Από το εξωτερικό το 25% της πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών
Τα πιστωτικά ιδρύματα σχεδιάζουν να αντλήσουν περίπου 3 δισ. ευρώ το 2026 από χρηματοδοτήσεις του εξωτερικού, κυρίως μέσω κοινοπρακτικών δανείων
Το 25% της πιστωτικής τους επέκτασης οι τράπεζες θα πρέπει να το αντικαταστήσουν με άλλες πηγές δανείων. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει για τα πιστωτικά ιδρύματα που θέλουν να διατηρήσουν το δυναμισμό τους, το τζίρο τους και εν τέλει τα κέρδη τους, συνεχίζοντας τις υψηλές διανομές. Αυτό σημειώνουν τραπεζικοί κύκλοι, καθώς το RRF κλείνει σιγά σιγά τον κύκλο του.
Οι αιτήσεις αφορούν περίπου 13 δισ. από τα 18 δισ. δάνεια που είναι στο σύνολο.
Προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα να επιτύχουν και το 2026 πιστωτική επέκταση αντίστοιχη της φετινής – δηλαδή άνω των 10 δισ. ευρώ, με στόχο τα 12 δισ. ευρώ – σχεδιάζουν να αντλήσουν περίπου 3 δισ. ευρώ από χρηματοδοτήσεις του εξωτερικού, κυρίως μέσω κοινοπρακτικών δανείων.
