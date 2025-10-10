Γερμανία: Ανισότητες στις συντάξεις – Πόσο παίρνουν οι συνταξιούχοι ανά κατηγορία
Γερμανία: Ανισότητες στις συντάξεις – Πόσο παίρνουν οι συνταξιούχοι ανά κατηγορία
Στη Γερμανία, ένας στους πέντε συνταξιούχους έχει εισόδημα κάτω από 1.400 € μηνιαίως. Το χάσμα μεταξύ ελάχιστων, μέσων και υψηλών συντάξεων διευρύνεται, επιτείνοντας τις ανισότητες
Στην κοινωνία της Γερμανίας παρατηρείται πλέον διακριτό χάσμα μεταξύ των χαμηλών και των υψηλών συνταξιοδοτικών εισοδημάτων. Στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι ένας στους πέντε συνταξιούχους ζει με λιγότερα από 1.400 € τον μήνα, ενώ το κορυφαίο 20% απολαμβάνει καθαρές απολαβές πάνω από 2.870 €.
Η στατιστική ανάλυση λαμβάνει υπόψη εισοδήματα καθαρά και ισοδύναμα — δηλαδή σταθμισμένα κατά το μέγεθος του νοικοκυριού — ώστε να εξομαλύνει τις διαφορές ανάμεσα σε νοικοκυριά διαφορετικών διαστάσεων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2021–2024, ο μέσος καθαρός συνταξιοδοτικός μισθός αυξήθηκε από 1.820 € σε περίπου 1.990 €, αλλά αυτό δεν επαρκεί να αντιμετωπίσει το βάθος των ανισοτήτων.
Ανάμεσα σε ελάχιστες, μέσες και μεγάλες αποδοχές
Ελάχιστη σύνταξη: περίπου 1.400 € ή και χαμηλότερη για πολλούς συνταξιούχους.
Μέση σύνταξη: κυμαίνεται κοντά στα 1.820 €–1.990 €, ανάλογα με τη χρονική περίοδο.
Μέγιστη σύνταξη: το κορυφαίο 20% του συνταξιοδοτικού φάσματος υπερβαίνει τα 2.870 € τον μήνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να λαμβάνουν κατά μέσο όρο 25% χαμηλότερες συντάξεις από τους άνδρες, παρότι το χάσμα έχει μειωθεί ελαφρώς την τελευταία τριετία — από περίπου 30% το 2021 σε 26% το 2024, σύμφωνα με τα ευρήματα.
