Πιθανές ανακατατάξεις στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζες Χρηματιστήριο Αθηνών

Μια κεφαλαιοποίηση 52 δισ. ευρώ διαμορφώνει νέες σταθερές στο ΧΑ

Ειρήνη Σακελλάρη
Μια υποφώσκουσα κίνηση παρατηρείται στα μετοχικά χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων η συνολική κεφαλαιοποίηση ξεπερνά τα 51 δισ. ευρώ και έχει διαμορφωθεί στα 51,175 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με στελέχη που γνωρίζουν την αγορά, η κινητικότητα αυτή αναμένεται να ενταθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Σημαντική ημερομηνία θεωρείται η 8η Οκτωβρίου, οπότε οι FTSE Russell αναμένεται να ανακοινώσουν πιθανή αναβάθμιση για το ελληνικό χρηματιστήριο ή, τουλάχιστον, να δώσουν ένδειξη αυτής για κάποια άλλη ημερομηνία. Η Ελλάδα εντάχθηκε στις Αναπτυγμένες Αγορές το 2001, ενώ υποβαθμίστηκε ξανά το 2016 από τον ίδιο οίκο.

Δείτε εδώ το έγγραφο του FTSE Russell

Το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει τραπεζοκεντρικό, με τις συστημικές και μη τράπεζες να αντιπροσωπεύουν 36,58% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή επικεντρώνεται στα funds που είναι επενδεδυμένα στις τραπεζικές μετοχές: ποια ετοιμάζονται να αποχωρήσουν και ποια να εισέλθουν, ανάλογα με το αν η χώρα αναβαθμιστεί σε αναπτυγμένη αγορά.

