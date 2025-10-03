Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη για τρίτη διαδοχική μέρα, πλησιάζει το επίπεδο των 2.070 μονάδων
Προς δεύτερη σερί εβδομαδιαία άνοδο - Κλείνει στις 16:00 το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της Intralot
Κέρδη σημειώνει το ελληνικό χρηματιστήριο για τρίτη διαδοχική μέρα και εκμεταλλεύεται ως ένα βαθμό την ευνοϊκή συγκυρία με τα ιστορικά υψηλά στη Wall Street και σε μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Παρά το «χλιαρό» ξεκίνημα, ο Γενικός Δείκτης διέσπασε γρήγορα το σημείο αντίστασης των 2.060 μονάδων, ενώ στόχος είναι η διατήρηση πάνω από αυτά τα επίπεδα, κάτι που δεν επιτεύχθηκε χθες, με τις 2.070 μονάδες στον ορίζοντα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (3/10), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,6% και διαπραγματεύεται στις 2.069,51 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.070,13 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.054,24 μονάδες. Προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο οδεύει το ΧΑ, καθώς πρέπει να υποχωρήσει κατά τουλάχιστον -1,23%, ήτοι να βρεθεί κάτω από τις 2.031,81 μονάδες, για να χάσει το θετικό πρόσημο
Τη δεύτερη διαδοχική του άνοδο πέτυχε χθες το Χρηματιστήριο Αθηνών, μένοντας ωστόσο μακριά από το καλό του «πρόσωπο». Παρέμεινε κάτω από τις 2.060 μονάδες, αν και έφτασε πολύ κοντά στις 2.070 μονάδες στα υψηλά ημέρας. Απέχει, δε, περίπου 70 μονάδες ή -3,2% από τη φετινή κορυφή των 2.126 μονάδων. Το +40% αγγίζει η απόδοση του Γενικού Δείκτη από την αρχή του έτους, με τα αντίστοιχα κέρδη των τραπεζών να φτάνουν το +82%.
Σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος κλείνει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, κατά 350-450 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την ισχυρή θεσμική ζήτηση, με την υπερκάλυψη να ξεπερνά τις τρεις φορές σύμφωνα με πληροφορίες. Προσφορές κάτω από 1,1 ευρώ δε θα γίνουν δεκτές στην ΑΜΚ, αναφέρει η εισηγμένη σε σημερινή ανακοίνωσή της. Η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.
