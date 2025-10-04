Faz: To θρυλικό αθηναϊκό κλαμπ που έγραψε ιστορία τη δεκαετία του ‘90
Faz” σημαίνει στα ισπανικά “πρόσωπο”. Χάρη στο ομώνυμο club που άνοιξε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 στην πλατεία Μαβίλη, η νεολαία της Αθήνας “βαπτίστηκε” στη μοντέρνα κουλτούρα και τον κοσμοπολιτισμό
Ο dj Πέτρος Κοζάκος, παλιότερος λάτρης της “πανκ” και της new wave μουσικής, ήταν ο άνθρωπος που με την ελιτίστικη παρέα του Αντώνιου Μάρκου και του Γιώργου Νάστου -της boutique “Area”- δημιούργησαν το club όπου διασκέδαζαν οι άνθρωποι οι οποίοι παράλληλα επέδρασαν καθοριστικά στην προ-ίντερνετ περίοδο -τότε που άνθισε η ιδιωτική τηλεόραση και τα lifestyle περιοδικά. «Τα Χριστούγεννα του 1987 μου τηλεφώνησε η αδελφή μου από το Λονδίνο. Θυμάμαι ότι για να μπορεί να μου μιλάει από αγγλικό καρτοτηλέφωνο έπρεπε να προσθέτει ανά διαστήματα 50 πέννες έτσι ώστε να μένει η συνομιλία μας ενεργή. Μου λέει λοιπόν: “Πέτρο, πρέπει να έρθεις στο Λονδίνο, συμβαίνει κάτι εδώ που δεν μπορώ να στο περιγράψω με λόγια”».
Ολοι στη βρετανική πρωτεύουσα μιλούσαν για το Wag, ένα από τα ιστορικά clubs της δεκαετίας του ’80, σημείο-αναφοράς για το rare groove, τη soul, το funk και τις πρώτες house επιρροές. Ο Carl Cox, προτού γίνει ο «βασιλιάς της techno» και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, έκανε τα πρώτα του βήματα στο Λονδίνο, παίζοντας funky, soul, hip hop και rare grooves στο Wag. Την ίδια εποχή, επιστρέφοντας από ένα ταξίδι στην Ιμπιζα, ο Πέτρος Κοζάκος πήρε την απόφαση να δημιουργήσει το δικό του κλαμπ.
