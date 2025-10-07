Εξάρχου: Μετά την Aktor των κατασκευών, έρχεται η Aktor της ενέργειας
Έμφαση στις ΑΠΕ και την αποθήκευση, στοχευμένες εξαγορές και διεθνής παρουσία – Οι παραχωρήσεις παραμένουν στο επίκεντρο των επενδύσεών - Τι δήλωσε η διοίκηση για την στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου
Η νέα εποχή για τον όμιλο της Αktor περνά μέσα από την ενέργεια αλλά και τις παραχωρήσεις. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ανάπτυξης, που αφορούσε την ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση του κατασκευαστικού τομέα, η διοίκηση στρέφει πλέον την προσοχή της στη δημιουργία ενός ισχυρού ενεργειακού χαρτοφυλακίου, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι πέρα από την εξαγορά ώριμων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνεχίζοντας παράλληλα τις επενδύσεις στα έργα παραχώρησης.
Όπως τόνισε χθες ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου, οι κινήσεις αυτές δεν σταματούν στην απόκτηση της «Άκτωρ Παραχωρήσεις», αλλά επεκτείνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τη Ρουμανία να βρίσκεται στο προσκήνιο. Εκεί, όπως είπε, ο όμιλος προετοιμάζεται να διεκδικήσει νέες συμβάσεις όταν η Ρουμανική κυβέρνηση θα ανοίξει το κεφάλαιο των μεγάλων παραχωρήσεων που εκτίμησε ότι θα γίνει σύντομα.
Οι δηλώσεις του κ. Εξάρχου έγιναν στους εκπροσώπους του τύπου στο περιθώριο της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων κατά την οποία αποφασίστηκε η απόσχιση από την μητρική εταιρεία του κλάδου των κατασκευών και των συμμετοχών στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμό της εταιρείας που ανακοινώθηκε πριν από ένα χρόνο.
