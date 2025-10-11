Τομ Γκόρις: Ο ελληνικής καταγωγής billionaire που «χτίζει» μια αθλητική αυτοκρατορία (pics)
Μετά τους Detroit Pistons που φιλοδοξεί να επαναφέρει σε τροχιά πρωταθλητισμού στο NBA και την εξαγορά του 27% των Los Angeles Chargers, η επαναφορά των Detroit Shock στο γυναικείο NBA (WNBA), το υπερσύγχρονο mega αθλητικό κέντρο και τα σχέδια για εξαγορά ομάδας του MLS
Με μεγάλη επιτυχία, που αποτυπώνεται σε θεαματικά κέρδη και προσωπική δημοφιλία, ορισμένοι -από τους επιφανέστερους- Ελληνοαμερικανοί billionaires διευρύνουν τις ήδη σημαντικές επενδύσεις τους σε projects της ευρύτερης αθλητικής βιομηχανίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλοι δε, όπως ο Ντιν Μητρόπουλος, βλέποντας την “έκρηξη” που γνωρίζει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, τοποθετούνται για πρώτη φορά. “Πρώτος διδάξας” ο αείμνηστος “πατριάρχης” της ελληνοαμερικανικής επιχειρηματικότητας Άλεξ Σπάνος, που αγόρασε το 1984 την ομάδα του αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) San Diego Chargers. Τον ακολούθησε ένας άλλος ελληνικής καταγωγής μεγιστάνας, ο επίσης αείμνηστος Πίτερ Άγγελος, που αγόρασε το 1993, μια από τις ιστορικότερες ομάδες του baseball, τους Baltimore Orioles.
