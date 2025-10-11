Πώς είναι ένα γιοτ με 1000 τετραγωνικά μέτρα κατάστρωμα: H νέα ναυαρχίδα του ναυπηγείου Sanlorenzo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς είναι ένα γιοτ με 1000 τετραγωνικά μέτρα κατάστρωμα: H νέα ναυαρχίδα του ναυπηγείου Sanlorenzo

Το νέο, μοναδικό yacht του ιταλικού ναυπηγείου, ξεπερνάει κατά πολύ ό,τι έχει παρουσιάσει το ναυπηγείο μέχρι σήμερα

Πώς είναι ένα γιοτ με 1000 τετραγωνικά μέτρα κατάστρωμα: H νέα ναυαρχίδα του ναυπηγείου Sanlorenzo
Η νέα ναυαρχίδα της Sanlorenzo, διαθέτει ένα μεγαλοπρεπές κατάστρωμα χιλίων τετραγωνικών μέτρων συνολικά. Κάθε φορά, όλο και μεγαλύτερα σκάφη με έναν ακόμα πιο έξυπνο σχεδιασμό. Η ιταλική εταιρεία, έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία με πρόσφατες καινοτόμες κυκλοφορίες όπως τα SL110A και SP92, αλλά το 74Steel με το γωνιακό, κλιμακωτό προφίλ και την κάθετη πλώρη του, μοιάζει περισσότερο με ένα ειδικά κατασκευασμένο yacht από κάποιο βορειοευρωπαϊκό ναυπηγείο παρά με τα υπόλοιπα σκάφη της.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης