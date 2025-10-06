Πατρίκ Ντραχί: Ο άνθρωπος που «γκρέμισε» τον οίκο Sotheby’s
Τον περασμένο Μάιο ένα γλυπτό του Αλμπέρτο Τζακομέτι που είχε τιμή εκκίνησης τα 75.000.000 δολάρια παρέμεινε τελικά απούλητο χάρη στον Ισραηλινό επιχειρηματία με τις αμφίβολες τακτικές που αγόρασε τον διάσημο οίκο
Αν ισχύει το ρητό του Ρώσου ευθυμογράφου Κονσταντίν Μελιχάν ότι «η επιστήμη δημιουργεί κανόνες και η τέχνη εξαιρέσεις» τότε ο Γαλλοϊσραηλινός Πατρίκ Ντραχί αποτελεί μια δυσνόητη εξαίρεση στον χώρο της τέχνης και των δημοπρασιών. Αυτός ο αμφιλεγόμενος επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που σύμφωνα με ουκ ολίγα δημοσιεύματα κατάφερε να τσαλακώσει για τα καλά το προφίλ του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s, από το 2019 που τον αγόρασε.
Το εξαιρετικό ρεπορτάζ του New Yorker που δημοσιεύτηκε στο τεύχος του περασμένου Αυγούστου τονίζει ότι η κατάσταση στον ιστορικό οίκο δημοπρασιών είναι εξαιρετικά άσχημη. Από το 2019 που πέρασε στα χέρια του Ντραχί, εκατοντάδες υπάλληλοι έχουν παραιτηθεί-έως και το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις- συμπεριλαμβανομένων δεκάδων ειδικών αυτών που φέρνουν τα απαραίτητα για τα κέρδη της εταιρείας. Πέρυσι, οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση της τάξης του 23% και καθώς ο οίκος δημοπρασιών έχει μειώσει το κόστος και έχει απολύσει προσωπικό, η εταιρεία χαρτοφυλακίου του, η οποία ελέγχεται από τον Ντραχί, έχει αποκομίσει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε μερίσματα από την επιχείρηση – κυρίως για να διαχειριστεί το χρέος του.
