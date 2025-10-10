«Μπαναλέξ» η νέα συγκυβέρνηση, το τηλεφώνημα (;) Σαμαρά σε Καραμανλή, μαζεύουν τα τσαντίρια από το Σύνταγμα, η κυβέρνηση πήγε Πατέλη, η Αραβική Ανοιξη των τραπεζών

Κλείσιμο

Λέω (μέσα μου) τώρα τι θα κάνω, ποιον θα ψηφίσω, γιατί βλέπετε είχα αποφασίσει να πάω δαγκωτό στον Αλέξη. Μετά όμως έμαθα ότι όλα τα έχει σκεφτεί ο Πανούλης, θα πάρει η Τζούλια ένα 15%, θα πάρει και ο μεγάλος τιμονιέρης Αλέξης 25%, τσουπ, να τη η κυβέρνηση. Πώς θα πούμε τη νέα συμμαχία; Μμμμ, ίσως Τζουλιαλέξ, όπως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ή μήπως Μπαναλέξ (από το Μπάνος και Αλέξης). Όταν ρώτησα για κάποια αντίδραση την πηγή μου στο Μ.Μ για αυτή την εξέλιξη μάλλον κατάλαβα ότι οι άνθρωποι είναι στον κόσμο τους. «Ποια Τζούλια θα κάνει κόμμα, η Αλεξανδράτου;», αναρωτήθηκε με έκδηλη απορία. Πληροφορίες ότι έχει ήδη προσεγγισθεί το επιτελείο Τραμπ για να επιτρέψει στην Κίμπερλι να μετακομίσει στο υπουργείο Εξωτερικών του Τζουλιαλέξ, διαψεύδονται.Πήρε ο Σαμαράς τον Καραμανλή;-Μία άλλη πηγή μου, όχι από το Μ.Μ βέβαια, μου είπε ότι ο Σαμαράς πήρε τηλέφωνο τον Καραμανλή (Ραφήνα) και του είπε «Κώστα, μην πας στο βιβλίο του Ευρυπίδη που θα μιλήσει ο Μητσοτάκης», αλλά ο Καραμανλής τού είπε ότι αυτό δεν γίνεται και δεν θέλει να παρεξηγηθεί ούτε με τον Στυλιανίδη, ούτε ότι είναι σωστό. Μεταφέρω την πληροφορία ως φήμη και διευκρινίζω ότι δεν μπορώ να τη διασταυρώσω, οπότε φήμη μεν, αλλά νομίζω νόστιμη…Και τώρα;-Στο μεταξύ, ζούμε και δράματα εδώ στην Αθήνα, διότι χειμωνιάζει σιγά σιγά και οι «αγανακτισμένοι reloaded» δεν θα ‘χουν τι να κάνουν, ο Ρούτσι ξανάρχισε το φαΐ, η Γάζα μάλλον πάει για λήξη, το τσαντίρι θα φύγει από το Σύνταγμα, τι ζωή κι αυτή…Έρχεται ο λογαριασμός…-Να σας πω πάντως ότι η κυβέρνηση ψάχνει μια νομοθετική φόρμουλα, προκειμένου να καταλογίσει το κόστος του ταξιδιού επιστροφής στους αλληλέγγυους που πήγαν με τη Φλοτίγια να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Το είπε χθες ο Μαρινάκης στο briefing και όταν το έψαξαν στο Μ.Μ διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να γίνει. Επίσης, καταλαβαίνω ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει συνολικά μια παρέμβαση για να μαζευτεί η κατάσταση μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη με τις μπογιές για τα Τέμπη, τα φαναράκια κ.ο.κ. γιατί μαζί με το αντίσκηνο του Ρούτσι η εικόνα ήταν κάπως.Βορίδης-Βάρρας Vol.2-Αποφασισμένος να "ξεπετσιάσει" τον Βάρρα είναι ο Βορίδης, ο οποίος επί μισή ώρα χθες στο Open έδωσε μια πρόγευση του τι θα γίνει στην Εξεταστική, όταν κληθεί. Υπενθυμίζω ότι ο Βορίδης λέει ότι άλλος ήταν ο λόγος παραίτησης του Βάρρα και όχι αυτός που του καταλογίζει χωρίς να το τεκμηριώνει, ότι δηλαδή παρενέβη υπέρ μιας εταιρείας στην προκήρυξη διαγωνισμού για τον τεχνικό σύμβουλο. Από τον Βορίδη μαθαίνουμε όμως και κάτι ακόμα: όταν ο Βάρρας έφυγε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ρώτησαν για να τον πάρουν σύμβουλο στην Προεδρία και αυτός συμφώνησε. Άρα, δεν είχε καμία τρομερή βεντέτα, απλά δεν μπορούσε να συνεννοηθεί επί της ουσίας. Τώρα, ως προς το τι κάνει ακόμα στο Μ.Μ ο Βάρρας και ο Βορίδης διερωτάται, αλλά χθες η κυβέρνηση δια του Μαρινάκη και τον κάλυψε λέγοντας ότι δεν έχει καμία ποινική ευθύνη -απαντώντας έτσι στον Βάρρα- και είπε ότι αν έδιωχνε από σύμβουλο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα γινόταν λόγος για εκδικητική απόλυση.Τα ενεργειακά του Ανάκαμψης-Ο Κ.Μ έχει αποφασίσει να ασχοληθεί εντατικά με τις εκκρεμότητες του Ανάκαμψης, καθώς ο χρόνος μέχρι το καλοκαίρι του 2026 τελειώνει. Χθες βρέθηκαν στο Μ.Μ ο Χατζηδάκης, ο Παπασταύρου με τον Τσάφο και ο Παπαθανάσης για να δουν τις εκκρεμότητες για τα ενεργειακά. Βασική είδηση είναι ότι βαίνει προς απένταξη από το RRF το πρόγραμμα "Απόλλων" για τις ενεργειακές κοινότητες και θα αναζητηθούν άλλοι πόροι, κυρίως από το ΕΣΠΑ. Για το θέμα υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από Περιφέρειες της χώρας, ενώ την άλλη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση του Δικτύου των ενεργειακών κοινοτήτων των Περιφερειών για το πρόγραμμα. Επίσης, συζητήθηκαν διορθώσεις για τα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), τα αιολικά πάρκα και το Εξοικονομώ."Γκάζι" για τον ΒΟΑΚ