Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεις τραπέζι στην Ταβέρνα των Φίλων

Σε μια εποχή που τα πάντα μοιάζουν βιαστικά και απρόσωπα, υπάρχουν ακόμη γωνιές που κρατούν χαρακτήρα και προσωπικότητα