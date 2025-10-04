Πού ξοδεύουν τα λεφτά τους οι ultra rich
Πού ξοδεύουν τα λεφτά τους οι ultra rich
Τι αποκαλύπτει η νέα έκθεση της Altrata που στηρίζεται στη βάση δεδομένων Wealth X και σε στοιχεία της Bain & Company
Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι — και όταν αυτό συμβαίνει, τόσο μεγαλώνει και η τάση τους για σπατάλες και πολυτελείς απολαύσεις.
Οι billionaires, δηλαδή όσοι διαθέτουν περιουσία άνω των 30 εκατ. δολαρίων, ξόδεψαν 290 δισ. δολάρια σε είδη πολυτελείας το 2024, σύμφωνα με νέα έκθεση της Altrata, που στηρίζεται στη βάση δεδομένων Wealth X και σε στοιχεία της Bain & Company.
Αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% των εκατομμυριούχων και το 0,006% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά συγκεντρώνουν πλούτο σχεδόν 60 τρισ. δολαρίων, δηλαδή το ένα τρίτο της περιουσίας όλων των εκατομμυριούχων. Πρόκειται για ηγέτες επιχειρήσεων όπως ο Έλον Μασκ και ο Λάρι Έλισον, με περιουσίες που ξεπερνούν τα 100 δισ. δολάρια.
