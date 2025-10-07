Τέλος εποχής: Ένα γνωστό ιστορικό κτίριο γίνεται ξενοδοχείο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος εποχής: Ένα γνωστό ιστορικό κτίριο γίνεται ξενοδοχείο

Το κτίριο επιφάνειας 918 τετραγωνικών μέτρων, χρονολογείται από το 1876 και στέγαζε την εφημερίδα «Εστία»

Τέλος εποχής: Ένα γνωστό ιστορικό κτίριο γίνεται ξενοδοχείο
Οι ιδιοκτήτες πίσω από την επένδυση για τη μεταμόρφωση του ιστορικού κτιρίου της Ανθίμου Γαζή 7, εκεί όπου στο παρελθόν στεγαζόταν η εφημερίδα «Εστία», είναι ξένοι, με… γαλλικά και ασιατικά διαβατήρια.

Το κτίριο το οποίο, σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, χρονολογείται από το 1876 και είναι επιφάνειας 918 τετραγωνικών μέτρων, πρόκειται να μετατραπεί σε ξενοδοχείο 4 αστέρων μετά τις μετατροπές που σχεδιάζονται με επιπλέον προσθήκες.

Χαρακτηρίστηκε πέρυσι προστατευόμενο μνημείο και αποτελεί τυπικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.

