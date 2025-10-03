Δεύτερη εβδομαδιαία άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Σε υψηλό 10ετίας οι τράπεζες

Κέρδη για τρίτη διαδοχική μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει σε υψηλό έξι εβδομάδων - Άνοδος +2,21% στο πενθήμερο - Σε +41,3% η απόδοση φέτος