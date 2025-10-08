JP Morgan: Οι ελληνικές τράπεζες στέκονται δίπλα στα ισχυρά banking stories της Ευρώπης
Η επίσκεψη της JP Morgan στην Αθήνα ήρθε σε μια στιγμή-ορόσημο για την ελληνική αγορά: λίγο πριν από την αναβάθμιση της χώρας σε ανεπτυγμένη οικονομία από τον FTSE Russell, που σηματοδοτεί την επανένταξη της Ελλάδας στο «επενδυτικό σύμπαν» των developed market funds μετά από 15 χρόνια.
Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Οι αναλυτές του κορυφαίου αμερικανικού οίκου βρέθηκαν στην Αθήνα συναντώντας τις διοικήσεις των τραπεζών, την Τράπεζα της Ελλάδος και κυβερνητικά στελέχη, και επέστρεψαν στο Λονδίνο με ένα σαφές μήνυμα: το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε νέο κύκλο ισορροπημένης ανάπτυξης, διανομών και αποτίμησης, στηριζόμενο σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις που πλέον το κατατάσσουν δίπλα στα ισχυρά banking stories της Ευρώπης.
Η έκθεση της JP Morgan, με τίτλο “Greek Banks: Postcard from Athens – Still enough to like” (8 Οκτωβρίου 2025), αποτελεί στην ουσία ένα manifesto επενδυτικής εμπιστοσύνης: «Αυξάνουμε τις τιμές-στόχους σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, λόγω υψηλότερων όγκων, χαμηλότερων προβλέψεων, μεγαλύτερων διανομών και χαμηλότερου κόστους ιδίων κεφαλαίων (11,5% από 12%), επαναλαμβάνοντας τις συστάσεις Overweight. Το περιθώριο επανατιμολόγησης έναντι της Ευρώπης παραμένει ουσιαστικό».
