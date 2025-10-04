Κηφισιά: Το παλάτι που έγινε πολυτελή διαμερίσματα
Η επένδυση που μετέτρεψε σε πολυτελείς κατοικίες το θερινό «μικρό παλάτι» της πρώτης μη γαλαζοαίματης βασιλικής συζύγου στην Κηφισιά
Κατηφορίζοντας την Παναγή Τσαλδάρη, γνωστή οδό κοντά στο κέντρο της Κηφισιάς, ανάμεσα στη Θησέως και την Τατοΐου, οι περαστικοί εντυπωσιάζονται από ένα νέο συγκρότημα κατοικιών που ορθώνεται στα αριστερά τους, κατά μήκος του δρόμου. Οι Κηφισιώτες όμως έχουν έναν λόγο επιπλέον να χαίρονται, καθώς γνωρίζουν την ιστορία του εδώ και έναν αιώνα περίπου. Το κτίριο αυτό κουβαλάει ένα σημαντικό ιστορικό, αξιακό και συναισθηματικό φορτίο. Πρόκειται για το ανακαινισμένο κτίριο του παλιού αρχοντικού της Ασπασίας Μάνου, που το χρησιμοποιούσε ως θερινή κατοικία της.
Η Μάνου ήταν η σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου, η πρώτη Ελληνίδα -και μάλιστα μη γαλαζοαίματη- που εισήλθε στον οίκο των Γλύξμπουργκ, η δεύτερη ήταν η κόρη τους Αλεξάνδρα. Ο γάμος τους, το 1919, έγραψε ιστορία, καθώς ήταν καρπός ενός φλογερού ειδυλλίου που σάρωσε στερεότυπα και ήθη της εποχής, τις γραπτές και άγραφες ντιρεκτίβες για τον βίο και τη συμπεριφορά της βασιλικής οικογένειας. Απαγορευμένος έρωτας, που τελικά νομιμοποιήθηκε. Αλλά κατέληξε τόσο άδοξα, τόσο σύντομα, μέσα σε λίγους μήνες, όσο ούτε ο πιο απαισιόδοξος μπορούσε να φανταστεί. Με τον πιο τραγικό τρόπο. Ο Αλέξανδρος, όσο απροσδόκητα, μέσα από ταραχώδεις συγκυρίες και γεγονότα, ανέβηκε στον θρόνο το 1917, διαδεχόμενος τον πατέρα του Κωνσταντίνο Α’, άλλο τόσο απρόσμενα έχασε τη ζωή του, τρία χρόνια αργότερα, από το δάγκωμα μιας μαϊμούς.
