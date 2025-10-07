Τέλος εποχής: Ένα γνωστό ιστορικό κτίριο γίνεται ξενοδοχείο
Τέλος εποχής: Ένα γνωστό ιστορικό κτίριο γίνεται ξενοδοχείο
Το κτίριο επιφάνειας 918 τετραγωνικών μέτρων, χρονολογείται από το 1876 και στέγαζε την εφημερίδα «Εστία»
Οι ιδιοκτήτες πίσω από την επένδυση για τη μεταμόρφωση του ιστορικού κτιρίου της Ανθίμου Γαζή 7, εκεί όπου στο παρελθόν στεγαζόταν η εφημερίδα «Εστία», είναι ξένοι, με… γαλλικά και ασιατικά διαβατήρια.
Το κτίριο το οποίο, σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, χρονολογείται από το 1876 και είναι επιφάνειας 918 τετραγωνικών μέτρων, πρόκειται να μετατραπεί σε ξενοδοχείο 4 αστέρων μετά τις μετατροπές που σχεδιάζονται με επιπλέον προσθήκες.
Χαρακτηρίστηκε πέρυσι προστατευόμενο μνημείο και αποτελεί τυπικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το κτίριο το οποίο, σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, χρονολογείται από το 1876 και είναι επιφάνειας 918 τετραγωνικών μέτρων, πρόκειται να μετατραπεί σε ξενοδοχείο 4 αστέρων μετά τις μετατροπές που σχεδιάζονται με επιπλέον προσθήκες.
Χαρακτηρίστηκε πέρυσι προστατευόμενο μνημείο και αποτελεί τυπικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα