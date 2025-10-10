Γερμανία: Ανισότητες στις συντάξεις – Πόσο παίρνουν οι συνταξιούχοι ανά κατηγορία

Στη Γερμανία, ένας στους πέντε συνταξιούχους έχει εισόδημα κάτω από 1.400 € μηνιαίως. Το χάσμα μεταξύ ελάχιστων, μέσων και υψηλών συντάξεων διευρύνεται, επιτείνοντας τις ανισότητες