Ανοιξε το πιο εντυπωσιακό κλειστό ski resort στον κόσμο και είναι θηριώδες
Ανοιξε το πιο εντυπωσιακό κλειστό ski resort στον κόσμο και είναι θηριώδες
Αν δεν πάει ο Κινέζος στο βουνό, έρχεται το βουνό στον Κινέζο, σε ένα mega project που προκαλεί ίλιγγο όχι τόσο με τις πίστες του με όσο με τα οικονομικά και κατασκευαστικά του μεγέθη
Αν η σχέση μας με την Κίνα παραμένει στο επίπεδο της καρτ-ποστάλ από τσάι και Σινικό Τείχος με ολίγη μοντερνιτέ από Temu, τότε έχετε χάσει τον παλμό το πιο μεγάλου κοινωνικο-οικονομικού πειράματος που βρίσκεται εν εξελίξει, και -όπως όλα δείχνουν- θα αλλάξει μια για πάντα την αφήγηση του πλανήτη. Ένας ιδιότυπος σοσιαλ-καπιταλισμός (για να θυμηθούμε τον πάντα επίκαιρο Καστοριάδη), με πολλές ανατολίτικες ιστορικές ιδιαιτερότητες και ένα ακλόνητο καθεστώς που αλλάζει κατά το δοκούν τους κανόνες του παιχνιδιού.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα