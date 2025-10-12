Κρασί: Ολα τα μυστικά για τη σπιτική κάβα σε συντηρητή, ντουλάπι, ή υπόγειο
Κρασί: Ολα τα μυστικά για τη σπιτική κάβα σε συντηρητή, ντουλάπι, ή υπόγειο
Μια οικιακή κάβα μπορεί να έχει πολλές μορφές. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να γεμίσει και το τι θα βάλετε μέσα θα καθορίσει τις μελλοντικές σας οινικές συγκινήσεις
Προφανώς ο διαθέσιμος χώρος και η οικονομική ευχέρεια θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, ωστόσο το προσωπικό γούστο αλλά και η επιλογή κρασιών με μεγάλο δυναμικό παλαίωσης είναι εξίσου σημαντικά. Βέβαια το παιχνίδι της παλαίωσης πάντα θα έχει και τις απογοητεύσεις του, αφού κάθε «συλλέκτης» έχει βρεθεί μπροστά σε τελειωμένα κρασιά τα οποία με τόση υπομονή φυλούσε επί χρόνια. Ομως “no pain, no gain”, οπότε αν δεν αντέχετε στη σκέψη της οξειδωμένης 20χρονης φιάλης των 100 ευρώ προτιμήστε να διαβάσετε κάποιο άλλο από τα τόσα ενδιαφέροντα άρθρα του New Money. Αν όμως θέλετε όχι μόνο να απολαύσετε ένα κρασί-νέκταρ αλλά και να καυχηθείτε ότι το έχετε μεγαλώσει σαν “παιδί” σας ο δρόμος είναι ένας.
