτες να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για ανασφάλιστα οχήματα και πάνω από 110.000 για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας. Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω email, SMS ή ταχυδρομείου, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Οι παραβάτες έχουν προθεσμία 15 ημερών για να τακτοποιήσουν τις οφειλές ή να ασφαλίσουν τα οχήματά τους πριν προχωρήσει η αυτόματη βεβαίωση προστίμων από την ΑΑΔΕ...





