Πατρίκ Ντραχί: Ο άνθρωπος που «γκρέμισε» τον οίκο Sotheby’s

Τον περασμένο Μάιο ένα γλυπτό του Αλμπέρτο Τζακομέτι που είχε τιμή εκκίνησης τα 75.000.000 δολάρια παρέμεινε τελικά απούλητο χάρη στον Ισραηλινό επιχειρηματία με τις αμφίβολες τακτικές που αγόρασε τον διάσημο οίκο