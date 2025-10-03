Κριστίν Λαγκάρντ: Δείχνει τον Κλάας Κνοτ για διάδοχό της στην ΕΚΤ
Κριστίν Λαγκάρντ: Δείχνει τον Κλάας Κνοτ για διάδοχό της στην ΕΚΤ
Η επικεφαλής της ΕΚΤ επαίνεσε τις ικανότητές του - Ο Κνοτ ηγήθηκε της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας για 14 χρόνια
Τον Κλάας Κνοτ δείχνει ως τον πιο κατάλληλο για διάδοχό της η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ANP, που επικαλέστηκε επεισόδιο του podcast “College Leaders in Finance”, το οποίο θα δημοσιευθεί την Κυριακή.
«Τον γνωρίζω τουλάχιστον έξι χρόνια. Έχει τη διανοητική ικανότητα, την αντοχή και την ικανότητα να εμπνέει τους άλλους», ανέφερε η Λαγκάρντ.
Η θητεία της ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δεν μπορεί να ανανεωθεί, λήγει τον Οκτώβριο του 2027.
