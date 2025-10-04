Ο ζάπλουτος επιχειρηματίας που χάρισε την εταιρεία του με αξία 3 δισ.
Ο Ιβόν Σουινάρ έδειξε στην πράξη τη σημαίνει «κοινωνικά υπεύθυνος καπιταλισμός» όταν δώρισε όλη την εταιρεία του για την προστασία του περιβάλλοντος
Ο Ιβόν Σουινάρ, ο ζάπλουτος ιδρυτής της εταιρείας ένδυσης Patagonia, ανακοίνωσε μια κίνηση που άλλαξε τα δεδομένα στον επιχειρηματικό κόσμο: δώρισε ολόκληρη την εταιρεία του για να χρηματοδοτήσει την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης. Αντί να την πουλήσει ή να την εισαγάγει στο χρηματιστήριο, ο Σουινάρ επέλεξε να την παραχωρήσει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό και σε έναν σκοπό που θα διασφάλιζε ότι όλα τα κέρδη της θα χρησιμοποιούνταν για την προστασία του πλανήτη.
Με αυτό τον τρόπο η Patagonia, μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1973 στην Καλιφόρνια, έγινε σύμβολο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Είχε ήδη από νωρίς, βέβαια, δεσμευτεί σε περιβαλλοντικές αξίες. Από το 1985, η εταιρεία δώριζε το 1% των πωλήσεών της σε περιβαλλοντικές οργανώσεις μέσω του προγράμματος «1% for the Planet». Είχε επενδύσει, επίσης, σε βιώσιμα υλικά και είχε υποστηρίξει κινητοποιήσεις για την προστασία των δημόσιων εκτάσεων.
Η απόφαση, ωστόσο, του Σουινάρ το 2022 πήγε πέρα από τα συνηθισμένα. Αντί να επιδιώξει προσωπικό κέρδος ή να παραδώσει την εταιρεία σε ιδιώτες επενδυτές, δημιούργησε δύο νέες οντότητες: την Patagonia Purpose Trust, που κατέχει το 2% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου και διασφαλίζει την αποστολή της εταιρείας, και τον Holdfast Collective, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που κατέχει το 98% των μετοχών και θα χρησιμοποιεί όλα τα κέρδη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας.
