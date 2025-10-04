Ολοι συνεχίζουν να μιλούν για το Manna Arcadia: Ο άνθρωπος και η ιστορία πίσω από το σανατόριο που έγινε πολυτελές ξενοδοχείο
Συνέντευξη με τον Στρατή Μπατάγια, τον άνθρωπο που εμπνεύστηκε και υλοποίησε το project του Manna στην Αρκαδία
Σε λιγότερο από δυόμισι ώρες από την Αθήνα στην ορεινή Αρκαδία, η ατμόσφαιρα είχε αλλάξει δραματικά. Το γκρι του αστικού τοπίου είχε αντικατασταθεί από το βαθύ πράσινο ενός πυκνού ελατοδάσους. Η καθαρότητα του αέρα σε προσκαλεί να πάρεις μια βαθιά ανάσα, ενώ η σιωπή είναι τόσο επιβλητική που χαμηλώνεις αυθόρμητα τη φωνή σου. Λίγα λεπτά αφότου έφτασα κατέφθασε και ο Στρατής Μπατάγιας, ο άνθρωπος που μεταμόρφωσε το πρώην σανατόριο σε πεντάστερο ξενοδοχείο.
Η συνάντηση με την ιστορία
Καθισμένοι, με τον ήλιο να κρύβεται πίσω από τις κορυφές των βουνών της Αρκαδίας, ο Στρατής ξεκίνησε την αφήγησή του, σαν να ξετυλίγει μια προσωπική ιστορία που συνδέεται άρρηκτα με τον τόπο και την ορθή διαχείριση των πόρων: “Θυμάμαι τον εαυτό μου, παιδί, να περνάω τα καλοκαίρια μου εδώ, στην κατασκήνωση που βρισκόταν μόλις ένα χιλιόμετρο από το σανατόριο. Μαζί με τους φίλους μου είχαμε πάντα την περιέργεια να πλησιάζουμε αυτό το εγκαταλελειμμένο κτίριο και να το εξερευνούμε. Για τα περισσότερα παιδιά, ήταν ένα μέρος που προκαλούσε ανησυχία. Για εμένα όμως, είχε μια απόκοσμη γοητεία, μια θετική ενέργεια. Κάποτε είχα πει σε έναν φίλο μου πως όταν μεγαλώσω, αυτό θέλω να το κάνω ξενοδοχείο. Ήταν μια παιδική φαντασίωση, αλλά τελικά έγινε η κινητήριος δύναμη πίσω από όλο αυτό το εγχείρημα.”
