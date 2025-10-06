Τι πληρώνεται από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου

Κατά την περίοδο 6 Οκτωβρίου έως 10 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 56.600 δικαιούχους,και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:Από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:-32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.-1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.-18.000.000 ευρώ σε 1.700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.