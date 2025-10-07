Συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη Διοίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας

«Η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχωρά με συνέπεια σε έναν βαθύ επιχειρησιακό και επενδυτικό μετασχηματισμό, με ξεκάθαρη στόχευση: να αποτελέσει ένα πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό σχήμα, με ικανότητα να συνδυάζει την εμπορία, την παραγωγή και τη συμμετοχή σε νέες τεχνολογίες ενέργειας. Είμαστε ήδη παρόντες στις θερμικές μονάδες, στις Ανανεώσιμες Πηγές, στο βιομεθάνιο, στο υδρογόνο και ενισχύουμε διαρκώς το ενεργειακό μας αποτύπωμα με υπευθυνότητα και τεχνική επάρκεια. Ο ρόλος μας πλέον υπερβαίνει το στενό εμπορικό πλαίσιο, επενδύουμε στη διαφοροποίηση, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του συστήματος και συνδιαμορφώνουμε τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό και Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους».





Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑ Εμπορίας, μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, του Υφυπουργού κ. Νίκου Τσάφου και της Διοίκησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.Αντώνιο Διαματάρη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά.Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας για την επόμενη τετραετία, η πρόοδος στον στρατηγικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς και ο ρόλος της εταιρείας ως εγγυητή ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της αξιοποίησης υποδομών εθνικής σημασίας και της στρατηγικής διαφοροποίησης πηγών και τεχνολογιών.«Η ενέργεια αφορά κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση, και συγχρόνως είναι εργαλείο αναπτυξιακό, γεωπολιτικό και συστατικό στοιχείο της εθνικής μας ασφάλειας. Η χώρα μας επενδύει σταθερά και αποτελεσματικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό, προωθεί την ενεργειακή ασφάλεια, τον τομέα υδρογονανθράκων με τη συνεργασία Chevron-HelleniqEnergy, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αναβαθμίζει τις υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήσαμε, με τον Υφυπουργό κ. Τσάφο, συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο κ. Διαματάρη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ξιφαρά της ΔΕΠΑ, στην οποία συζητήσαμε τις προοπτικές της εταιρείας. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ είναι η αιχμή του δόρατος για την λειτουργία του κάθετου άξονα, καθώς αξιοποιώντας την υποδομή της Ρεβυθουσάς και του FSRU της Αλεξανδρούπολης, χρησιμοποιώντας τους αγωγούς του ΔΕΣΦΑ και του διασυνδετηριου αγωγού IGB, λειτουργεί φτάνοντας στη Μολδαβία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Συμβάλλει, έτσι, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και του ρόλου της Πατρίδας μας ως ισχυρού ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη μετάβαση προς ένα καθαρότερο, βιώσιμο μέλλον για όλους μας».«Η ΔΕΠΑ διαδραματίζει πλέον κεντρικό ρόλο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο εσωτερικό, η εταιρεία μετεξελίσσεται σε ένα καθετοποιημένο παίκτη με παρουσία στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, ενώ αποτελεί έναν αξιόπιστο και ανταγωνιστικό προμηθευτή στο εξωτερικό. Ο συνεχιζόμενος μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ αποτελεί ένα από τα στοιχήματα αυτής της κυβέρνησης, ενώ οι επιτυχίες της εταιρείας είναι και εθνικές επιτυχίες που αναβαθμίζουν τη χώρα μας σε μια κρίσιμη περίοδο όπου όλοι αναζητούν εναλλακτικούς προμηθευτές φυσικού αερίου»«Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν είναι απλώς ένας θεσμικός ενεργειακός πυλώνας, αλλά ένας όμιλος με διορατικότητα και προσαρμοστικότητα, που μετασχηματίζεται με γνώμονα τις ανάγκες της χώρας και τις ευκαιρίες της αγοράς. Ο ρόλος μας στο εθνικό ενεργειακό μείγμα είναι κρίσιμος, τόσο για τη λειτουργική ασφάλεια του συστήματος όσο και για τη στρατηγική ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επιβεβαιώνει τη σταθερή συνεργασία μας και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, με τεχνική επάρκεια, μακροχρόνια στρατηγική και έμφαση στην πράσινη μετάβαση».