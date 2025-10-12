Η ιστορία πίσω από το εντυπωσιακό νέο δημαρχείο Θεσσαλονίκης που χρειάστηκε 23 χρόνια για να υλοποιηθεί

Ο Τάσος Μπίρης, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες αρχιτέκτονες και πανεπιστημιακούς δασκάλους, με αφορμή το έργο του, το νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, αφηγείται μια ιστορία για το ελληνικό δημόσιο κτίριο