Profit taking στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ισχυρές απώλειες στο ταμπλό
Στο «κόκκινο» οι τράπεζες, διόρθωσαν από τα υψηλά 10ετίας - Πιέσεις στην Intralot λόγω της τιμής διάθεσης των μετοχών από την ΑΜΚ - Εξαίρεση οι τίτλοι του ομίλου Viohalco, οι οποίοι έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ
Μεγάλη πτώση σημείωσαν οι περισσότερες μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο «έσβησε» τα αξιόλογα κέρδη της Παρασκευής, που είχαν οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη ενδοσυνεδριακά έως τις παρυφές των 2.090 μονάδων. Η σημερινή διόρθωση ήρθε σε συνέχεια του τραπεζικού ράλι, που είχε οδηγήσει τον κλαδικό δείκτη σε υψηλό 10ετίας. Πρόσθετο «αγκάθι» για την εγχώρια αγορά οι εξελίξεις στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γαλλία, όπου η παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί έδωσε νέες διαστάσεις στην πολιτική κρίση που υφίσταται η χώρα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (6/10), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 23,63 μονάδες ή -1,14% και έκλεισε στις 2.053,08 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε σε περίπου 33 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.082,37 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.049,59 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο, μπήκε «φρένο» στο τριήμερο ανοδικό σερί του ΧΑ, το οποίο ενισχύεται κατά +39,7% εντός του 2025.
Χαμηλότερα κινήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με τις απώλειες να αγγίζουν το -2% για την Πειραιώς και το -3% για την Τράπεζα Κύπρου. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Intralot, χάνοντας πάνω από -3%, με την τιμή της να συγκλίνει με την τιμή διάθεσης των μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ (1,1 ευρώ ανά μετοχή). Από την άλλη πλευρά, η ElvalHalcor «αναρριχήθηκε» κατά τουλάχιστον +4% πάνω από τα 3 ευρώ, σε υψηλό 17 ετών (Φεβρουάριος 2008). Ακολούθησε η μητρική Viohalco με κέρδη άνω του +2% κοντά στα 8 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό). Παράλληλα, η Cenergy Holdings έπιασε τα 13 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά.
Euronext και FTSE Russell στο επίκεντρο
Ξεκίνησε σήμερα η περίοδος αποδοχής για την προαιρετική δημόσια πρόταση της Euronext σχετικά με την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της ΕΧΑΕ, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άναψε το «πράσινο φως» στο πληροφοριακό δελτίο. Η αρχική πρόταση αποτιμούσε την ΕΧΑΕ στα 6,9 ευρώ ανά μετοχή, ενώ στο τέλος Ιουλίου ακολούθησε βελτιωμένη προσφορά, με την Euronext να ανεβάζει τον πήχη στα 7,14 ευρώ. Η νέα πρόταση ορίζει ότι 20 μετοχές της ΕΧΑΕ θα ανταλλάσσονται με 1 μετοχή της Euronext, σε αντίθεση με την αρχική προσφορά με αναλογία 21,029 προς 1.
Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο, η Euronext προσφέρει 0,05 μετοχές για κάθε μία μετοχή της ΕΧΑΕ, ενώ το αντάλλαγμα ισούται με 6,7518 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό υπερβαίνει κατά 13% το «δίκαιο και εύλογο» αντάλλαγμα και αντιστοιχεί σε discount 7,51% της τιμής κλεισίματος της ΕΧΑΕ κατά την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας της δημόσιας πρότασης, η οποία ανερχόταν σε 7,3 ευρώ.
Η περίοδος αποδοχής θα διαρκέσει έξι εβδομάδες. Ξεκίνησε σήμερα στις 8 το πρωί και λήγει τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι, «με το κλείσιμο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα», όπως διευκρινίζεται στο πληροφοριακό δελτίο. Σημειώνεται ότι έχει οριστεί ένα όριο αποδοχής 67% (38.759.500 μετοχές) για να προχωρήσει η διαδικασία. Η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στα χρηματιστήρια Euronext στο Άμστερνταμ, στις Βρυξέλλες, στη Λισαβόνα και στο Παρίσι.
Αύριο ο FTSE Russell θα ανακοινώσει την απόφασή του για την πιθανή αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ανεπτυγμένη αγορά, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης για την ταξινόμηση των αγορών. Υπενθυμίζεται ότι ο index provider είχε εντάξει το ΧΑ σε λίστα παρακολούθησης (watch list) για αναβάθμιση τον Νοέμβριο του 2024. Σε περίπτωση αίσιας έκβασης, θα πρόκειται για το πρώτο θετικό σήμα για την ελληνική κεφαλαιαγορά, με τον S&P Dow Jones και τον Stoxx να ακολουθούν το 2026. Πιο αυστηρός θεωρείται ο MSCI, αν και δεν αποκλείεται κάποια θετική εξέλιξη λόγω της εκπλήρωσης των κριτηρίων για την κεφαλαιοποίηση και τη διασπορά (free float).
Στο 1,1 ευρώ «κλείδωσε» η τιμή διάθεσης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η οποία είναι ίδια στη διεθνή και στην ελληνική δημόσια προσφορά. Η διαπραγμάτευση των μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ θα ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Aktor, όπου εγκρίθηκε η διάσπαση με απόσχιση των κλάδων κατασκευών – παραχωρήσεων και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και την εισφορά τους στις θυγατρικές «Aktor Κατασκευές» και «Aktor Participations Concessions-PPP Projects». Σύμφωνα με όσα δήλωσε κατά τη διάρκεια της ΓΣ ο CEO της Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, σχεδιάζεται σε βάθος χρόνου η εισαγωγή των δύο θυγατρικών στο ΧΑ.
Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η αποκοπή του προμερίσματος καθαρού ποσού 0,03 ευρώ ανά μετοχή από την Παπουτσάνης, με την πληρωμή να ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου. Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου οι μετοχές της Unibios θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,025 ευρώ ανά μετοχή.
Νέα υψηλά σε ΗΠΑ και Ιαπωνία – «Βουτιά» στη Γαλλία
Έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις μετρά η Wall Street, όπου ο Dow Jones και ο S&P 500 κατέγραψαν νέα ρεκόρ. Αντίθετα, ο Nasdaq δεν άντεξε τις πιέσεις από τις ρευστοποιήσεις των τεχνολογικών μετοχών. Ανησυχία επικρατεί για το συνεχιζόμενο shutdown, παρά τις προσδοκίες για νέα μείωση των επιτοκίων από τη Fed. Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, όπου ο S&P 500 ενισχύεται κατά +0,2%, ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά +0,4% με ώθηση από τη συμφωνία «μαμούθ» AMD-OpenAI, ενώ ο Dow Jones διορθώνει -0,5%.
Ανακτούν τις δυνάμεις τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 και τον βρετανικό FTSE 100 να προέρχονται από κλείσιμο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η αισιοδοξία γύρω από το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και οι επικείμενες μειώσεις των επιτοκίων της Fed αντισταθμίζονται από την πολιτική κρίση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά κατά +0,01% στις 570,50 μονάδες, ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,1%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει κατά -1,3% σε επίπεδα υπό των 8.000 μονάδων.
Στα ασιατικά χρηματιστήρια, «άλμα» +5% κατέγραψε ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei, ο οποίος έκλεισε πάνω από τις 48.000 μονάδες για πρώτη φορά στα χρονικά, μετά την εκλογή της υπερσυντηρητικής Σανάε Τακαΐτσι ως νέας ηγέτιδας του κυβερνώντος φιλελεύθερου δημοκρατικού κόμματος, ανοίγοντας τον δρόμο για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.
