Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεις τραπέζι στην Ταβέρνα των Φίλων
Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεις τραπέζι στην Ταβέρνα των Φίλων

Σε μια εποχή που τα πάντα μοιάζουν βιαστικά και απρόσωπα, υπάρχουν ακόμη γωνιές που κρατούν χαρακτήρα και προσωπικότητα

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεις τραπέζι στην Ταβέρνα των Φίλων
Μία από αυτές είναι η Ταβέρνα των Φίλων, στη γειτονιά του Κολωνού. Μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα -δηλαδή πριν ανοίξει η συγκεκριμένη ταβέρνα- δεν παρουσίαζε ιδιαίτερο γαστρονομικό ενδιαφέρον και περνούσε απαρατήρητη. Σε αυτό το στέκι του καλού, απλού και νόστιμου φαγητού, μπήκαν οι βάσεις για να επιστρέψει η μόδα ή αν προτιμάτε, η τάση της ταβέρνας, της νεο-ταβέρνας, της gastro-ταβέρνας ή όπως αλλιώς θέλετε να την ονομάσετε. 

