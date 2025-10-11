Συντάξεις: Σε μεταβατικό καθεστώς οι 55άρηδες – Ποιοι κινδυνεύουν με αύξηση ορίων ηλικίας από το 2027

Η επανεξέταση των ορίων συνταξιοδότησης έως το 2026 ενδέχεται να αυξήσει τα όρια ηλικίας από το 2027, επηρεάζοντας κυρίως τους εργαζόμενους 50–57 ετών που βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο