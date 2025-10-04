Ετσι θα είναι οι 7 κατοικίες στο αρχοντικό της συζύγου του βασιλιά Αλέξανδρου Α’ στην Κηφισιά

Το The Heritage είναι ένα αρχοντικό που χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 ως θερινή κατοικία της Ασπασίας Μάνου και επιστρέφει ως μια εντυπωσιακή κατοικία