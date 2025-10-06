Τα πιο σπάνια κοσμήματα που βγαίνουν για λίγες μόνο ώρες από τα θησαυροφυλάκια
Πίσω από τη λάμψη του κόκκινου χαλιού κρύβεται μια άλλη, πιο μυστική: εκείνη των κοσμημάτων που δεν πωλούνται και δεν εκτίθενται, παρά λάμπουν μόνο για μία νύχτα
Διαμάντια που συνδέθηκαν με μαχαραγιάδες, αυτοκράτειρες, κινηματογραφικές σταρ και θρύλους καταραμένων πετραδιών, επιστρέφουν κάθε τόσο από τα θησαυροφυλάκια των μεγάλων οίκων για να φορεθούν από celebrities. Σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις, στο Met Gala, στις Κάννες, στα Όσκαρ ή τα BAFTAs, η λάμψη του κόκκινου χαλιού δεν οφείλεται μόνο στις δημιουργίες υψηλής ραπτικής. Πολύ συχνά, είναι τα κοσμήματα που κλέβουν την παράσταση· εκείνα τα σπάνια, ανεκτίμητα κομμάτια που βγαίνουν από τα θησαυροφυλάκια των ιστορικών κοσμηματοπωλείων και δεν διατίθενται προς πώληση. Κάθε κόσμημα μοιάζει να κουβαλά πάνω του μια ιστορία βασιλική, κινηματογραφική, σχεδόν μυθική.
Στο φετινό Met Gala, η Isha Ambani, κληρονόμος της ινδικής επιχειρηματικής αυτοκρατορίας Reliance, εμφανίστηκε με ένα διαμαντένιο κολιέ-καταρράκτη, εμπνευσμένο από ένα ιστορικό σχέδιο Cartier της δεκαετίας του 1930, που είχε δημιουργηθεί για τον τον μαχαραγιά Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja, γνωστός για τη φιλανθρωπία του, ειδικά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν φιλοξένησε χιλιάδες Πολωνούς πρόσφυγες. Το συγκεκριμένο κολιέ αναβίωσε στην ταινία Ocean’s 8, σε συμπρωταγωνιστικό ρόλο.
