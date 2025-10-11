H Ελληνίδα που έκανε μια φανταστική σουρεαλιστική Αθήνα στο instagram παγκόσμιο viral
Πίσω από τον πετυχημένο λογαριασμό “Athens Surreal” η αρχιτέκτονας, Τίνα Μαρινάκη, απέδειξε πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα δημιουργικό εργαλείο

Η Τίνα Μαρινάκη, αρχιτέκτονας, Visual Artist και δημιουργός του Athens Surreal, εργάζεται στη Νέα Υόρκη και ποστάρει στο Instagram, από την ξενιτιά της αμερικάνικης μητρόπολης τη νοσταλγία της για την πρωτεύουσα. Κι όλο αυτό με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, παίρνει τη μορφή της εικαστικής αφήγησης. Κάπως έτσι γεννήθηκε ο λογαριασμός Instagram “Athens Surreal”.

