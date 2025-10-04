Ετσι θα είναι οι 7 κατοικίες στο αρχοντικό της συζύγου του βασιλιά Αλέξανδρου Α’ στην Κηφισιά
Το The Heritage είναι ένα αρχοντικό που χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 ως θερινή κατοικία της Ασπασίας Μάνου και επιστρέφει ως μια εντυπωσιακή κατοικία
Η ιστορία του είναι γεμάτη μεταμορφώσεις: από βασιλική οικία, σε ξενοδοχείο που φιλοξένησε προσωπικότητες της πολιτικής και των γραμμάτων και στη συνέχεια σε πανεπιστημιούπολη του University of La Verne, το 1991. Σήμερα, έπειτα από μια προσεκτική και απαιτητική ανακαίνιση, το κτίριο μετατράπηκε σε συλλογή επτά πολυτελών κατοικιών με σύγχρονες ανέσεις, διατηρώντας όμως ακέραιη την υψηλή αισθητική του αρχικού σχεδιασμού.
Με βαριά ιστορία
Η διαδρομή αυτού του κτιρίου ξεκινά από την Ασπασία Μάνου, που θέλοντας να αποδράσει από το υγρό κλίμα της Βενετίας περνούσε τα καλοκαίρια της στην Κηφισιά, απολαμβάνοντας το δροσερό και καταπράσινο τοπίο. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το αρχοντικό μετατράπηκε σε ξενοδοχείο, όπου φιλοξενήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες, ποιητές και συγγραφείς, καθιστώντας το έναν τόπο πολιτισμικής ζύμωσης. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 άλλαξε ξανά χρήση, στεγάζοντας την αθηναϊκή πανεπιστημιούπολη του Californian University of La Verne και λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για φοιτητές και ακαδημαϊκούς. Αυτή η εναλλαγή χρήσεων προσδίδει στο κτίριο έναν χαρακτήρα που αποτυπώνει τη συνέχεια της ζωής και των ανθρώπων που το κατοίκησαν.
Μια θεαματική αναμόρφωση
Η πιο πρόσφατη σελίδα της ιστορίας του γράφτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οπως αφηγείται ο Ερρίκος Αρώνες, CEO της Hellenic Properties: «Η ιστορία αυτή ξεκίνησε το 2021, στο δεύτερο κύμα Covid. Είχα βγει για περπάτημα με έναν καλό μου φίλο και συνεργάτη. Περνάμε έξω από το κτίριο και μου λέει: Aυτό εδώ αξίζει να το ψάξεις. Και του απαντώ: Εγώ ήμουνα φοιτητής εδώ». Η ανακάλυψη είχε έναν σχεδόν καρμικό χαρακτήρα, αφού ο ίδιος γνώριζε το κτίριο από πρώτο χέρι λόγω των σπουδών του στο πανεπιστήμιο. Ετσι, η Hellenic Properties ξεκίνησε μια εκτενή έρευνα για να εξετάσει τη βιωσιμότητα της επένδυσης: από τα τεχνικά ζητήματα και τα στατικά προβλήματα, μέχρι την αρχιτεκτονική αποκατάσταση, με στόχο να αναδείξει ξανά την κρυμμένη αξία του κτιρίου.
