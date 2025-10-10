Οικογένεια Εμφιετζόγλου: Ανατροπή με δικαστική απόφαση για την…τιμή των Αναβρύτων
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την ανακοπή του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου υπερδιπλασιάζοντας την τιμή πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό που έχει οριστεί για τις 15 Οκτωβρίου-Πώς φτάσαμε από τα 9,6 εκατ. στα 25 εκατ. ευρώ
Ανατροπή όσον αφορά την εκτιμώμενη εμπορική αξία και αντίστοιχα την τιμή πρώτης προσφοράς για τον επικείμενο πλειστηριασμό του κτήματος και του κτιριακού συγκροτήματος της οικογένειας Εμφιετζόγλου στα Ανάβρυτα, έφερε με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney.gr, το δικαστήριο στις 6 Οκτωβρίου έκανε δεκτή την ανακοπή του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου σχετικά με τον πλειστηριασμό που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, υπερδιπλασιάζοντας τον πήχη της πρώτης προσφοράς στο ποσό των 25.000.000 ευρώ για το συνολικό ακίνητο και στα 12.500.000 ευρώ για το ποσοστό κυριότητας ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ίδιο και αναμένεται να βγει στο σφυρί.
