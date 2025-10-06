Πιθανές ανακατατάξεις στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια
Πιθανές ανακατατάξεις στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια
Μια κεφαλαιοποίηση 52 δισ. ευρώ διαμορφώνει νέες σταθερές στο ΧΑ
Μια υποφώσκουσα κίνηση παρατηρείται στα μετοχικά χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων η συνολική κεφαλαιοποίηση ξεπερνά τα 51 δισ. ευρώ και έχει διαμορφωθεί στα 51,175 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με στελέχη που γνωρίζουν την αγορά, η κινητικότητα αυτή αναμένεται να ενταθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Σημαντική ημερομηνία θεωρείται η 8η Οκτωβρίου, οπότε οι FTSE Russell αναμένεται να ανακοινώσουν πιθανή αναβάθμιση για το ελληνικό χρηματιστήριο ή, τουλάχιστον, να δώσουν ένδειξη αυτής για κάποια άλλη ημερομηνία. Η Ελλάδα εντάχθηκε στις Αναπτυγμένες Αγορές το 2001, ενώ υποβαθμίστηκε ξανά το 2016 από τον ίδιο οίκο.
Δείτε εδώ το έγγραφο του FTSE Russell
Το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει τραπεζοκεντρικό, με τις συστημικές και μη τράπεζες να αντιπροσωπεύουν 36,58% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή επικεντρώνεται στα funds που είναι επενδεδυμένα στις τραπεζικές μετοχές: ποια ετοιμάζονται να αποχωρήσουν και ποια να εισέλθουν, ανάλογα με το αν η χώρα αναβαθμιστεί σε αναπτυγμένη αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σημαντική ημερομηνία θεωρείται η 8η Οκτωβρίου, οπότε οι FTSE Russell αναμένεται να ανακοινώσουν πιθανή αναβάθμιση για το ελληνικό χρηματιστήριο ή, τουλάχιστον, να δώσουν ένδειξη αυτής για κάποια άλλη ημερομηνία. Η Ελλάδα εντάχθηκε στις Αναπτυγμένες Αγορές το 2001, ενώ υποβαθμίστηκε ξανά το 2016 από τον ίδιο οίκο.
Δείτε εδώ το έγγραφο του FTSE Russell
Το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει τραπεζοκεντρικό, με τις συστημικές και μη τράπεζες να αντιπροσωπεύουν 36,58% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή επικεντρώνεται στα funds που είναι επενδεδυμένα στις τραπεζικές μετοχές: ποια ετοιμάζονται να αποχωρήσουν και ποια να εισέλθουν, ανάλογα με το αν η χώρα αναβαθμιστεί σε αναπτυγμένη αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα