Η ιστορία πίσω από το εντυπωσιακό νέο δημαρχείο Θεσσαλονίκης που χρειάστηκε 23 χρόνια για να υλοποιηθεί
Ο Τάσος Μπίρης, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες αρχιτέκτονες και πανεπιστημιακούς δασκάλους, με αφορμή το έργο του, το νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, αφηγείται μια ιστορία για το ελληνικό δημόσιο κτίριο
Γεννημένος στην Αθήνα, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου και δίδαξε για πολλά χρόνια, επηρεάζοντας βαθιά γενιές νέων αρχιτεκτόνων. Το έργο του χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση μιας αρχιτεκτονικής με κοινωνικό περιεχόμενο, που συνδυάζει τον σεβασμό στο φυσικό και αστικό περιβάλλον με τη σύγχρονη αισθητική και τις ανάγκες του ανθρώπου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αυτήν τη φιλοσοφία, κατέθεσε την μελέτη για το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ένα έργο που τελικά υλοποιήθηκε σαράντα χρόνια μετά. Ακολουθεί η περιγραφή του ίδιου του αρχιτέκτονα.
