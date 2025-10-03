Δεύτερη εβδομαδιαία άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Σε υψηλό 10ετίας οι τράπεζες
Δεύτερη εβδομαδιαία άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Σε υψηλό 10ετίας οι τράπεζες
Κέρδη για τρίτη διαδοχική μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει σε υψηλό έξι εβδομάδων - Άνοδος +2,21% στο πενθήμερο - Σε +41,3% η απόδοση φέτος
Σε ανοδική ρότα διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο για τρίτη συνεχόμενη μέρα, φτάνοντας σε υψηλό έξι εβδομάδων. Παρά το «χλιαρό» ξεκίνημα, ο Γενικός Δείκτης διέσπασε γρήγορα το σημείο αντίστασης των 2.060 μονάδων, έφτασε μία «ανάσα» από τις 2.090 μονάδες στα υψηλά ημέρας, αν και στο τέλος περιόρισε τα κέρδη του κλείνοντας στην περιοχή των 2.070-2.080 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (3/10), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 19,45 μονάδες ή +0,95% και έκλεισε στις 2.076,71 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τις 25 Αυγούστου (2.116,10 μονάδες). Σε περίπου 34 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με υψηλό ημέρας τις 2.088,41 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.054,24 μονάδες. Κατέγραψε, δε, την δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, κερδίζοντας +2,21%. Η απόδοση από την αρχή της φετινής χρονιάς ανέρχεται σε +41,3%.
Ράλι άνω του +2% «έτρεξαν» σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να κλείνει σε νέο υψηλό 10 ετών (Νοέμβριος 2015). Σε πολυετή ρεκόρ κινήθηκαν επίσης η Eurobank, η Alpha Bank (αμφότερες 10ετίας) και η Πειραιώς (4ετίας), με την πρώτη να πλησιάζει την κεφαλαιοποίηση ύψους 13 δισ. ευρώ. Η προσοχή στρέφεται στην ΕΧΑΕ μετά τις πληροφορίες που διακινήθηκαν ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται να εγκρίνει σήμερα το πληροφοριακό δελτίο για τη δημόσια πρόταση της Euronext. Η ΕΧΑΕ υποχώρησε στα επίπεδα των 6,5 ευρώ, αρκετά κάτω από τα 7,14 ευρώ που δίνει η Euronext. Η Intralot κινήθηκε πτωτικά κατά -3% σε τιμές πέριξ του 1,2 ευρώ, με τη μετοχή να δέχεται πιέσεις λόγω του εύρους μεταξύ €1,1 – €1,12 που έχει δοθεί για τις προσφορές στην ΑΜΚ.
Ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την ΑΜΚ της Intralot
Σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, κατά 350-450 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την ισχυρή θεσμική ζήτηση, με την υπερκάλυψη να ξεπερνά τις τρεις φορές σύμφωνα με πληροφορίες. Προσφορές κάτω από 1,1 ευρώ δε θα γίνουν δεκτές στην ΑΜΚ, αναφέρει η εισηγμένη σε σημερινή ανακοίνωσή της. Η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.
Στην κατηγορία της επιτήρησης μεταφέρονται από σήμερα οι μετοχές της Ακρίτας, κατόπιν σχετικής απόφασης των χρηματιστηριακών αρχών, στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για την επάρκεια της διασποράς. Σε συνέχεια του τακτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, εξετάστηκε η συμμόρφωση των εισηγμένων που υπολείπονταν του ελάχιστου ποσοστού διασποράς και είχαν την υποχρέωση διορισμού δύο ειδικών διαπραγματευτών. Η Ακρίτας δεν διόρισε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (30 Σεπτεμβρίου) δύο ειδικούς διαπραγματευτές, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην Κατηγορία Επιτήρησης. Οι υπόλοιπες εταιρείες συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η πρόβλεψη για τον διορισμό των δύο ειδικών διαπραγματευτών αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς έως ότου οι εταιρείες αποκαταστήσουν την διασπορά τους, στις εξής περιπτώσεις:
Η μέση διασπορά εξαμήνου υπερβαίνει το 10% αλλά υπολείπεται του ελαχίστου προβλεπόμενου ποσοστού και οι μετοχές τους δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Υψηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας, ή
Η μέση διασπορά εξαμήνου είναι κάτω από 10%, ανεξάρτητα από την κατηγορία Συναλλακτικής Δραστηριότητας στην οποία υπάγονται.
Επισημαίνεται ότι στον επόμενο τακτικό εξαμηνιαίο έλεγχο, ο οποίος θα διεξαχθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2026, θα διαπιστωθεί εάν οι εν λόγω εταιρείες αποκατέστησαν την επάρκεια της διασποράς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κανονισμού του ΧΑ.
Θετικό μομέντουμ στις διεθνείς αγορές – Νέα ρεκόρ στη Wall Street
Πενθήμερο ανοδικό σερί «τρέχει» η Wall Street, με τριπλό ρεκόρ μάλιστα στους βασικούς της δείκτες, αποδεικνύοντας ότι η αμερικανική αγορά αποτίναξε τον φόβο του shutdown. Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, ανανεώνοντας τα ιστορικά υψηλά τους. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,7% και πλησιάζει τις 47.000 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει +0,2% και ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά +0,1%.
Σε τροχιά κερδών διατηρούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η αισιοδοξία των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη αφήνει πίσω τις ανησυχίες για το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,3% και διαπραγματεύεται στις 569 μονάδες, ενώ νωρίτερα είχε πιάσει τις 570 μονάδες για πρώτη φορά στα χρονικά. Ο βρετανικός FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά +0,5%, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,3%. Στα ασιατικά χρηματιστήρια, η συνεργασία Hitachi-OpenAI έδωσε σημαντική ώθηση στον ιαπωνικό δείκτη Nikkei, ο οποίος ενισχύθηκε κατά σχεδόν +2% και πλησίασε το ιστορικό ρεκόρ των 46.000 μονάδων.
