Οικογένεια Εμφιετζόγλου: Ανατροπή με δικαστική απόφαση για την…τιμή των Αναβρύτων

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την ανακοπή του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου υπερδιπλασιάζοντας την τιμή πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό που έχει οριστεί για τις 15 Οκτωβρίου-Πώς φτάσαμε από τα 9,6 εκατ. στα 25 εκατ. ευρώ