«Μπαναλέξ» η νέα συγκυβέρνηση, το τηλεφώνημα (;) Σαμαρά σε Καραμανλή, μαζεύουν τα τσαντίρια από το Σύνταγμα, η κυβέρνηση πήγε Πατέλη, η Αραβική Ανοιξη των τραπεζών
«Μπαναλέξ» η νέα συγκυβέρνηση, το τηλεφώνημα (;) Σαμαρά σε Καραμανλή, μαζεύουν τα τσαντίρια από το Σύνταγμα, η κυβέρνηση πήγε Πατέλη, η Αραβική Ανοιξη των τραπεζών
Χαίρετε, από χθες το μεσημέρι που διάβασα τη συνέντευξη του Καμμένου στον Σρόιτερ (ή Ζρόιτερ όπως λέει ο Μπάνος) ότι θα κάνει κόμμα η Τζούλη, αυτή η γλυκιά γυναίκα, σύζυγός του, η αλήθεια είναι ότι κάπως αιφνιδιάστηκα
Λέω (μέσα μου) τώρα τι θα κάνω, ποιον θα ψηφίσω, γιατί βλέπετε είχα αποφασίσει να πάω δαγκωτό στον Αλέξη. Μετά όμως έμαθα ότι όλα τα έχει σκεφτεί ο Πανούλης, θα πάρει η Τζούλια ένα 15%, θα πάρει και ο μεγάλος τιμονιέρης Αλέξης 25%, τσουπ, να τη η κυβέρνηση. Πώς θα πούμε τη νέα συμμαχία; Μμμμ, ίσως Τζουλιαλέξ, όπως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ή μήπως Μπαναλέξ (από το Μπάνος και Αλέξης). Όταν ρώτησα για κάποια αντίδραση την πηγή μου στο Μ.Μ για αυτή την εξέλιξη μάλλον κατάλαβα ότι οι άνθρωποι είναι στον κόσμο τους. «Ποια Τζούλια θα κάνει κόμμα, η Αλεξανδράτου;», αναρωτήθηκε με έκδηλη απορία. Πληροφορίες ότι έχει ήδη προσεγγισθεί το επιτελείο Τραμπ για να επιτρέψει στην Κίμπερλι να μετακομίσει στο υπουργείο Εξωτερικών του Τζουλιαλέξ, διαψεύδονται.
Πήρε ο Σαμαράς τον Καραμανλή;
-Μία άλλη πηγή μου, όχι από το Μ.Μ βέβαια, μου είπε ότι ο Σαμαράς πήρε τηλέφωνο τον Καραμανλή (Ραφήνα) και του είπε «Κώστα, μην πας στο βιβλίο του Ευρυπίδη που θα μιλήσει ο Μητσοτάκης», αλλά ο Καραμανλής τού είπε ότι αυτό δεν γίνεται και δεν θέλει να παρεξηγηθεί ούτε με τον Στυλιανίδη, ούτε ότι είναι σωστό. Μεταφέρω την πληροφορία ως φήμη και διευκρινίζω ότι δεν μπορώ να τη διασταυρώσω, οπότε φήμη μεν, αλλά νομίζω νόστιμη…
Και τώρα;
-Στο μεταξύ, ζούμε και δράματα εδώ στην Αθήνα, διότι χειμωνιάζει σιγά σιγά και οι «αγανακτισμένοι reloaded» δεν θα ‘χουν τι να κάνουν, ο Ρούτσι ξανάρχισε το φαΐ, η Γάζα μάλλον πάει για λήξη, το τσαντίρι θα φύγει από το Σύνταγμα, τι ζωή κι αυτή…
Έρχεται ο λογαριασμός…
-Να σας πω πάντως ότι η κυβέρνηση ψάχνει μια νομοθετική φόρμουλα, προκειμένου να καταλογίσει το κόστος του ταξιδιού επιστροφής στους αλληλέγγυους που πήγαν με τη Φλοτίγια να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Το είπε χθες ο Μαρινάκης στο briefing και όταν το έψαξαν στο Μ.Μ διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να γίνει. Επίσης, καταλαβαίνω ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει συνολικά μια παρέμβαση για να μαζευτεί η κατάσταση μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη με τις μπογιές για τα Τέμπη, τα φαναράκια κ.ο.κ. γιατί μαζί με το αντίσκηνο του Ρούτσι η εικόνα ήταν κάπως.
Βορίδης-Βάρρας Vol.2
-Αποφασισμένος να "ξεπετσιάσει" τον Βάρρα είναι ο Βορίδης, ο οποίος επί μισή ώρα χθες στο Open έδωσε μια πρόγευση του τι θα γίνει στην Εξεταστική, όταν κληθεί. Υπενθυμίζω ότι ο Βορίδης λέει ότι άλλος ήταν ο λόγος παραίτησης του Βάρρα και όχι αυτός που του καταλογίζει χωρίς να το τεκμηριώνει, ότι δηλαδή παρενέβη υπέρ μιας εταιρείας στην προκήρυξη διαγωνισμού για τον τεχνικό σύμβουλο. Από τον Βορίδη μαθαίνουμε όμως και κάτι ακόμα: όταν ο Βάρρας έφυγε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ρώτησαν για να τον πάρουν σύμβουλο στην Προεδρία και αυτός συμφώνησε. Άρα, δεν είχε καμία τρομερή βεντέτα, απλά δεν μπορούσε να συνεννοηθεί επί της ουσίας. Τώρα, ως προς το τι κάνει ακόμα στο Μ.Μ ο Βάρρας και ο Βορίδης διερωτάται, αλλά χθες η κυβέρνηση δια του Μαρινάκη και τον κάλυψε λέγοντας ότι δεν έχει καμία ποινική ευθύνη -απαντώντας έτσι στον Βάρρα- και είπε ότι αν έδιωχνε από σύμβουλο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα γινόταν λόγος για εκδικητική απόλυση.
Τα ενεργειακά του Ανάκαμψης
-Ο Κ.Μ έχει αποφασίσει να ασχοληθεί εντατικά με τις εκκρεμότητες του Ανάκαμψης, καθώς ο χρόνος μέχρι το καλοκαίρι του 2026 τελειώνει. Χθες βρέθηκαν στο Μ.Μ ο Χατζηδάκης, ο Παπασταύρου με τον Τσάφο και ο Παπαθανάσης για να δουν τις εκκρεμότητες για τα ενεργειακά. Βασική είδηση είναι ότι βαίνει προς απένταξη από το RRF το πρόγραμμα "Απόλλων" για τις ενεργειακές κοινότητες και θα αναζητηθούν άλλοι πόροι, κυρίως από το ΕΣΠΑ. Για το θέμα υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από Περιφέρειες της χώρας, ενώ την άλλη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση του Δικτύου των ενεργειακών κοινοτήτων των Περιφερειών για το πρόγραμμα. Επίσης, συζητήθηκαν διορθώσεις για τα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), τα αιολικά πάρκα και το Εξοικονομώ.
"Γκάζι" για τον ΒΟΑΚ
Πήρε ο Σαμαράς τον Καραμανλή;
-Μία άλλη πηγή μου, όχι από το Μ.Μ βέβαια, μου είπε ότι ο Σαμαράς πήρε τηλέφωνο τον Καραμανλή (Ραφήνα) και του είπε «Κώστα, μην πας στο βιβλίο του Ευρυπίδη που θα μιλήσει ο Μητσοτάκης», αλλά ο Καραμανλής τού είπε ότι αυτό δεν γίνεται και δεν θέλει να παρεξηγηθεί ούτε με τον Στυλιανίδη, ούτε ότι είναι σωστό. Μεταφέρω την πληροφορία ως φήμη και διευκρινίζω ότι δεν μπορώ να τη διασταυρώσω, οπότε φήμη μεν, αλλά νομίζω νόστιμη…
Και τώρα;
-Στο μεταξύ, ζούμε και δράματα εδώ στην Αθήνα, διότι χειμωνιάζει σιγά σιγά και οι «αγανακτισμένοι reloaded» δεν θα ‘χουν τι να κάνουν, ο Ρούτσι ξανάρχισε το φαΐ, η Γάζα μάλλον πάει για λήξη, το τσαντίρι θα φύγει από το Σύνταγμα, τι ζωή κι αυτή…
Έρχεται ο λογαριασμός…
-Να σας πω πάντως ότι η κυβέρνηση ψάχνει μια νομοθετική φόρμουλα, προκειμένου να καταλογίσει το κόστος του ταξιδιού επιστροφής στους αλληλέγγυους που πήγαν με τη Φλοτίγια να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Το είπε χθες ο Μαρινάκης στο briefing και όταν το έψαξαν στο Μ.Μ διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να γίνει. Επίσης, καταλαβαίνω ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει συνολικά μια παρέμβαση για να μαζευτεί η κατάσταση μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη με τις μπογιές για τα Τέμπη, τα φαναράκια κ.ο.κ. γιατί μαζί με το αντίσκηνο του Ρούτσι η εικόνα ήταν κάπως.
Βορίδης-Βάρρας Vol.2
-Αποφασισμένος να "ξεπετσιάσει" τον Βάρρα είναι ο Βορίδης, ο οποίος επί μισή ώρα χθες στο Open έδωσε μια πρόγευση του τι θα γίνει στην Εξεταστική, όταν κληθεί. Υπενθυμίζω ότι ο Βορίδης λέει ότι άλλος ήταν ο λόγος παραίτησης του Βάρρα και όχι αυτός που του καταλογίζει χωρίς να το τεκμηριώνει, ότι δηλαδή παρενέβη υπέρ μιας εταιρείας στην προκήρυξη διαγωνισμού για τον τεχνικό σύμβουλο. Από τον Βορίδη μαθαίνουμε όμως και κάτι ακόμα: όταν ο Βάρρας έφυγε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ρώτησαν για να τον πάρουν σύμβουλο στην Προεδρία και αυτός συμφώνησε. Άρα, δεν είχε καμία τρομερή βεντέτα, απλά δεν μπορούσε να συνεννοηθεί επί της ουσίας. Τώρα, ως προς το τι κάνει ακόμα στο Μ.Μ ο Βάρρας και ο Βορίδης διερωτάται, αλλά χθες η κυβέρνηση δια του Μαρινάκη και τον κάλυψε λέγοντας ότι δεν έχει καμία ποινική ευθύνη -απαντώντας έτσι στον Βάρρα- και είπε ότι αν έδιωχνε από σύμβουλο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα γινόταν λόγος για εκδικητική απόλυση.
Τα ενεργειακά του Ανάκαμψης
-Ο Κ.Μ έχει αποφασίσει να ασχοληθεί εντατικά με τις εκκρεμότητες του Ανάκαμψης, καθώς ο χρόνος μέχρι το καλοκαίρι του 2026 τελειώνει. Χθες βρέθηκαν στο Μ.Μ ο Χατζηδάκης, ο Παπασταύρου με τον Τσάφο και ο Παπαθανάσης για να δουν τις εκκρεμότητες για τα ενεργειακά. Βασική είδηση είναι ότι βαίνει προς απένταξη από το RRF το πρόγραμμα "Απόλλων" για τις ενεργειακές κοινότητες και θα αναζητηθούν άλλοι πόροι, κυρίως από το ΕΣΠΑ. Για το θέμα υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από Περιφέρειες της χώρας, ενώ την άλλη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση του Δικτύου των ενεργειακών κοινοτήτων των Περιφερειών για το πρόγραμμα. Επίσης, συζητήθηκαν διορθώσεις για τα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), τα αιολικά πάρκα και το Εξοικονομώ.
"Γκάζι" για τον ΒΟΑΚ
-Σε μια άλλη σύσκεψη που έγινε με τις τέσσερις κατασκευάστριες εταιρίες που εμπλέκονται στο έργο του ΒΟΑΚ (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ) και τον υπουργό Υποδομών Δήμα, το μήνυμα του Κ.Μ ήταν σαφές. Άσχετα με τα ζόρια που έχουν μεταξύ τους για τη σύμβαση παραχώρησης, να τρέξουν γρήγορα για το σκέλος των έργων που χρηματοδοτούνται από το RRF, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για χάσιμο. "Το Ανάκαμψης τελειώνει το καλοκαίρι του 2026 και οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες, δεν είναι ούτε ΕΣΠΑ ούτε Αναπτυξιακός Νόμος" ήταν το μήνυμα του Μ.Μ, καθώς δεν μπορεί το έργο να μείνει στάσιμο.
Το Telco για τις πληρωμές
-Έχοντας αντιληφθεί ότι αν δεν γίνουν πληρωμές στον αγροτικό κόσμο σύντομα θα αρχίσουν τα όργανα, η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει τις προθεσμίες. Μου λένε ότι κάθε μεσημέρι γύρω στις 15:00 γίνεται ένα telco με Χατζηδάκη που τρέχει τη διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, τον Τσιάρα που ασχολείται με τους αγρότες και το action plan για τις πληρωμές, τον Πιτσιλή της ΑΑΔΕ που θα πάρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ.
Οι παρουσίες στον Πατέλη
-Πάνω από 300 άτομα μάζεψε χθες στην Πινακοθήκη για το νέο του βιβλίο ο Αλέξης Πατέλης και η σύνθεση του κοινού ήταν αρκετά διαφορετική από αυτή του βιβλίου Στυλιανίδη. Από την πολιτική ήταν κυρίως υπουργοί και υφυπουργοί, όχι πολλοί βουλευτές. Στην πρώτη σειρά, πέρα από Κ.Μ, τη Μαρέβα, τη Σακελλαροπούλου, είδα τους Χατζηδάκη, Σκέρτσο, Κεραμέως, Ζαχαράκη, Άδωνι, Ντόρα, Δήμα, Μενδώνη, Μιχαηλίδου, τον Τάκη Πικραμμένο κοκ. Τραπεζίτης όπως ο Ψάλτης, ο Καραβίας, ο Μεγάλου, συνεργάτες από το Μ.Μ όπως Μαρινάκης, Μυλωνάκης, Κοντογεώργης, Νέζης, Κάπη, Ζωγράφος, Πελώνη, Αμυράς κοκ. Από βουλευτές ο Σταϊκούρας που τον γνώρισε ως ΥΠΟΙΚ, η Μαρία Αντωνίου, ο Σπύρος Κυριάκης, η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου κ.λπ. Η απουσία βουλευτών και η παρουσία περισσότερων κυβερνητικών στελεχών πάντως δεν εκπλήσσει, καθώς ο Πατέλης ήταν διαχρονικά προσηλωμένος στη δουλειά εντός Μ.Μ και όχι τόσο στις σχέσεις με τους βουλευτές. Και τη δουλειά αυτή περιγράφει στα κεφάλαια του βιβλίου.
Η Αραβική Ανοιξη των τραπεζών ή άλλος για Ντουμπάι τράβηξε κι άλλος για Αμπου Ντάμπι
-Οι ελληνικές τράπεζες ζουν τη δική τους Αραβική Άνοιξη, η οποία ευελπιστούμε να έχει καλύτερα αποτελέσματα από αυτά των εξεγέρσεων της περιόδου 2010-2012 που τελικά -έναντι περιορισμένων πολιτικών ωφελειών- μας κληροδότησαν τους εμφύλιους πολέμους σε Λιβύη και Συρία. Οι συστημικές τράπεζες, θέλοντας να διευρύνουν τα δανειακά χαρτοφυλάκια, ανοίγονται προς τις αραβικές χώρες για να συμμετάσχουν (με μικρά μερίδια) σε μεγάλα κοινοπρακτικά δάνεια. Η Eurobank μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανοίξει γραφείο αντιπροσωπείας στη Βομβάη ενώ έχει αιτηθεί για αντίστοιχα γραφεία σε Ντουμπάι και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει βάλει πλώρη για το Αμπου Ντάμπι, ενώ και η Εθνική τράπεζα μετά και από ταξίδι της διοίκησής της περιμένει την έγκριση για γραφείο αντιπροσωπείας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Αν η εξωστρέφεια των τραπεζών ως το 2010 βασίστηκε κυρίως στα Βαλκάνια, σε αυτή τη συγκυρία και με πολύ πιο προσεκτικά και μετρημένα βήματα βασίζεται στις αραβικές χώρες.
Alpha Bank: Ενισχύει θυγατρικές σε Λονδίνο και Λουξεμβούργο
-Η Alpha Bank μόνον δείχνει να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, αν και κρατά ένα μάτι στις αγορές των αραβικών χωρών μέσω της Alpha Bank Κύπρου. Το ενδιαφέρον της για τέτοιες δανειοδοτήσεις στρέφεται κυρίως προς την ευρωπαϊκή αγορά (Ιταλία, Ισπανία κ.ά.) λόγω και της σύμπραξής της με τη Unicredit. Σε αυτό το πλαίσιο οι πληροφορίες είναι ότι η διοίκηση της Alpha Bank έχει αποφασίσει να ενισχύει τις θυγατρικές της σε Λονδίνο και Λουξεμβούργο. Με την ευκαιρία σημειώστε πως είναι προ των πυλών η εξαμηνιαία συνάντηση στελεχών Alpha Bank – Unicredit, όπου αποφασίζεται πώς δομείται η συνεργασία των δυο τραπεζών.
Προειδοποιούν πως έρχεται διόρθωση
-Οι αγορές διεθνώς ανεβαίνουν, εδώ στην Ελλάδα είδαμε τις 2.100 μονάδες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία ανεβαίνουν ταυτόχρονα, μια χαρά περνάμε, αλλά έχουν αρχίσει να γίνονται δημόσιες προειδοποιήσεις από σημαίνοντες παράγοντες των αγορών ότι το πάρτι δεν μπορεί να διαρκέσει. Πριν από μια εβδομάδα ο CEO της Goldman Sachs, Ντ. Σόλομον, είπε ότι οι αγορές μετοχών θα υποστούν μια διόρθωση έπειτα από μια μακρά περίοδο ανόδου που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη. Υπενθύμισε την υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη του ’90 με αρχές 2000 που οδήγησε στη φούσκα του dotcom και προέβλεψε πως θα δούμε ένα παρόμοιο φαινόμενο και τώρα και δεν θα τον εξέπληττε “αν στους επόμενους 12 με 24 μήνες έχουμε μια διόρθωση στις μετοχικές αγορές.”. Ένα άλλο βαρύ όνομα των αγορών, ο επικεφαλής της JP Morgan Τζ. Ντάιμον, δήλωσε στο BBC ότι ανησυχεί «πολύ περισσότερο από άλλους» για μια σοβαρή διόρθωση της αγοράς, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να έρθει τους επόμενους έξι μήνες έως δύο χρόνια, κάνοντας λόγο για υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής πτώσης των αμερικανικών μετοχών από ό,τι αντικατοπτρίζεται αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η Τράπεζα της Αγγλίας πριν από 2-3 ημέρες προειδοποίησε ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές είναι παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν κοντά στην κορύφωση της φούσκας των dotcom και σημείωσε ότι τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα θα ήταν ευάλωτα σε οποιαδήποτε αποδυνάμωση της αξιοπιστίας της Fed, για να καταλήξει ότι «ο κίνδυνος μιας απότομης διόρθωσης της αγοράς έχει αυξηθεί.
Στα σχολεία η CVC
-Ένα deal με ελληνικό ενδιαφέρον ολοκλήρωσε το CVC καθώς απέκτησε ποσοστό 20% στην International Schools Partnership (ISP), μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκπαιδευτικές πλατφόρμες στον χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ISP είναι πλέον πολύ γνωστή και στην Ελλάδα καθώς το προηγούμενο διάστημα εξαγόρασε τρία ιδιωτικά σχολεία, τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων», την Ελληνογερμανική Αγωγή και τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου. Η συμφωνία αποτιμά την ISP στα 7 δισ. ευρώ, με την Partners Group να διατηρεί την πλειοψηφία των μετοχών. Η ISP διαχειρίζεται σήμερα 111 σχολεία σε 25 χώρες, όπου φοιτούν πάνω από 110.000 μαθητές. Με την είσοδο της CVC, η ISP ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην παγκόσμια αγορά εκπαίδευσης, η οποία συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές.
Οι γιοι του Θόδωρου Αγγελόπουλου μεγαλώνουν τον στόλο
-Στο ελληνικό νηολόγιο έγραψε τα δύο νεότευκτα δεξαμενόπλοια τύπου LR1, χωρητικότητας 75.000 τόνων η Metrostar. Πρόκειται για τα Metro Mistral και Metro Livas. H εταιρεία, με επικεφαλής τα αδέλφια Παναγιώτη και Δημήτρη Θεόδωρου Αγγελόπουλο, αναμένεται να παραλάβει έως τα τέλη Οκτωβρίου και το τρίτο νεότευκτο tanker με το οποίο ολοκληρώνεται το ναυπηγικό της πρόγραμμα. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax μεταφορικής ικανότητας 115.000 τόνων, Metro Venetian. Με την προσθήκη του “Βενετσιάνου”, ο στόλος της Metrostar θα ανέρχεται σε οκτώ δεξαμενόπλοια, τα οποία έχει αναλάβει εταιρεία διαχείρισης πλοίων.
Το selective buying των Ελλήνων εφοπλιστών
- Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα διατηρεί δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές πλοίων, με τις τελευταίες κινήσεις να καταδεικνύουν στρατηγική διεύρυνσης των στόλων με πλοία τελευταίας τεχνολογίας. Η New Shipping του Αδαμάντιου Πολέμη επέκτεινε την παρουσία της στον τομέα των Suezmax μέσω παραγγελιών με scrubber στη Samsung HI, με επιπλέον επιλογές. Στην αγορά μεταχειρισμένων, ελληνικά συμφέροντα εξασφάλισαν το ζεύγος Suezmax Fairway / Brightway με scrubber περίπου στα 89 εκατομμύρια δολάρια en bloc, καθώς και το σύγχρονο Ultramax Andiamo στα 30,5 εκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας μια επιλεκτική αλλά σταθερή όρεξη για ποιοτικό eco tonnage. Ως γενική εικόνα, η στρατηγική των ελληνικών συμφερόντων συνδυάζει προσεκτικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, selective buying στις μεταχειρισμένες αγορές και διατήρηση των στόλων.
Ο νέος CEO της Intralot και τα σχέδια
-Για άλλη μια φορά ο Σωκράτης Κόκκαλης και η διοίκηση της Intralot βρέθηκαν χθες στο Χρηματιστήριο για την εθιμοτυπική έναρξη της συνεδρίασης – χτυπώντας το γνωστό καμπανάκι – μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 429 εκατ. ευρώ που σηματοδότησε την ολοκλήρωση της σύνθετης συναλλαγής για τη συνένωση με την Bally's Interactive. Το ενδιαφέρον πλέον είναι στο πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής το νέο σχήμα που θα έχει διεθνή παρουσία στους κλάδους του iGaming και των λοταριών. Διοικητικά, λοιπόν, ο Robeson Reeves (διευθύνων σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. της Bally’s Corporation), ο οποίος ήταν παρών στη χθεσινή εκδήλωση, τοποθετείται ως CEO του νέου εταιρικού σχήματος, ο Νίκος Νικολακόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου και CEO του τομέα των λοταριών της εταιρείας και ο Χρυσόστομος Σφάτος καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή. Από εκεί και πέρα και με δεδομένη τη σημαντική παρουσία της Bally's Interactive στη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών, η νέα Intralot θα επιδιώξει να ενισχύσει την παρουσία της σε νέες αγορές σε επίπεδο B2C. Στις παρουσιάσεις που έγιναν στους αναλυτές για την ΑΜΚ, αποτυπώθηκε με σαφήνεια η πρόθεση της Intralot για στρατηγική στροφή στο online gaming και με δεδομένο ότι μεταξύ άλλων η νέα εταιρεία έχει ελληνικό DNA και παραμένει εισηγμένη στο Χ.Α., πολλοί εκτιμούν πως η online αγορά στην Ελλάδα θα βρεθεί αργά ή γρήγορα στον δρόμο της. Το αφήγημα της Intralot φαίνεται, προς το παρόν, πως είναι πειστικό. Παρά την καταιγίδα 1.263.707.073 νέων μετοχών που μπήκαν χθες στη διαπραγμάτευση, σταθερή χθες στην τιμή 1,17€ και στην κεφαλαιοποίηση των 2,1 δισ. ευρώ. Ολόκληρη την περασμένη εβδομάδα, οι… «βιαστικοί» έφυγαν προκειμένου να εξασφαλίσουν τα κέρδη της απόστασης της τιμής της μετοχής από την τιμή εισαγωγής των νέων μετοχών 1,11€. Χθες όμως έγιναν αισθητά τα «ισχυρά χέρια» που συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου και τις ομολογιακές εκδόσεις. Η μετοχή έκλεισε με κέρδη +0,86%, ενώ άλλαξαν χέρια 40,2 εκατ. τεμάχια.
Ελλάδα – Κύπρος: Στα επίγεια μπλεχτήκαμε (καλώδιο) στο Διάστημα τα βρήκαμε
-Μπορεί με το καλώδιο να... έμπλεξαν οι γραμμές, όμως Ελλάδα και Κύπρος προχωρούν μαζί (και) στο Διάστημα. Στο 2ο Συμπόσιο Διαστήματος της Hellas Sat, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος, είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συγκυρίας οι ειδικές αναφορές που έκανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος, για τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου. Ο Δ. Παπαστεργίου τόνισε τη γεωστρατηγική σημασία των δύο χωρών, επισήμανε ότι και οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει σε κοινές ψηφιακές πλατφόρμες και έργα και ότι η συνεργασία τους δεν είναι μόνο εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής σημασίας, καθώς δημιουργεί νέες δυνατότητες για ψηφιακή κυριαρχία, επιχειρησιακή αυτονομία και ενεργή συμμετοχή στην ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια. Ο Κ. Καράντζαλος έκανε ειδική αναφορά στον ενεργό ρόλο της Ελλάδας ώστε η Κύπρος να γίνει συνεργαζόμενο μέλος στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) στις 22 Οκτωβρίου, στο Παρίσι, ενώ ο CEO της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαππάς, έκανε αναλυτική αναφορά στις δυνατότητες και στις προοπτικές του Hellas Sat 5.
Ο Αμερικανός υπουργός, το shutdown και η Κίμπερλι
-Το shutdown του αμερικανικού δημοσίου συνεχίζεται, αφού δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο προϋπολογισμός. Σχεδόν 400.000 δημόσιοι υπάλληλοι δεν πάνε στην εργασία τους και δεν πληρώνονται. Και εδώ αρχίζουν οι γκρίζες ζώνες που μας αφορούν. Κανείς δεν γνωρίζει αν όλη αυτή η κατάσταση θα καθυστερήσει περαιτέρω την έλευση της Κίμπερλι στην Αθήνα. Η απάντηση που λαμβάνω είναι “υπό τις συνθήκες που ξέρουμε θα καθυστερήσει. Δεν ξέρουμε όμως αν υπάρχουν άλλα, ξεχωριστά, κονδύλια για τέτοιες περιπτώσεις”. Στο μεταξύ, στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στη χώρα μας το συνέδριο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), στο οποίο θα συμμετάσχει ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ. Το ερώτημα είναι αν θα έχει προλάβει να έρθει η πρέσβης μέρες νωρίτερα, να δώσει τα διαπιστευτήριά της και να υποδεχθεί τον υπουργό. Προβληματισμός υπάρχει και για την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού, λόγω του προϋπολογισμού. Πάντως, όπως μαθαίνω, στην αμερικανική πρεσβεία οι προετοιμασίες για την οργάνωση του υπουργικού ταξιδιού συνεχίζονται, παρά την υπολειτουργία της.
Μπαράζ…
-Ούτε μία, ούτε δύο αλλά 11 νέες εταιρείες άνοιξε μόνο χθες ο εφοπλιστής Στάθης Τοπούζογλου, γνωστός για τις συμμετοχές του στη ναυτιλιακή Prime Maritime Management, αλλά και στην Energean. Από τα τέλη της περσινής χρονιάς, σε συνεργασία με τον Μιχάλη Χαλκιά ίδρυσαν την εταιρεία PrimeHospitality Συμμετοχών και Επενδύσεων με σκοπό τις συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις, κατασκευαστικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, διαχείρισης ακινήτων κ.λπ. Κατά τη σύσταση, μέτοχοι με συμμετοχή 50-50% ήταν οι Gencorp Management Limited και NovialCompany Limited. Χθες, όμως, Πέμπτη, στο ΓΕΜΗ «ανέβηκαν» 10 νέες εταιρείες με τις επωνυμίες Novi Επενδυτική Ακινήτων και Novia Επενδυτική Ακινήτων (με την… αντίστοιχη αρίθμηση, όπως I, II κοκ), με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ η καθεμιά, δηλαδή συνολικά 1 εκατ. ευρώ και με σκοπό την αγοραπωλησία ακινήτων, τις υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης κ.λπ. Μέτοχος σε όλες τις παραπάνω, που εδρεύουν επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνα στον Πειραιά, είναι η Novial Company Limited, ενώ τη διαχείρισή τους αναλαμβάνει ο Στάθης Τοπούζογλου. Εκτός από αυτές, χθες συστάθηκε άλλη μια εταιρεία, η «Homerun Investments Α.Ε.», με σκοπό τις υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, την παροχή επενδυτικών συμβουλών και τα τοιαύτα. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 30.000 ευρώ, εκ των οποίων 18.000 ευρώ (ποσοστό συμμετοχής 60% στην εταιρεία) έβαλε ο Τοπούζογλου και 12.000 ευρώ (40%) ο Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας. Ο κ. Σαλιάρης-Φασσέας ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της νέας εταιρείας στο Δ.Σ. της οποίας συμμετέχουν ακόμη ο Στάθης Τοπούζογλου, ως αναπληρωτής Πρόεδρος, και ως μέλη η Ελένη-Αφροδίτη Τοπούζογλου, η Ιωάννα Τοπούζογλου και η Βασιλική Τσιτζιλώνη.
Η ΤΙΤΑΝεια κοσμογονία στην Αμερική
-Η Titan America ανακοίνωσε ότι πήρε -επιτέλους- την πολυπόθητη πιστοποίηση του Miami-Dade County για περισσότερα από 40 προϊόντα lintel (υπέρθυρα). Πρόκειται για μια εξέλιξη στρατηγικών διαστάσεων, με σημαντικές επιπτώσεις για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ στο χρηματιστήριο. Η κατασκευαστική νομοθεσία της Φλόριντα είναι η αυστηρότερη στην Αμερική. Η έγκριση της Κομητείας του Μαϊάμι ανοίγει τις πόρτες για ολόκληρη την αμερικανική αγορά. Η Titan America, από το τσιμέντο και τα αδρανή υλικά, μπαίνει στην αγορά των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που έχει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και διείσδυση σε νέα κανάλια πωλήσεων. Η Φλόριντα βιώνει κατασκευαστική έκρηξη, ενώ οι νέοι κανονισμοί για ανθεκτικότητα σε τυφώνες δημιουργούν αυξημένη ζήτηση για πιστοποιημένα υλικά υψηλών προδιαγραφών. Η μετοχή της μητρικής εταιρείας ΤΙΤΑΝ διαπραγματεύεται ταυτόχρονα σε 3 χρηματιστήρια: στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στο Euronext Βρυξελλών και στο Euronext στο Παρίσι. Στην Ευρώπη διαπραγματεύεται με Επιχειρηματική Αξία περίπου 6,2 φορές στα λειτουργικά της κέρδη. Στην Αμερική, ο κλάδος διαπραγματεύεται 9 φορές τα EBITDA. Η Titan America συνεισφέρει το 55-60% του συνολικού EBITDA του ομίλου ο οποίος σήμερα αξίζει λιγότερο από 3 δισ. στα 37,2€/μετοχή.
Φοβάται ο Γιάννης το θεριό…
-Με τις τραπεζικές μετοχές να καταγράφουν κέρδη +89% από την αρχή του χρόνου, είναι φυσικό κάθε ανοδική κίνηση στη χρηματιστηριακή αγορά να δημιουργεί πειρασμούς για ρευστοποιήσεις και κατοχύρωση κερδών. Ο Γενικός Δείκτης αντιμετωπίζει με δέος τις 2.100 μονάδες και κάθε φορά που τις ξεπερνά νιώθει ίλιγγο και μοναξιά. Έτσι δικαιολογούνται και τα 278,89 εκατ. ευρώ της χθεσινής αξίας συναλλαγών στην αγορά, από τα οποία μόνο 26,1 εκατ.€ ήταν σε προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα). Οι Τράπεζες ήταν και πάλι πρωταγωνιστές, αλλά το σημαντικότερο είναι πως τώρα πια έχει δημιουργηθεί μια στέρεη βάση για να ακολουθήσουν και άλλες μετοχές όπως συνέβη χθες με τα διυλιστήρια, τη Cenergy (+2,43% νέο ιστορικό υψηλό στα 13,48 ευρώ) τη ΔΕΗ (+2,39% στα 14,54€) κ.λπ. Η Motor Oil (+ 2,02% στα 26,26 ευρώ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,87% στα 22,94€) μαζί με τις εταιρείες πληροφορικής Profile (+5,82% στα 7,64€) και Performance (+10% στα 7,22€) έδειξαν τζίρους που υπόσχονται καλύτερες μέρες.
Δωρεάν τηλέφωνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
-Δεν συμβαίνει μόνον στην Ελλάδα, συμβαίνει παντού. Κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος που σέβεται τον εαυτό του, ανακοινώνει κάτι με Τεχνητή Νοημοσύνη κι αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Η Cosmote την περασμένη Δευτέρα ανακοίνωσε τη διάθεση των νέων τηλεφωνικών συσκευών T Mobile τρίτης γενιάς με ενσωματωμένες τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα, η NOVA πρόλαβε και ανακοίνωσε το δικό της Nova 5G Pro 2 Smartphone και την ταμπλέτα Nova 5G Tab που διαθέτει -δωρεάν- στους συνδρομητές που θα επιλέξουν τα προγράμματα Unlimited All και Unlimited Ομιλία&SMS+30GB. Ταυτόχρονα η ΝOVA ανακοίνωσε τις δραστηριότητές της στο «Agentic AI». Οι AI Agents είναι η επόμενη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι συστήματα που μπορούν να ενεργούν αυτόνομα για να επιτύχουν στόχους, αντί να απαντούν απλά σε ερωτήσεις. Στη Nova πιστεύουν ότι το agentic AI θα είναι ο καταλύτης για το μέλλον των Τηλεπικοινωνιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Το θεωρούν «ενηλικίωση της Τεχνητής Νοημοσύνης». Στην πράξη, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι συγκρούονται με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη και δέλεαρ τις δωρεάν «έξυπνες» συσκευές στα μακροχρόνια συμβόλαια.
Στις ΗΠΑ ξεκίνησε ο χορός των τραπεζικών συγχωνεύσεων
-Στην Αμερική λειτουργούν σήμερα 2.160 περιφερειακές εμπορικές τράπεζες. Δύο χρόνια μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank που κλόνισε την εμπιστοσύνη των Αμερικανών στις «μικρές» τράπεζες, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συστηματική προσπάθεια «περιφερειακής διεύρυνσης». Την περασμένη Δευτέρα ανακοινώθηκε η συγχώνευση της Fifth Third με την Comerica, με στόχο να δημιουργηθεί ο 9ος μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στις ΗΠΑ με περιουσιακά στοιχεία αξίας 288 δισ. δολαρίων. Αυτή όμως η συμφωνία δεν είναι μια μεμονωμένη επιχειρηματική πράξη. Πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε η συγχώνευση της PNC με τη FirstBank. Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η συγχώνευση της Pinnacle με τη Synovus: $8,6 δισ. ενώ το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Capital One με την Discover. Οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ έχουν καταλάβει ότι το μέγεθος μετράει. Οι περιβόητοι «Big Four» του Αμερικανικού Τραπεζικού συστήματος (JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi) απολαμβάνουν ήδη τεράστιο πλεονέκτημα κλίμακας στην τεχνολογία, στην κανονιστική συμμόρφωση (compliance costs) αλλά κυρίως στο wealth management που οι μικρότεροι δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Η τελευταία συγχώνευση της Fifth Third του Σινσινάτι με την Comerica του Ντάλας έχει πολύ πυκνό παρασκήνιο. Πρώτα εμφανίστηκε ένας «ακτιβιστής επενδυτής» στην Comerica που πίεζε τη διοίκηση για πώληση των μετοχών της και «εναλλακτική στρατηγική» και κατόπιν ήρθε η προσφορά της Fifth Third η οποία πλήρωσε και πήρε κάτι που πάντα ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να χτίσει οργανικά: παρουσία στο Τέξας, την Καλιφόρνια, στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες, στις 17 από τις 20 ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές των ΗΠΑ. Το μυστικό: Η Fifth Third δεν αγοράζει απλά καταθέσεις και τραπεζικά καταστήματα. Αγοράζει core banking systems, data analytics, υποδομές πληρωμών. Οι μικρές τράπεζες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος των επενδύσεων για Τεχνητή Νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή τραπεζική και γι’ αυτό συγχωνεύονται.
Η πικρή γεύση του κακάο
-Πριν από 18 μήνες, τον Απρίλιο 2024, τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων και των οικονομικών ιστοσελίδων, κατέγραφαν την εκρηκτική άνοδο της τιμής του κακάο στα 12.000 δολάρια ο τόνος. Τότε όλοι μιλούσαν για την κλιματική κρίση που έπληξε τις καλλιέργειες στη Δυτική Αφρική, την ξηρασία και τις ασθένειες που μείωσαν δραματικά την παραγωγή και για τη σοκολάτα που δεν θα μπορούσαμε να αγοράσουμε ξανά. Η χρηματιστηριακή τιμή του κακάο διέγραψε μια τρομακτική πορεία που σίγουρα κατέστρεψε πολλούς από τους «επαγγελματίες» των αγορών. Άνοδος +600% μέσα σε δύο χρόνια κι αμέσως μετά -58% στο Λονδίνο και -50% στη Νέα Υόρκη. Οι κλιματικές συνθήκες άλλαξαν. Οι βροχές επέστρεψαν στην Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα, η σοδειά ανέκαμψε, και οι καταναλωτές - που είχαν δει τις τιμές σοκολάτας να εκτοξεύονται - άρχισαν να μειώνουν τις αγορές τους. Σήμερα όλοι διαπιστώνουν ότι η φούσκα έσκασε απότομα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κακάο έγινε φθηνό και προσιτό. Ακόμη και στα 6.000 δολάρια/τόνο, οι τιμές παραμένουν διπλάσιες από τον 20ετή μέσο όρο των 2,700$. Δεν έχουμε δηλαδή «επιστροφή στην κανονικότητα», απλά διορθώθηκε η υπερβολή σ’ ένα περιβάλλον αγορών που όλα είναι υπερβολικά. Οι παραγωγοί στην Αφρική βλέπουν τις τιμές να πετάνε και να πέφτουν χωρίς να μπορούν να προγραμματίσουν, οι μεταποιητές παλεύουν να διαχειριστούν το κόστος, και οι καταναλωτές τρώνε ακριβότερη σοκολάτα - ακόμη και μετά την «κατάρρευση».
Πηγή: newmoney.gr
Το Telco για τις πληρωμές
-Έχοντας αντιληφθεί ότι αν δεν γίνουν πληρωμές στον αγροτικό κόσμο σύντομα θα αρχίσουν τα όργανα, η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει τις προθεσμίες. Μου λένε ότι κάθε μεσημέρι γύρω στις 15:00 γίνεται ένα telco με Χατζηδάκη που τρέχει τη διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, τον Τσιάρα που ασχολείται με τους αγρότες και το action plan για τις πληρωμές, τον Πιτσιλή της ΑΑΔΕ που θα πάρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ.
Οι παρουσίες στον Πατέλη
-Πάνω από 300 άτομα μάζεψε χθες στην Πινακοθήκη για το νέο του βιβλίο ο Αλέξης Πατέλης και η σύνθεση του κοινού ήταν αρκετά διαφορετική από αυτή του βιβλίου Στυλιανίδη. Από την πολιτική ήταν κυρίως υπουργοί και υφυπουργοί, όχι πολλοί βουλευτές. Στην πρώτη σειρά, πέρα από Κ.Μ, τη Μαρέβα, τη Σακελλαροπούλου, είδα τους Χατζηδάκη, Σκέρτσο, Κεραμέως, Ζαχαράκη, Άδωνι, Ντόρα, Δήμα, Μενδώνη, Μιχαηλίδου, τον Τάκη Πικραμμένο κοκ. Τραπεζίτης όπως ο Ψάλτης, ο Καραβίας, ο Μεγάλου, συνεργάτες από το Μ.Μ όπως Μαρινάκης, Μυλωνάκης, Κοντογεώργης, Νέζης, Κάπη, Ζωγράφος, Πελώνη, Αμυράς κοκ. Από βουλευτές ο Σταϊκούρας που τον γνώρισε ως ΥΠΟΙΚ, η Μαρία Αντωνίου, ο Σπύρος Κυριάκης, η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου κ.λπ. Η απουσία βουλευτών και η παρουσία περισσότερων κυβερνητικών στελεχών πάντως δεν εκπλήσσει, καθώς ο Πατέλης ήταν διαχρονικά προσηλωμένος στη δουλειά εντός Μ.Μ και όχι τόσο στις σχέσεις με τους βουλευτές. Και τη δουλειά αυτή περιγράφει στα κεφάλαια του βιβλίου.
Η Αραβική Ανοιξη των τραπεζών ή άλλος για Ντουμπάι τράβηξε κι άλλος για Αμπου Ντάμπι
-Οι ελληνικές τράπεζες ζουν τη δική τους Αραβική Άνοιξη, η οποία ευελπιστούμε να έχει καλύτερα αποτελέσματα από αυτά των εξεγέρσεων της περιόδου 2010-2012 που τελικά -έναντι περιορισμένων πολιτικών ωφελειών- μας κληροδότησαν τους εμφύλιους πολέμους σε Λιβύη και Συρία. Οι συστημικές τράπεζες, θέλοντας να διευρύνουν τα δανειακά χαρτοφυλάκια, ανοίγονται προς τις αραβικές χώρες για να συμμετάσχουν (με μικρά μερίδια) σε μεγάλα κοινοπρακτικά δάνεια. Η Eurobank μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανοίξει γραφείο αντιπροσωπείας στη Βομβάη ενώ έχει αιτηθεί για αντίστοιχα γραφεία σε Ντουμπάι και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει βάλει πλώρη για το Αμπου Ντάμπι, ενώ και η Εθνική τράπεζα μετά και από ταξίδι της διοίκησής της περιμένει την έγκριση για γραφείο αντιπροσωπείας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Αν η εξωστρέφεια των τραπεζών ως το 2010 βασίστηκε κυρίως στα Βαλκάνια, σε αυτή τη συγκυρία και με πολύ πιο προσεκτικά και μετρημένα βήματα βασίζεται στις αραβικές χώρες.
Alpha Bank: Ενισχύει θυγατρικές σε Λονδίνο και Λουξεμβούργο
-Η Alpha Bank μόνον δείχνει να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, αν και κρατά ένα μάτι στις αγορές των αραβικών χωρών μέσω της Alpha Bank Κύπρου. Το ενδιαφέρον της για τέτοιες δανειοδοτήσεις στρέφεται κυρίως προς την ευρωπαϊκή αγορά (Ιταλία, Ισπανία κ.ά.) λόγω και της σύμπραξής της με τη Unicredit. Σε αυτό το πλαίσιο οι πληροφορίες είναι ότι η διοίκηση της Alpha Bank έχει αποφασίσει να ενισχύει τις θυγατρικές της σε Λονδίνο και Λουξεμβούργο. Με την ευκαιρία σημειώστε πως είναι προ των πυλών η εξαμηνιαία συνάντηση στελεχών Alpha Bank – Unicredit, όπου αποφασίζεται πώς δομείται η συνεργασία των δυο τραπεζών.
Προειδοποιούν πως έρχεται διόρθωση
-Οι αγορές διεθνώς ανεβαίνουν, εδώ στην Ελλάδα είδαμε τις 2.100 μονάδες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία ανεβαίνουν ταυτόχρονα, μια χαρά περνάμε, αλλά έχουν αρχίσει να γίνονται δημόσιες προειδοποιήσεις από σημαίνοντες παράγοντες των αγορών ότι το πάρτι δεν μπορεί να διαρκέσει. Πριν από μια εβδομάδα ο CEO της Goldman Sachs, Ντ. Σόλομον, είπε ότι οι αγορές μετοχών θα υποστούν μια διόρθωση έπειτα από μια μακρά περίοδο ανόδου που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη. Υπενθύμισε την υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη του ’90 με αρχές 2000 που οδήγησε στη φούσκα του dotcom και προέβλεψε πως θα δούμε ένα παρόμοιο φαινόμενο και τώρα και δεν θα τον εξέπληττε “αν στους επόμενους 12 με 24 μήνες έχουμε μια διόρθωση στις μετοχικές αγορές.”. Ένα άλλο βαρύ όνομα των αγορών, ο επικεφαλής της JP Morgan Τζ. Ντάιμον, δήλωσε στο BBC ότι ανησυχεί «πολύ περισσότερο από άλλους» για μια σοβαρή διόρθωση της αγοράς, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να έρθει τους επόμενους έξι μήνες έως δύο χρόνια, κάνοντας λόγο για υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής πτώσης των αμερικανικών μετοχών από ό,τι αντικατοπτρίζεται αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η Τράπεζα της Αγγλίας πριν από 2-3 ημέρες προειδοποίησε ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές είναι παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν κοντά στην κορύφωση της φούσκας των dotcom και σημείωσε ότι τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα θα ήταν ευάλωτα σε οποιαδήποτε αποδυνάμωση της αξιοπιστίας της Fed, για να καταλήξει ότι «ο κίνδυνος μιας απότομης διόρθωσης της αγοράς έχει αυξηθεί.
Στα σχολεία η CVC
-Ένα deal με ελληνικό ενδιαφέρον ολοκλήρωσε το CVC καθώς απέκτησε ποσοστό 20% στην International Schools Partnership (ISP), μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκπαιδευτικές πλατφόρμες στον χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ISP είναι πλέον πολύ γνωστή και στην Ελλάδα καθώς το προηγούμενο διάστημα εξαγόρασε τρία ιδιωτικά σχολεία, τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων», την Ελληνογερμανική Αγωγή και τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου. Η συμφωνία αποτιμά την ISP στα 7 δισ. ευρώ, με την Partners Group να διατηρεί την πλειοψηφία των μετοχών. Η ISP διαχειρίζεται σήμερα 111 σχολεία σε 25 χώρες, όπου φοιτούν πάνω από 110.000 μαθητές. Με την είσοδο της CVC, η ISP ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην παγκόσμια αγορά εκπαίδευσης, η οποία συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές.
Οι γιοι του Θόδωρου Αγγελόπουλου μεγαλώνουν τον στόλο
-Στο ελληνικό νηολόγιο έγραψε τα δύο νεότευκτα δεξαμενόπλοια τύπου LR1, χωρητικότητας 75.000 τόνων η Metrostar. Πρόκειται για τα Metro Mistral και Metro Livas. H εταιρεία, με επικεφαλής τα αδέλφια Παναγιώτη και Δημήτρη Θεόδωρου Αγγελόπουλο, αναμένεται να παραλάβει έως τα τέλη Οκτωβρίου και το τρίτο νεότευκτο tanker με το οποίο ολοκληρώνεται το ναυπηγικό της πρόγραμμα. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax μεταφορικής ικανότητας 115.000 τόνων, Metro Venetian. Με την προσθήκη του “Βενετσιάνου”, ο στόλος της Metrostar θα ανέρχεται σε οκτώ δεξαμενόπλοια, τα οποία έχει αναλάβει εταιρεία διαχείρισης πλοίων.
Το selective buying των Ελλήνων εφοπλιστών
- Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα διατηρεί δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές πλοίων, με τις τελευταίες κινήσεις να καταδεικνύουν στρατηγική διεύρυνσης των στόλων με πλοία τελευταίας τεχνολογίας. Η New Shipping του Αδαμάντιου Πολέμη επέκτεινε την παρουσία της στον τομέα των Suezmax μέσω παραγγελιών με scrubber στη Samsung HI, με επιπλέον επιλογές. Στην αγορά μεταχειρισμένων, ελληνικά συμφέροντα εξασφάλισαν το ζεύγος Suezmax Fairway / Brightway με scrubber περίπου στα 89 εκατομμύρια δολάρια en bloc, καθώς και το σύγχρονο Ultramax Andiamo στα 30,5 εκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας μια επιλεκτική αλλά σταθερή όρεξη για ποιοτικό eco tonnage. Ως γενική εικόνα, η στρατηγική των ελληνικών συμφερόντων συνδυάζει προσεκτικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, selective buying στις μεταχειρισμένες αγορές και διατήρηση των στόλων.
Ο νέος CEO της Intralot και τα σχέδια
-Για άλλη μια φορά ο Σωκράτης Κόκκαλης και η διοίκηση της Intralot βρέθηκαν χθες στο Χρηματιστήριο για την εθιμοτυπική έναρξη της συνεδρίασης – χτυπώντας το γνωστό καμπανάκι – μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 429 εκατ. ευρώ που σηματοδότησε την ολοκλήρωση της σύνθετης συναλλαγής για τη συνένωση με την Bally's Interactive. Το ενδιαφέρον πλέον είναι στο πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής το νέο σχήμα που θα έχει διεθνή παρουσία στους κλάδους του iGaming και των λοταριών. Διοικητικά, λοιπόν, ο Robeson Reeves (διευθύνων σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. της Bally’s Corporation), ο οποίος ήταν παρών στη χθεσινή εκδήλωση, τοποθετείται ως CEO του νέου εταιρικού σχήματος, ο Νίκος Νικολακόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου και CEO του τομέα των λοταριών της εταιρείας και ο Χρυσόστομος Σφάτος καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή. Από εκεί και πέρα και με δεδομένη τη σημαντική παρουσία της Bally's Interactive στη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών, η νέα Intralot θα επιδιώξει να ενισχύσει την παρουσία της σε νέες αγορές σε επίπεδο B2C. Στις παρουσιάσεις που έγιναν στους αναλυτές για την ΑΜΚ, αποτυπώθηκε με σαφήνεια η πρόθεση της Intralot για στρατηγική στροφή στο online gaming και με δεδομένο ότι μεταξύ άλλων η νέα εταιρεία έχει ελληνικό DNA και παραμένει εισηγμένη στο Χ.Α., πολλοί εκτιμούν πως η online αγορά στην Ελλάδα θα βρεθεί αργά ή γρήγορα στον δρόμο της. Το αφήγημα της Intralot φαίνεται, προς το παρόν, πως είναι πειστικό. Παρά την καταιγίδα 1.263.707.073 νέων μετοχών που μπήκαν χθες στη διαπραγμάτευση, σταθερή χθες στην τιμή 1,17€ και στην κεφαλαιοποίηση των 2,1 δισ. ευρώ. Ολόκληρη την περασμένη εβδομάδα, οι… «βιαστικοί» έφυγαν προκειμένου να εξασφαλίσουν τα κέρδη της απόστασης της τιμής της μετοχής από την τιμή εισαγωγής των νέων μετοχών 1,11€. Χθες όμως έγιναν αισθητά τα «ισχυρά χέρια» που συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου και τις ομολογιακές εκδόσεις. Η μετοχή έκλεισε με κέρδη +0,86%, ενώ άλλαξαν χέρια 40,2 εκατ. τεμάχια.
Ελλάδα – Κύπρος: Στα επίγεια μπλεχτήκαμε (καλώδιο) στο Διάστημα τα βρήκαμε
-Μπορεί με το καλώδιο να... έμπλεξαν οι γραμμές, όμως Ελλάδα και Κύπρος προχωρούν μαζί (και) στο Διάστημα. Στο 2ο Συμπόσιο Διαστήματος της Hellas Sat, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος, είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συγκυρίας οι ειδικές αναφορές που έκανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος, για τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου. Ο Δ. Παπαστεργίου τόνισε τη γεωστρατηγική σημασία των δύο χωρών, επισήμανε ότι και οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει σε κοινές ψηφιακές πλατφόρμες και έργα και ότι η συνεργασία τους δεν είναι μόνο εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής σημασίας, καθώς δημιουργεί νέες δυνατότητες για ψηφιακή κυριαρχία, επιχειρησιακή αυτονομία και ενεργή συμμετοχή στην ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια. Ο Κ. Καράντζαλος έκανε ειδική αναφορά στον ενεργό ρόλο της Ελλάδας ώστε η Κύπρος να γίνει συνεργαζόμενο μέλος στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) στις 22 Οκτωβρίου, στο Παρίσι, ενώ ο CEO της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαππάς, έκανε αναλυτική αναφορά στις δυνατότητες και στις προοπτικές του Hellas Sat 5.
Ο Αμερικανός υπουργός, το shutdown και η Κίμπερλι
-Το shutdown του αμερικανικού δημοσίου συνεχίζεται, αφού δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο προϋπολογισμός. Σχεδόν 400.000 δημόσιοι υπάλληλοι δεν πάνε στην εργασία τους και δεν πληρώνονται. Και εδώ αρχίζουν οι γκρίζες ζώνες που μας αφορούν. Κανείς δεν γνωρίζει αν όλη αυτή η κατάσταση θα καθυστερήσει περαιτέρω την έλευση της Κίμπερλι στην Αθήνα. Η απάντηση που λαμβάνω είναι “υπό τις συνθήκες που ξέρουμε θα καθυστερήσει. Δεν ξέρουμε όμως αν υπάρχουν άλλα, ξεχωριστά, κονδύλια για τέτοιες περιπτώσεις”. Στο μεταξύ, στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στη χώρα μας το συνέδριο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), στο οποίο θα συμμετάσχει ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ. Το ερώτημα είναι αν θα έχει προλάβει να έρθει η πρέσβης μέρες νωρίτερα, να δώσει τα διαπιστευτήριά της και να υποδεχθεί τον υπουργό. Προβληματισμός υπάρχει και για την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού, λόγω του προϋπολογισμού. Πάντως, όπως μαθαίνω, στην αμερικανική πρεσβεία οι προετοιμασίες για την οργάνωση του υπουργικού ταξιδιού συνεχίζονται, παρά την υπολειτουργία της.
Μπαράζ…
-Ούτε μία, ούτε δύο αλλά 11 νέες εταιρείες άνοιξε μόνο χθες ο εφοπλιστής Στάθης Τοπούζογλου, γνωστός για τις συμμετοχές του στη ναυτιλιακή Prime Maritime Management, αλλά και στην Energean. Από τα τέλη της περσινής χρονιάς, σε συνεργασία με τον Μιχάλη Χαλκιά ίδρυσαν την εταιρεία PrimeHospitality Συμμετοχών και Επενδύσεων με σκοπό τις συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις, κατασκευαστικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, διαχείρισης ακινήτων κ.λπ. Κατά τη σύσταση, μέτοχοι με συμμετοχή 50-50% ήταν οι Gencorp Management Limited και NovialCompany Limited. Χθες, όμως, Πέμπτη, στο ΓΕΜΗ «ανέβηκαν» 10 νέες εταιρείες με τις επωνυμίες Novi Επενδυτική Ακινήτων και Novia Επενδυτική Ακινήτων (με την… αντίστοιχη αρίθμηση, όπως I, II κοκ), με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ η καθεμιά, δηλαδή συνολικά 1 εκατ. ευρώ και με σκοπό την αγοραπωλησία ακινήτων, τις υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης κ.λπ. Μέτοχος σε όλες τις παραπάνω, που εδρεύουν επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνα στον Πειραιά, είναι η Novial Company Limited, ενώ τη διαχείρισή τους αναλαμβάνει ο Στάθης Τοπούζογλου. Εκτός από αυτές, χθες συστάθηκε άλλη μια εταιρεία, η «Homerun Investments Α.Ε.», με σκοπό τις υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, την παροχή επενδυτικών συμβουλών και τα τοιαύτα. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 30.000 ευρώ, εκ των οποίων 18.000 ευρώ (ποσοστό συμμετοχής 60% στην εταιρεία) έβαλε ο Τοπούζογλου και 12.000 ευρώ (40%) ο Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας. Ο κ. Σαλιάρης-Φασσέας ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της νέας εταιρείας στο Δ.Σ. της οποίας συμμετέχουν ακόμη ο Στάθης Τοπούζογλου, ως αναπληρωτής Πρόεδρος, και ως μέλη η Ελένη-Αφροδίτη Τοπούζογλου, η Ιωάννα Τοπούζογλου και η Βασιλική Τσιτζιλώνη.
Η ΤΙΤΑΝεια κοσμογονία στην Αμερική
-Η Titan America ανακοίνωσε ότι πήρε -επιτέλους- την πολυπόθητη πιστοποίηση του Miami-Dade County για περισσότερα από 40 προϊόντα lintel (υπέρθυρα). Πρόκειται για μια εξέλιξη στρατηγικών διαστάσεων, με σημαντικές επιπτώσεις για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ στο χρηματιστήριο. Η κατασκευαστική νομοθεσία της Φλόριντα είναι η αυστηρότερη στην Αμερική. Η έγκριση της Κομητείας του Μαϊάμι ανοίγει τις πόρτες για ολόκληρη την αμερικανική αγορά. Η Titan America, από το τσιμέντο και τα αδρανή υλικά, μπαίνει στην αγορά των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που έχει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και διείσδυση σε νέα κανάλια πωλήσεων. Η Φλόριντα βιώνει κατασκευαστική έκρηξη, ενώ οι νέοι κανονισμοί για ανθεκτικότητα σε τυφώνες δημιουργούν αυξημένη ζήτηση για πιστοποιημένα υλικά υψηλών προδιαγραφών. Η μετοχή της μητρικής εταιρείας ΤΙΤΑΝ διαπραγματεύεται ταυτόχρονα σε 3 χρηματιστήρια: στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στο Euronext Βρυξελλών και στο Euronext στο Παρίσι. Στην Ευρώπη διαπραγματεύεται με Επιχειρηματική Αξία περίπου 6,2 φορές στα λειτουργικά της κέρδη. Στην Αμερική, ο κλάδος διαπραγματεύεται 9 φορές τα EBITDA. Η Titan America συνεισφέρει το 55-60% του συνολικού EBITDA του ομίλου ο οποίος σήμερα αξίζει λιγότερο από 3 δισ. στα 37,2€/μετοχή.
Φοβάται ο Γιάννης το θεριό…
-Με τις τραπεζικές μετοχές να καταγράφουν κέρδη +89% από την αρχή του χρόνου, είναι φυσικό κάθε ανοδική κίνηση στη χρηματιστηριακή αγορά να δημιουργεί πειρασμούς για ρευστοποιήσεις και κατοχύρωση κερδών. Ο Γενικός Δείκτης αντιμετωπίζει με δέος τις 2.100 μονάδες και κάθε φορά που τις ξεπερνά νιώθει ίλιγγο και μοναξιά. Έτσι δικαιολογούνται και τα 278,89 εκατ. ευρώ της χθεσινής αξίας συναλλαγών στην αγορά, από τα οποία μόνο 26,1 εκατ.€ ήταν σε προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα). Οι Τράπεζες ήταν και πάλι πρωταγωνιστές, αλλά το σημαντικότερο είναι πως τώρα πια έχει δημιουργηθεί μια στέρεη βάση για να ακολουθήσουν και άλλες μετοχές όπως συνέβη χθες με τα διυλιστήρια, τη Cenergy (+2,43% νέο ιστορικό υψηλό στα 13,48 ευρώ) τη ΔΕΗ (+2,39% στα 14,54€) κ.λπ. Η Motor Oil (+ 2,02% στα 26,26 ευρώ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,87% στα 22,94€) μαζί με τις εταιρείες πληροφορικής Profile (+5,82% στα 7,64€) και Performance (+10% στα 7,22€) έδειξαν τζίρους που υπόσχονται καλύτερες μέρες.
Δωρεάν τηλέφωνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
-Δεν συμβαίνει μόνον στην Ελλάδα, συμβαίνει παντού. Κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος που σέβεται τον εαυτό του, ανακοινώνει κάτι με Τεχνητή Νοημοσύνη κι αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Η Cosmote την περασμένη Δευτέρα ανακοίνωσε τη διάθεση των νέων τηλεφωνικών συσκευών T Mobile τρίτης γενιάς με ενσωματωμένες τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα, η NOVA πρόλαβε και ανακοίνωσε το δικό της Nova 5G Pro 2 Smartphone και την ταμπλέτα Nova 5G Tab που διαθέτει -δωρεάν- στους συνδρομητές που θα επιλέξουν τα προγράμματα Unlimited All και Unlimited Ομιλία&SMS+30GB. Ταυτόχρονα η ΝOVA ανακοίνωσε τις δραστηριότητές της στο «Agentic AI». Οι AI Agents είναι η επόμενη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι συστήματα που μπορούν να ενεργούν αυτόνομα για να επιτύχουν στόχους, αντί να απαντούν απλά σε ερωτήσεις. Στη Nova πιστεύουν ότι το agentic AI θα είναι ο καταλύτης για το μέλλον των Τηλεπικοινωνιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Το θεωρούν «ενηλικίωση της Τεχνητής Νοημοσύνης». Στην πράξη, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι συγκρούονται με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη και δέλεαρ τις δωρεάν «έξυπνες» συσκευές στα μακροχρόνια συμβόλαια.
Στις ΗΠΑ ξεκίνησε ο χορός των τραπεζικών συγχωνεύσεων
-Στην Αμερική λειτουργούν σήμερα 2.160 περιφερειακές εμπορικές τράπεζες. Δύο χρόνια μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank που κλόνισε την εμπιστοσύνη των Αμερικανών στις «μικρές» τράπεζες, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συστηματική προσπάθεια «περιφερειακής διεύρυνσης». Την περασμένη Δευτέρα ανακοινώθηκε η συγχώνευση της Fifth Third με την Comerica, με στόχο να δημιουργηθεί ο 9ος μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στις ΗΠΑ με περιουσιακά στοιχεία αξίας 288 δισ. δολαρίων. Αυτή όμως η συμφωνία δεν είναι μια μεμονωμένη επιχειρηματική πράξη. Πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε η συγχώνευση της PNC με τη FirstBank. Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η συγχώνευση της Pinnacle με τη Synovus: $8,6 δισ. ενώ το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Capital One με την Discover. Οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ έχουν καταλάβει ότι το μέγεθος μετράει. Οι περιβόητοι «Big Four» του Αμερικανικού Τραπεζικού συστήματος (JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi) απολαμβάνουν ήδη τεράστιο πλεονέκτημα κλίμακας στην τεχνολογία, στην κανονιστική συμμόρφωση (compliance costs) αλλά κυρίως στο wealth management που οι μικρότεροι δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Η τελευταία συγχώνευση της Fifth Third του Σινσινάτι με την Comerica του Ντάλας έχει πολύ πυκνό παρασκήνιο. Πρώτα εμφανίστηκε ένας «ακτιβιστής επενδυτής» στην Comerica που πίεζε τη διοίκηση για πώληση των μετοχών της και «εναλλακτική στρατηγική» και κατόπιν ήρθε η προσφορά της Fifth Third η οποία πλήρωσε και πήρε κάτι που πάντα ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να χτίσει οργανικά: παρουσία στο Τέξας, την Καλιφόρνια, στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες, στις 17 από τις 20 ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές των ΗΠΑ. Το μυστικό: Η Fifth Third δεν αγοράζει απλά καταθέσεις και τραπεζικά καταστήματα. Αγοράζει core banking systems, data analytics, υποδομές πληρωμών. Οι μικρές τράπεζες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος των επενδύσεων για Τεχνητή Νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή τραπεζική και γι’ αυτό συγχωνεύονται.
Η πικρή γεύση του κακάο
-Πριν από 18 μήνες, τον Απρίλιο 2024, τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων και των οικονομικών ιστοσελίδων, κατέγραφαν την εκρηκτική άνοδο της τιμής του κακάο στα 12.000 δολάρια ο τόνος. Τότε όλοι μιλούσαν για την κλιματική κρίση που έπληξε τις καλλιέργειες στη Δυτική Αφρική, την ξηρασία και τις ασθένειες που μείωσαν δραματικά την παραγωγή και για τη σοκολάτα που δεν θα μπορούσαμε να αγοράσουμε ξανά. Η χρηματιστηριακή τιμή του κακάο διέγραψε μια τρομακτική πορεία που σίγουρα κατέστρεψε πολλούς από τους «επαγγελματίες» των αγορών. Άνοδος +600% μέσα σε δύο χρόνια κι αμέσως μετά -58% στο Λονδίνο και -50% στη Νέα Υόρκη. Οι κλιματικές συνθήκες άλλαξαν. Οι βροχές επέστρεψαν στην Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα, η σοδειά ανέκαμψε, και οι καταναλωτές - που είχαν δει τις τιμές σοκολάτας να εκτοξεύονται - άρχισαν να μειώνουν τις αγορές τους. Σήμερα όλοι διαπιστώνουν ότι η φούσκα έσκασε απότομα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κακάο έγινε φθηνό και προσιτό. Ακόμη και στα 6.000 δολάρια/τόνο, οι τιμές παραμένουν διπλάσιες από τον 20ετή μέσο όρο των 2,700$. Δεν έχουμε δηλαδή «επιστροφή στην κανονικότητα», απλά διορθώθηκε η υπερβολή σ’ ένα περιβάλλον αγορών που όλα είναι υπερβολικά. Οι παραγωγοί στην Αφρική βλέπουν τις τιμές να πετάνε και να πέφτουν χωρίς να μπορούν να προγραμματίσουν, οι μεταποιητές παλεύουν να διαχειριστούν το κόστος, και οι καταναλωτές τρώνε ακριβότερη σοκολάτα - ακόμη και μετά την «κατάρρευση».
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα