Σουβλάκι: Πώς το εθνικό μας street food πήγε από τα 2 στα 4-5 ευρώ
Σουβλάκι: Πώς το εθνικό μας street food πήγε από τα 2 στα 4-5 ευρώ
Το εθνικό street food των Ελλήνων δεν είναι πια τόσο προσιτό, καθώς κάθε κρίκος της παραγωγικής αλυσίδας αυξάνει το τελικό του κόστος
Αν υπάρχει ένα φαγητό που ενώνει μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, παρέες και οικογένειες, αυτό είναι το σουβλάκι. Το «εθνικό» street food της Ελλάδας, που επί δεκαετίες θεωρούνταν η πιο προσιτή και αγαπημένη επιλογή φαγητού εκτός σπιτιού, βιώνει μια σημαντική ανατίμηση τα τελευταία χρόνια. Η τιμή του αυξάνεται σταθερά, ενώ οι καταναλωτές παρατηρούν να αλλάζει, όχι μόνο ως προς το κόστος του, αλλά και ως προς το μέγεθος. Η αύξηση των τιμών στο σουβλάκι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας, δεν είναι όμως ένα απλό φαινόμενο. Πίσω του κρύβονται πολύπλοκοι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που αντανακλούν το γενικότερο κλίμα ακρίβειας της εποχής.
