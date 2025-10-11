Συντάξεις: Σε μεταβατικό καθεστώς οι 55άρηδες – Ποιοι κινδυνεύουν με αύξηση ορίων ηλικίας από το 2027
Συντάξεις: Σε μεταβατικό καθεστώς οι 55άρηδες – Ποιοι κινδυνεύουν με αύξηση ορίων ηλικίας από το 2027
Η επανεξέταση των ορίων συνταξιοδότησης έως το 2026 ενδέχεται να αυξήσει τα όρια ηλικίας από το 2027, επηρεάζοντας κυρίως τους εργαζόμενους 50–57 ετών που βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο
Μπροστά σε μια νέα εποχή για το συνταξιοδοτικό βρίσκονται οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη περάσει τα 50, και ειδικότερα όσοι γεννήθηκαν μετά το 1968–1969. Η γενιά αυτή θεωρείται «μεταβατική», καθώς δεν πρόλαβε να επωφεληθεί από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του παρελθόντος, αλλά ούτε έχει εγκλωβιστεί ακόμη στα αυστηρότερα όρια ηλικίας που θεσπίστηκαν τα τελευταία χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα