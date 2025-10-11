Συντάξεις: Σε μεταβατικό καθεστώς οι 55άρηδες – Ποιοι κινδυνεύουν με αύξηση ορίων ηλικίας από το 2027
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Σε μεταβατικό καθεστώς οι 55άρηδες – Ποιοι κινδυνεύουν με αύξηση ορίων ηλικίας από το 2027

Η επανεξέταση των ορίων συνταξιοδότησης έως το 2026 ενδέχεται να αυξήσει τα όρια ηλικίας από το 2027, επηρεάζοντας κυρίως τους εργαζόμενους 50–57 ετών που βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο

Συντάξεις: Σε μεταβατικό καθεστώς οι 55άρηδες – Ποιοι κινδυνεύουν με αύξηση ορίων ηλικίας από το 2027
Μπροστά σε μια νέα εποχή για το συνταξιοδοτικό βρίσκονται οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη περάσει τα 50, και ειδικότερα όσοι γεννήθηκαν μετά το 1968–1969. Η γενιά αυτή θεωρείται «μεταβατική», καθώς δεν πρόλαβε να επωφεληθεί από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του παρελθόντος, αλλά ούτε έχει εγκλωβιστεί ακόμη στα αυστηρότερα όρια ηλικίας που θεσπίστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης