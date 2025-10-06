Profit taking στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ισχυρές απώλειες στο ταμπλό

Στο «κόκκινο» οι τράπεζες, διόρθωσαν από τα υψηλά 10ετίας - Πιέσεις στην Intralot λόγω της τιμής διάθεσης των μετοχών από την ΑΜΚ - Εξαίρεση οι τίτλοι του ομίλου Viohalco, οι οποίοι έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ