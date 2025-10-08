Ετσι μας κλέβουν στα συνεργεία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πίσω από κάθε επίσκεψη σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων κρύβεται μια σχέση εμπιστοσύνης – ίσως η πιο ευαίσθητη που μπορεί να έχει ένας οδηγός με έναν επαγγελματία.

Ο ιδιοκτήτης παραδίδει το αυτοκίνητό του, συχνά χωρίς να γνωρίζει ακριβώς τι θα γίνει, πόσο θα κοστίσει και αν οι εργασίες που θα χρεωθούν θα πραγματοποιηθούν πράγματι. Σε μια αγορά όπου η τεχνολογία των οχημάτων εξελίσσεται ραγδαία, η διαφάνεια και ο επαγγελματισμός των συνεργείων αποκτούν κρίσιμη σημασία. Κι όμως, στην ελληνική πραγματικότητα, υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις όπου αυτή η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται — κυρίως σε κάποια ελεύθερα συνεργεία, όπου ο έλεγχος είναι ελλιπής και η εποπτεία σχεδόν ανύπαρκτη. Αντίθετα, τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία αποτελούν το σημείο αναφοράς για τη σωστή, ελεγχόμενη και πιστοποιημένη συντήρηση, υπό το βλέμμα τόσο του Έλληνα αντιπροσώπου όσο και των ίδιων των ξένων κατασκευαστών.

